Berlin - Michael Müller, 56, empfängt in seinem Büro – mit Blick auf: Neptunbrunnen, die neue U-Bahn-Haltestelle Rotes Rathaus, eine Baustelle sowie drei Fahnen: Berlin, Deutschland, Europa. Nach anfänglicher Zurückhaltung spricht er recht locker über seine Amtszeit und seine Ambitionen in der Bundespolitik. Private Fragen verbittet er sich, da bleibt der gebürtige Tempelhofer sich nach fast sieben Jahren im Amt treu.

Herr Regierender Bürgermeister, als ich Freunden von unserem Interviewtermin erzählte, sagten viele: „Ah, der Müller ist mir erst so richtig während seiner Zeit als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz aufgefallen.“ Ich glaube, es geht vielen Leuten so. Haben Sie seitdem mal darüber nachgedacht, dass Sie öffentlichkeitswirksame Auftritte zugunsten harter Sacharbeit vielleicht zu oft hintenangestellt haben?

Michael Müller: Ich glaube eher, es ist die Macht des Fernsehens. Ich bin 20 Jahre in der Politik aktiv und habe viele Interviews gegeben. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen: Ein „Tagesschau“-Auftritt neben der Kanzlerin schafft andere Bilder, andere Emotionen. Vielen ist in der Ministerpräsidentenkonferenz bewusst geworden: Das ist nicht nur der Müller, den wir seit Jahren in der Stadt kennen, sondern ein Politiker, der sich auch mit den großen Themen auseinandersetzt. Es ist ja kein Zufall, dass Herr Söder, selbst nach seiner Zeit als Vorsitzender der MPK, die Nähe der Kanzlerin weiter gesucht hat. Er ist aus München angereist, auch um diese Bilder der Pressekonferenz zu haben.

War es manchmal in puncto Popularität schwierig, in die Fußstapfen von Klaus Wowereit zu treten?

Wowereit hat über eine lange Zeit – 13 Jahre waren das – als Regierender Berliner Politik dominiert und auch durch sein Auftreten einen neuen Politikstil für Berlin etabliert. Das war doch ein harter Bruch von Diepgen zu Wowereit. Natürlich ist es danach schwer, einen eigenen Weg und einen eigenen Stil zu finden. Mir ist es aber trotzdem relativ leichtgefallen, auch weil Klaus Wowereit und ich gut miteinander können.

Wie sehen Sie sich in der Reihe: Momper, Diepgen, Wowereit, Müller?

Ich fühle mich ganz wohl.

Warum verlassen Sie dann das Rote Rathaus?

Dafür gibt's viele Gründe. Ich bin dann doch schon sehr lange dabei. Vor 40 Jahren bin ich in die SPD eingetreten, seit 25 Jahren sitze ich im Parlament, zwölf Jahre war ich Parteivorsitzender, zehn Jahre jetzt in der Landesregierung, drei Jahre als Senator, sieben Jahre als Regierender. Auch hier gilt: Es muss Veränderung geben in der Politik, für die Stadt. Irgendwann muss man auch mal loslassen und sagen: „Nein, jetzt müssen es andere machen.“ Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir in der Berliner SPD vor fast zwei Jahren überlegt haben, wie wir uns aufstellen. Wir haben entschieden, dass Franziska Giffey die richtige Spitzenkandidatin ist. Ich kann mit dem, was ich gelernt und gemacht habe, auch im Bundestag für die SPD Berlin und für die Stadt eine wichtige Rolle spielen.

Si Wachsmann Eine Erinnerung an den Besuch der Königin von England, Queen Elizabeth II.

Gibt es Schlagworte, bei denen man sich an Sie erinnert?

Jeder Regierende Bürgermeister hat in seiner Amtszeit besondere Aufgaben zu bewältigen. Und auch die drei Bürgermeister vor mir haben ihre Aufgaben hervorragend bewältigt. Ich fühle mich in der Reihe, die Sie vorhin nannten, ganz wohl - auch ich hatte allerdings mit Krisen zu kämpfen. Ob die Flüchtlingskrise 2015, der Anschlag auf dem Breitscheidplatz, jetzt Corona. Ich sage es immer wieder, auch wenn nicht alles sofort oder alles sofort gut gelingt: Unterm Strich ist uns in den sieben Jahren viel gelungen. Wir haben in der Flüchtlingskrise vielen geholfen. Wir haben vielen Menschen mit der Corona-Politik das Leben gerettet. Und wir haben uns unsere Freiheit durch den Anschlag auf dem Breitscheidplatz nicht nehmen lassen. Darüber hinaus habe ich im Bereich Wissenschaft und Forschung viel bewegen können.

Wie haben Sie den Anschlag erlebt?

Was ich nie vergessen werde, war die Stille auf dem Platz. Ich war etwa 15 Minuten nach dem Anschlag dort. Ich war in der Nähe und bin sofort vom Personenschutz abgeholt worden und wir sind rübergefahren. Es waren noch nicht alle Todesopfer geborgen, als ich ankam. Rund hundert Hilfskräfte waren vor Ort und die Polizei. Und trotzdem herrschte eine unglaubliche Stille auf dem Kudamm und dem Breitscheidplatz.

War es nicht riskant, sich sofort an den Ort des Anschlags zu begeben?

Als wir dann am Platz waren, ist einigen von uns bewusst geworden, dass der Lkw noch verschlossen dastand und niemand wusste, ob darin vielleicht Sprengstoff ist. Und da kam auch die Angst: Ist das hier einmalig? Oder erleben wir den Beginn einer Anschlagsserie wie in unseren Partnerstädten Paris, London, Madrid?

Einen vergleichbaren Anschlag hat es seitdem in Berlin nicht mehr gegeben, aber das gesellschaftliche Klima ist rauer, der Umgang härter geworden. Erleben Sie das auch?

Ich nehme wahr, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat, dass aus Pöbeleien, die es immer gegeben hat, konkrete Drohungen geworden sind. Aber es schüchtert mich nicht ein. Und natürlich gehört auch zur Wahrheit dazu, dass ich insofern privilegiert bin, weil ich geschützt werde, anders als viele Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister kleinerer Städte, die nicht Ministerpräsidenten sind.

In Ihre Zeit fällt auch das Erstarken der AfD, wie haben Sie das wahrgenommen?

Der Ton in der parlamentarischen Debatte ist aggressiver geworden, zum Beispiel bei der Medien- und Gleichstellungspolitik. Es ist eben nicht nur die Sozial- oder Flüchtlingspolitik. Auch in den Auseinandersetzungen rund um Corona habe ich das erlebt. Das sind die kleinen Schritte, bei denen man aufpassen muss. Auch in Bezug zur Pressefreiheit gibt es diese Angriffe.

Si Wachsmann Müllers Sekretärin schenkt ihm jedes Jahr einen Kuchen mit der Zahl seiner Amtszeit. Ob er die „7“ auch bekommt, ist derzeit offen.

Gerade hat das Bundesverfassungsgericht die Anhebung des Rundfunkbeitrags gestattet.

Ich vertrete da eine radikal andere Position als die Kritiker. Das, was jetzt an Erhöhungen kommt, ist das Minimum, was nötig ist. Wir müssen öffentlich-rechtliche Berichterstattung, wir müssen freie Presse eher noch besser ausstatten. Dann können wir ihnen auch mit einem Qualitätsanspruch begegnen. Das ist so ein hohes Gut, eine unabhängige, freie Medien- und Presselandschaft zu haben. Das muss einem auch etwas wert sein. Und diese Diskussion um zehn Cent mehr oder weniger ist eigentlich beschämend.

Sie kandidieren im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf für den Bundestag. Worauf wollen Sie sich, im Falle eines Erfolgs, im Bundestag konzentrieren?

Das ist ja kein Wunschkonzert, man muss sehen, wo man eine Chance hat. Ich würde sehr gerne im Wissenschaftsbereich weitermachen. In der Wissenschaftspolitik ist auf Bundesebene wirklich nicht allzu viel passiert in den letzten vier Jahren. Und ich sage das gar nicht als persönlichen Vorwurf an Frau Karliczek, sondern weil das eine feste Überzeugung bei mir ist: Da ist Wissenschaftspolitik falsch verstanden worden. Wir müssen aufhören, uns innerhalb Deutschlands als Konkurrenten zu sehen. Mein Konkurrent ist nicht Hamburg, Göttingen oder Karlsruhe. Mein Konkurrent, oder möglicher Kooperationspartner ist Boston oder Singapur. Dieses Wissen würde ich gerne mitnehmen in die Arbeit auf Bundesebene.

Sie waren ja nicht nur Bürgermeister, sondern in Personalunion auch Wissenschaftssenator – ohne Abitur oder Studium. Anja Karliczek hat ebenfalls auch keinen Hochschulabschluss. Doch anders als Sie fremdelt die Bundesbildungsministerin mit der Spitzenforschung und ihren Vertretern. Was machen Sie besser?

Man muss seine Rolle klar definieren. Meine Rolle kann nicht sein, den Wissenschaftlern die Wissenschaft zu erklären. Wie sollte ich das machen ohne die entsprechende akademische Basis? Aber meine Rolle, wie ich sie definiere, ist, alles zu tun, damit unsere Wissenschaft gut arbeiten kann und sich gut entwickeln kann. Dafür habe ich die politischen Instrumente. Und in diesem Zusammenspiel funktionieren wir gut.

Haben Sie etwa vor, Frau Karliczek zu beerben?

Also zuallererst müsste die eigene Partei das Ressort beanspruchen und zum zweiten ist mir das Thema wichtig, nicht ein Posten.

Verstehen Sie Kollegen, die gendern?

Ja, aber …

… aber sie gendern nicht …

… es gelingt nicht immer. Ich achte natürlich bei öffentlichen Reden darauf, Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen. Das Sternchen benutze ich nicht, aber ich spreche natürlich von Berlinerinnen und Berlinern oder Lehrerinnen und Lehrern.

Es gibt viele Fallstricke bei den neuen Sprachregeln. Kürzlich gab Robert Habeck Frau Maischberger sein „Indianerehrenwort“. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, musste sich dafür entschuldigen, dass sie als Kind davon geträumt hatte, „Indianerhäuptling“ zu werden. Stirbt die natürliche Sprache?

Nein, das denke ich nicht. Es ist gut, dass wir gemeinsam erkennen, dass wir sensibler sein müssen, dass manche Formulierungen nicht gehen, aber wer aus seiner Kindheit erzählt, muss vielleicht nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das ist meine Position.

Wollten Sie als Kind auch lieber Indianerhäuptling werden?

Ich wollte damals eher Cowboy werden.

Sie sind seit 40 Jahren SPD-Mitglied, warum sind die Sozialdemokraten nicht die Partei der neuen Arbeiter, beispielsweise der Gorillas-Kuriere?

Si Wachsmann Michael Müller neben dem Karussell-Pferd, das sein Vorgänger Klaus Wowereit einst vom Schausteller-Verband geschenkt bekam.

Natürlich sind wir die Partei der Gorillas-Kuriere. Aber das beschreibt ja nur einen bestimmten Ausschnitt unserer Arbeitswelt. Die SPD setzt sich für zwölf Euro Mindestlohn ein, hat das Kurzarbeitergeld durchgesetzt und in der Corona-Zeit verlängert. Unserer Partei ist klar, dass unsere Arbeitswelt nicht nur aus Start-ups und den erfolgreichen Unternehmern besteht, sondern eben auch aus vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in schwierigen, zum Teil prekären Arbeitsverhältnissen leben. Welche andere Partei wendet sich denen zu? Dass man immer noch mehr machen kann, will ich nicht bestreiten.

Berlin hatte immer ein Problem, dass zu wenige große Unternehmen ihren Sitz hier haben.

Nun, mit Springer und Delivery Hero sind schon DAX-Unternehmen hier, Siemens Energy ist auch komplett in Berlin. Aber natürlich ist es immer noch ein Aufholprozess. Diese selbstverständliche Entwicklung wirtschaftlich starker Metropolen wie Hamburg, Frankfurt oder München, die hatten wir eben nicht. Wenn Siemens kommt, kommen auch andere. Wenn Bayer investiert, investieren auch andere, wie zum Beispiel BMW und Mercedes und immerhin haben wir noch freie Flächen.

Für diese Freiflächen ist Berlin bekannt und viele Berliner haben ein sehr emotionales Verhältnis zu ihnen. Wie wird das in 20 Jahren aussehen? Stichwort: Tempelhofer Feld.

Na ja, wir merken schon, dass es eng wird. Es ist viel gebaut und bebaut worden. Wir haben in dieser Legislaturperiode mit der Entscheidung, landeseigene Flächen nicht mehr zu privatisieren, die Reißleine gezogen. Das war ein Signal: Achtung, da muss etwas passieren. Mit Grund und Boden kann ich als Bürgermeister Politik machen. Wenn ich keinen Boden mehr habe, kann ich keine Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik machen.

Diese Ost-West-Situation hat Ihren Vorgängern und Ihnen sicherlich auch einigen Ärger bereitet. War die Doppelstruktur im Kulturbereich eine riesige Last?

Drei Opernhäuser, zwei Zoologische Gärten, Konzerthaus und Philharmonie, Schiller-Theater und Deutsches Theater, drei Universitäten, zwei Fernsehtürme. Sie können das durchdeklinieren. Früher wurde das vielleicht als Last angesehen. Aus heutiger Sicht ist es ein Glücksfall, dass alles erhalten geblieben ist.

Gibt es Dinge, bei denen Sie denken: Wow, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und wir reden immer noch darüber?

Ich merke das zum Beispiel in der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Ost-Ministerpräsidenten treffen sich regelmäßig in einer eigenen Runde. Dort redet man auch über gebrochene Biografien und Regionen mit Strukturschwäche. Da merkt man, dass es immer noch Folgen der Teilung gibt.

Wären Sie als Ministerpräsident eines Landes, das Ost wie West vereint, da nicht der natürliche Vermittler?

Leider ist es so einfach nicht. In der regulären MPK aller Bundesländer bin ich der Ossi, in der Ost-MPK der Wessi, sicher auch, weil ich in West-Berlin geboren bin. Aber Berlin wird zum Glück zunehmend als gesamtdeutsche Hauptstadt wahrgenommen.

Also separat von der Ost/West-Frage?

Genau. Auch im Ausland übrigens. Auch dort haben wir einen Sonderstatus.

Sie sind viel gereist: Tokio, L.A., Jordanien. Wie denkt man dort über Berlin?

Unsere Geschichte und die Teilung spielt immer noch eine Rolle. Ganz besonders habe ich es kurioserweise in Buenos Aires wahrgenommen. Ich wusste nicht, dass sie dort den Tag der deutschen Einheit feiern.

Das hat aber nicht mit geflohenen Nazis zu tun?

Auch. In Argentinien haben sich die Täter und Opfer getroffen. Es sind viele dorthin geflüchtet; zuerst die einen vor den Nazis, später die Nazis vor den Alliierten. Es gibt eine große deutschsprachige Community und es wird Anteil daran genommen, wie die Wiedervereinigung funktioniert und wie sich Berlin entwickelt.

Schaut man auch mit Neid auf Berlin?

Wir haben aufgeschlossen zu Paris und London, und natürlich kämpfen wir jetzt gemeinsam um Unternehmen. Wenn ein Unternehmen sagt, wir müssen ein Standbein auf dem Kontinent haben, und dann entscheidet sich ein Unternehmen wie Tesla oder eine Uni wie Oxford für die Berliner Region, dann sagt das etwas aus über unsere Stärke. So wird es ein Berlin-Haus in Oxford und ein Oxford-Haus in Berlin geben. Wir haben uns gegen Paris durchgesetzt.

Wo soll das in Berlin stehen?

Höchstwahrscheinlich auf dem Campus des Naturkundemuseums.

Sie haben Könige, Politiker getroffen. Wurden daraus auch Freundschaften?

Es gibt schon freundschaftliche Verhältnisse zu anderen Bürgermeistern. Die Bürgermeister von Tel Aviv, Wien, Los Angeles und London, da ist das so. Sadiq Khan war öfter hier und ich in London. Wenn man sich dann öfter trifft, auch auf Konferenzen, dann entstehen freundschaftliche Verbindungen.

Gerade wegen der Corona-Demonstranten sind Sie manchmal mit großer Wut vors Mikrofon getreten, aber haben nie Worte gewählt, die Ihnen auf die Füße fielen.

Um das Beschimpfen ist es mir nie gegangen. Ich war - und bin es immer noch - verärgert wegen der Ignoranz, dass bestimmte Themen oder Sachverhalte einfach negiert werden. Dass manche Menschen behaupten, es gebe kein Corona oder es sei nur wie eine Grippe. Das ist eine Form von Ignoranz, die mich aufregt. Diese Haltung ist unsäglich in einer Krise, die wir gemeinsam zu bewältigen haben, die Menschen das Leben kostet.

Haben Sie Menschen verloren?

Ich hatte im direkten Freundes- und Bekanntenkreis schwerste Erkrankungen und zwei Todesfälle. Außerdem ist meine Mutter in einem Alter, in dem sie zu den Risikogruppen gehört.

Von Ihnen sind keine größeren Skandale bekannt. Liegt das nur daran, dass Sie keinen Champagner aus Schuhen trinken, oder eignet sich Ihr Leben schlicht nicht für Skandalisierung?

Es ist die Frage, was Politiker an privaten Einblicken zulassen. Es gibt einige, die sich abschotten, und andere, die auch mit ihrem Privatleben die Öffentlichkeit suchen, um so zu punkten. Das habe ich nie gemacht.

Metropolen wie Wien, New York, London oder Berlin haben mit massiv steigenden Mieten zu kämpfen. Wer macht es besser als Berlin?

Keiner hat den Stein der Weisen. Alle setzen auf verstärkten kommunalen Wohnungsbau. Wir brauchen mehr kommunalen Bestand, wir müssen mehr sozialen Wohnraum anbieten, aber auf unterschiedlichen Wegen. Und das hängt mit den finanziellen Voraussetzungen und mit den Freiflächen zusammen, die noch zur Verfügung stehen.

Aber wird es reichen, nur die unbebauten Flächen zu erschließen oder müssen wir nicht auch in die Höhe bauen?

So ist es. Wir werden höher und dichter bauen müssen. Daran wird Berlin sich gewöhnen müssen. Das habe ich schon als Stadtentwicklungssenator gesagt.

Welches Gebäude haben Sie in Ihrer Amtszeit gerne eröffnet?

Das schönste war sicherlich die Nationalgalerie. Ich mag die Alte Nationalgalerie auch oder die James-Simon-Galerie, aber richtig ästhetisch ist die Neue Nationalgalerie.

Sieht ein bisschen aus wie der Berliner Flughafen …

Auch sehr schön, nur streng genommen kein Berliner, sondern ein Brandenburger Gebäude.

Welches Gebäude würden Sie gern abreißen, wenn sie könnten?

Das Parkhaus neben dem Roten Rathaus. Selbst erfahrene Autofahrer und -fahrerinnen haben Probleme, damit klarzukommen.

Direkt nebenan ist auch die U-Bahn-Station Rotes Rathaus. Jetzt sind auch Sie endlich angebunden.

Alle Bürgermeister von Großstädten sagen, dass der Individualverkehr eingeschränkt werden muss. Das gilt auch für Berlin. Meine Position ist: Immer möglichst viel Lebensqualität in den Wohnquartieren, aber wir brauchen dann auch leistungsfähige Straßen für die Wirtschaft und für die Menschen. Das ist eine Kontroverse zu den Grünen, die sowohl die A100 verhindern, als eben auch leistungsfähige Straßen zurückbauen wollen. An der Stelle kommen wir nicht zusammen.

Berlin leidet schon jetzt unter dem Klimawandel. Ist die Stadt gut für Starkwetterereignisse und Dürre vorbereitet?

Der Klimawandel wird neben der Wohn- und Mietenfrage das dominierende Thema der Zukunft bleiben. In Berlin sind wir hier schon gut aufgestellt, zum Beispiel mit dem Masterplan Wasser, mit dem wir seit Beginn der Legislaturperiode Maßnahmen und Strategien entwickeln, um die Stadt in Sachen Wasserwirtschaft zukunftsfest zu machen. Diese Debatte wird und muss natürlich weitergehen. Der Klimawandel ist menschengemacht, das konnten wir zuletzt an der schlimmen Hochwasserkatastrophe sehen. Auch wenn uns derartige Überflutungen in Berlin kaum drohen können, müssen auch wir uns auf Starkwetterereignisse einstellen und darauf reagieren.

Im Wahlkampf 2016 haben Sie in einem Interview gesagt: Fünf bis sieben Jahre würde es dauern, die Flüchtlinge zu integrieren. Hat das geklappt?

Da ist ganz viel geglückt, aber noch sehr, sehr viel zu tun. Es sind auch viele wieder gegangen: in andere Bundesländer, in ihre Heimatländer. Aber bei denen, die geblieben sind, sind zum Teil sehr gute Integrationserfolge zu verzeichnen, vor allem bei Jüngeren und Frauen. Bei älteren Männern, wo es andere Rollenverständnisse gibt und vielleicht noch eine Sprachbarriere hinzukommt, ist es schwieriger. Vielfach ist es uns gelungen, aber nicht bei allen.

Nun noch kurze Fragen, mit der Bitte um kurze Antworten:

Schießen Sie los.

Olympia 2036?

Eine Möglichkeit, wenn es dafür bundesweit eine Verständigung gibt.

Gasometer?

Toll, toller Wirtschaftsstandort, bleibt zum Glück erhalten, wenn auch umgenutzt.

Abou-Chaker?

Grenzen setzen.

Frau Chebli?

Eine Kollegin.

Volksbühne?

Schwieriges Feld.

Zalando?

Da habe ich noch nie etwas bestellt. Weiß auch nicht, ob ich dann kreischen würde.

Frühsport?

Um Gottes willen, das ist nicht meine Zeit.

Marzahn?

Ein sehr unterschätzter Bezirk, im Übrigen auch ein sehr grüner.

Giffey?

Hoffentlich meine Nachfolgerin.

Was sind das für Kerzen? Von Ihrem Geburtstagskuchen?

Meine Sekretärinnen schenken mir zu jedem Amtsjahr einen Kuchen mit einer Kerze. Mal sehen, ob ich noch eine Sieben bekomme.

Was hat die Macht mit dem Menschen Müller gemacht?

Ich glaube, was mich verändert hat, ist das Chefsein. Seit 20 Jahren bin ich Chef, ich war zehn Jahre Fraktionsvorsitzender, drei Jahre Senator, sieben Jahre Regierender. Und natürlich verändert einen das.

Bald könnten Sie sich wieder in das Team der Bundestagsfraktion einfügen müssen.

Das wird anders sein. Ich werde, wenn alles gut geht, in drei Monaten wieder einer von vielen sein und nicht mehr der Chef. Aber ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.

Greift es Sie an, wenn der Münchner Oberbürgermeister mal wieder irgendwie was Abfälliges über Berlin sagt?

Ach was! Das ist manchmal auch einfach ein Stück Neid und Konkurrenz auf unsere außergewöhnliche Stadt.

Si Wachsmann Warum geht er eigentlich freiwillig? Michael Müller im Roten Rathaus im August 2021.

