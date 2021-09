Berlin - In den vergangenen Jahren habe ich beobachtet, dass viele nicht-jüdische Akteure hierzulande ihre identitären Komplexe auf Jüdinnen*Juden projizieren. Der jüngste Fall traf den jüdischen Berliner Lyriker und Essayisten Max Czollek. Im Netz und in den Feuilletons wurde in den vergangenen Tagen teils respektlos über die Frage gestritten, ob Czollek als Mensch und Autor jüdisch genug sei oder nicht. Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, und der Autor Maxim Biller warfen Czollek vor, nur „patrilinearer“ und damit „kein echter“ Jude zu sein. Sie sprachen Czollek damit die Legitimität ab, über jüdische Themen zu publizieren. Diese halachischen Debatten sind in jüdischen Communitys nicht neu. Sie haben teils einen komplexen und althergebrachten Ursprung in der jüdischen Theologie, mit dem ich mich hier nicht weiter befassen werde. Weder bin ich jüdisch, noch bin ich ein Theologe.

Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang der politische Raum, in dem diese Debatte stattfindet. Jüdinnen*Juden stehen in Deutschland unter Druck, sich politisch im Sinne verschiedener Strömungen zu positionieren. Alle zerren an ihnen. Denn Jüdinnen*Juden dienen im Land, von dem aus das größte Verbrechen der Menschheit ausging, als ultimativer Beweis, dass man recht hat. Im Sinne von: Ein Jude hat mir zugestimmt, also kann ich nicht falschliegen. Diese teils philosemitische Einstellung kann, wie ich es in meinem Umfeld beobachte, nervig bis belastend sein, sogar existenzielle Fragen aufwerfen. Hier nur drei Beispiele aus den vergangenen Jahren:

Eine rechte Publizistin ging einst mit einem Juden – in ihren Augen konnte dieser natürlich nur als solcher durchgehen, wenn er einen entsprechenden Hut und Rauschebart trug – in Neukölln spazieren. Während des Spaziergangs passierte zwar nichts, im daraus entstandenen Text wurde aber dennoch suggeriert, dass Einwanderungsgesellschaft und jüdisches Leben nicht vereinbar seien. Antideutsche Kreise, die meist mit den eigenen Familiengeschichten im Nationalsozialismus hadern, bekunden ihre Israelsolidarität über einen hypokritischen Philosemitismus. Und Aktivist:innen, die ihre Solidarität mit den Palästinenser:innen kundtun wollen, schmücken diese gerne mit jüdischen Stimmen, die die israelische Regierung kritisieren. Beide Seiten interessieren sich wenig für jüdisches Leben und Denken in Deutschland.

Rechtskonservative politische Kräfte und Medien, die progressive Stimmen verunmöglichen wollen, üben (teils subtilen) Druck auf jüdische Akteure aus, um diesen progressiven Stimmen die Legitimität komplett abzusprechen.

Natürlich möchte ich Jüdinnen*Juden nicht das selbstständige Denken und Handeln absprechen, sie können für sich selbst reden, brauchen weder mich noch andere dafür. Sie vertreten im ganzen politischen Spektrum alle möglichen Positionen aus Überzeugung. Es kann auch sein, dass solche Debatten wirklich rein halachischen Charakter besitzen. Im Fall Czollek ist das allerdings höchst unwahrscheinlich.

Mir geht es um den politischen Kontext, in dem historische Traumata und Identitätskrisen von Hinz und Kunz über das jüdische Leben in Deutschland verhandelt werden. Wenn nicht-jüdische Akteure mit Kippot in Synagogen sitzen, wie besessen Selfies mit Holocaust-Überlebenden posten oder bei PR-Terminen Stolpersteine putzen, ist die Frage nach der politischen Intention angebracht.

Derzeit leiden vor allem progressive jüdische Stimmen unter diesem politischen Korsett. Wir sollten alle solidarisch mit den Max Czolleks Deutschlands sein, indem wir sie fragen, was sie brauchen, um ihre wichtige Arbeit weiterzuführen. Und indem wir alle unsere eigenen inneren Krisen mit uns selbst ausmachen – also manchmal auch einfach die Fresse halten und sie in Ruhe lassen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen