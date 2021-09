Berlin - Monika Herrmann, 1964 in Berlin-Neukölln geboren, ist seit dem 1. August 2013 Bezirksbürgermeisterin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin. Sie wurde auch international bekannt, weil sie sich für ein fahrradfreundliches Kreuzberg engagiert. Sie hatte angekündigt, zur Wahl der Bezirksbürgermeisterin nicht mehr antreten zu wollen. Stattdessen hatte sie sich von den Berliner Grünen als Kandidatin für das Abgeordnetenhaus aufstellen lassen. Wegen des Erfolgs bei den Direktmandaten der Grünen hat sie den Einzug ins Abgeordnetenhaus verpasst. Herrmann verlor in ihrem Wahlkreis gegen den Kandidaten der Linken Damiano Valgolio mit 0,9 Prozentpunkten (23,8 gegen 24,7 Prozent). Herrmann hatte einen hinteren Platz auf der Landesliste der Grünen (Listenplatz Nummer 19). Nur die ersten zehn Kandidaten der Grünen konnten über die Landesliste einziehen.

Berliner Zeitung am Wochenende: Frau Herrmann, Sie haben den Einzug ins AGH nicht geschafft. Erklären Sie bitte unseren Leserinnen und Lesern: Wie konnte das passieren?

Monika Herrmann: Ich habe mir ganz bewusst den Wahlkreis im Bezirk ausgesucht, den wir als Grüne noch nie gewonnen haben. 2016 betrug der Abstand zur Linken 8 Prozent, 2021 nur noch 0,9 Prozent. Es hat zwar auch dieses Mal ganz knapp nicht gereicht, aber es fehlte nur noch 1 Prozent und das ist durchaus erfreulich. Warum ich letztendlich nicht über die Landesliste ins Abgeordnetenhaus kommen werde, liegt daran, dass wir als Grüne sensationelle 23 Direktmandate erreicht haben. Direktmandate haben immer Vorrang vor den Listenplätzen. Da ich nicht unter den ersten zehn Listenplätzen kandidiert hatte, greift mein Listenplatz nicht.

Wie ist jetzt die Stimmung bei den Grünen? Erst diese Prognose, dass man die Regierende Bürgermeisterin stellen wird, und jetzt hat doch die SPD das Rennen gemacht.

Die Stimmung ist toll. Wir haben 23 Direktmandate für das Abgeordnetenhaus und drei Direktmandate für den Bundestag gewonnen. Wir haben Anspruch auf fünf Bezirksbürgermeister*innen, wir haben als einzige der drei Koalitions-Parteien Stimmen dazugewonnen und nicht, wie SPD und Linke, verloren. Wir sind zweitstärkste Kraft in Berlin und wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg unseren Vorsprung auf allen Ebenen ausgebaut – warum sollte da wer Trübsinn blasen? Natürlich ist es bedauerlich, dass das Rathaus noch einmal ein rotes und kein grünes sein wird. Aber an den Grünen und unseren Kernthemen Mieten, Verkehrswende, Klima und Diversität kommt doch Franziska Giffey gar nicht vorbei. Vor einigen Wochen wurden wir noch an dritter beziehungsweise vierter Stelle prognostiziert und unser Regierungsanspruch belächelt. Nun sind wir Nummer zwei mit Zugewinn – also auch hier für Trübsinn kein Grund.

Glauben Sie, dass eine Kooperation für die Grünen mit Giffey überhaupt noch möglich ist? Immerhin war der Wahlkampf zwischen den Grünen und der SPD besonders hart.

Natürlich ist eine Kooperation möglich. Im Wahlkampf wird es manchmal ruppiger, um die Unterschiede hervorzuheben, sollte aber nicht übertrieben werden. Allerdings haben Sie Recht, wer durch eine Tür geht, muss auch wieder zurückkommen können. Teamspiel ist nicht unbedingt eine Stärke der SPD in Regierungsverantwortung. Den Punkt hat zum Beispiel besonders die Linke 2016 auf den Tisch gelegt. Leider mussten wir selbst zu Dritt in der vergangenen Wahlperiode zur Kenntnis nehmen, dass es wieder die SPD war, die schon frühzeitig versucht hat, Zwist in die Koalition zu bringen. Ist damals auch der CDU in der Berliner GroKo nicht anders ergangen. Es wäre für Berlin wirklich zielführender, wenn dieses Mal mit allseits gegenseitigem Respekt gearbeitet werden könnte. Auch Giffeys Liste der Roten Linien während des Wahlkampfes sind ja nun nicht so megaschlau gewesen. Standpunkte klar zu benennen, ist wichtig und richtig, eine rote Linie, also ein No-Go daraus zu machen, engt die Flexibilität der SPD und von Franziska Giffey massiv ein. Bin gespannt, wie sie ihr Dilemma aufzulösen vermag.

Wie lange sind Sie noch offiziell Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg? Wann übernimmt Clara Hermann?

Letztendlich führe ich nur noch die Geschäfte weiter. Das mache ich solange, bis die neue Bürgermeister*in von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt worden ist. Bis zu dieser Wahl führen die Parteien auch in den Bezirken eine Art Koalitionsverhandlung über Zählgemeinschaften, inhaltliche Schwerpunkte und das politische Personal. Ich nehme an, dass wir Mitte/Ende November soweit sein werden.

Welchen Tipp haben Sie an die neue Bürgermeisterin von Kreuzberg?

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Clara meine Nachfolgerin sein wird, entscheidet dies tatsächlich die BVV mit ihrer Wahl.

Wenn Sie zurückschauen: Was ist Ihr größter Erfolg? Auf welcher Errungenschaft sind Sie am meisten stolz?

Unser Bezirk ist oft von internationalem Interesse. Wenn wir Steine auf die Straße legen, schreibt die New York Times einen Artikel drüber. Und so ist es bei sehr sehr vielen bezirklichen Themen. Das bedeutet auch, der Aufregungspuls ist schnell hoch, sowohl in der Presse als auch bei der politischen Konkurrenz. Die Kreuzberger CDU zum Beispiel weiß ganz genau: In die Presse schafft sie es nur, wenn sie mir mal wieder irgendein Skandälchen andichtet. Dann ist zumindest bei der Springerpresse die Trefferquote hoch. Da kann ich nur zur Gelassenheit raten. Nicht über jedes Stöckchen springen, sich ausreichend Zeit nehmen, um nachzudenken und sich zu beraten und sich nicht von der kleinen täglichen Hysterie anstecken lassen. Es gibt nicht den einen Erfolg. Friedrichshain-Kreuzberg ist in sehr vielen Themenfeldern Avantgarde der Stadt und auch der Republik. Wir reagieren vielleicht oft ungewöhnlich, was daran liegt, dass wir durchaus risikofreudig sind und die alten Probleme mit mal ganz neuen Lösungsansätzen versuchen aufzulösen. Und mit diesem Grundsatz unserer Arbeit sind wir einfach erfolgreich.

Welcher Moment als Bürgermeisterin war besonders hart? Was verbinden Sie mit negativen Gefühlen?

Hart war ganz sicher die Zeit des besetzten Oranienplatzes und der besetzten Gerhard-Hauptmannschule. Hier ging es um Leben und Tod.

Wie geht es für Sie jetzt weiter?

Jetzt werde ich erstmal Koalitionsverhandlungen führen.