Jared Leto hat es momentan nicht leicht. Gerade wurde er für seine Hauptrolle in „House of Gucci“ mit der Goldenen Himbeere abgestraft und nun spielt er auch noch im vielleicht schlechtesten Marvel-Film aller Zeiten mit. Zwar ist es Leto, der, ganz entgegen seiner Rolle, diesem Werk zumindest noch eine Spur von Leben einhaucht, trotzdem muss mit großer Gewissheit davon ausgegangen werden, dass Morbius, und auch das widerspricht der Figur, einen schnellen Tod sterben dürfte, zumindest im Marvel-Universum auf der Kinoleinwand.

Mein Freund, die Vampirfledermaus

Die Dichte an Wissenschaftlern ist groß in der Superhelden-Community, gehen ihre übernatürlichen Fähigkeiten doch nicht selten auf gescheiterte Experimente zurück. So auch diesmal. Seit seiner Geburt leidet der Doktor an einer seltenen Blutkrankheit; seinen besten Freund Milo hat er bei der Dialyse kennengelernt. Schon früh wird ihm eine Hochbegabung attestiert, und noch als Teenager macht sich Michael daran, eine Heilung für Milo und sich selbst zu finden. Auf dass sie irgendwann die Gehstöcke ablegen können und endlich keine Schmerzen mehr an den ständig lauernden Tod erinnern.

Gelingen soll das, vereinfacht gesagt, durch die Injektion der DNA von Vampirfledermäusen, der einzigen Spezies auf der Welt, die sich ausschließlich von Blut ernährt. Die Kollegin Dr. Martine Bancroft (Adria Arjona) äußert zaghaft Bedenken, erklärt sich aber schließlich bereit, Morbius in internationalen Gewässern, auf einem Schiff namens Murnau, die vermeintliche Medizin zu verabreichen. Das Ergebnis ist ein Blutbad, allerdings nur ein behauptetes.

Dass Gewalt zwar ein zentrales Thema ist, ihre Konsequenzen aber nicht gezeigt werden, ist ein Phänomen in vielen Action-Filmen, die eine möglichst niedrige Altersfreigabe anstreben, um keinen Umsatz einzubüßen. Marvel bildet da keine Ausnahme, allerdings drängt sich diese Diskrepanz in Comicverfilmungen weniger auf, weil durch die fantastische Überhöhung eine gewisse Grunddistanz zum Geschehen gesetzt ist.

Weder Blut noch Sex

In einem Film allerdings, der von animalischen Trieben erzählen soll, die das Leben eines rationalen Wissenschaftlers in Fetzen reißen, von blinder Gier, Adrenalin und Mordlust, sollte doch zumindest ein bisschen Blut fließen. Stattdessen verschwinden die Opfer des Pseudo-Vampirs blitzschnell in dunklen Ecken oder sacken lautlos in sich zusammen, ohne Flecken zu hinterlassen. Es ist ein steriles Schauspiel, das Regisseur Daniel Espinosa hier für Sony inszeniert, ganz im Sinne seiner Hauptfigur, die sich am liebsten auf ewig ausschließlich vom selbst entwickelten synthetischen Blut ernähren würde.

Die Entscheidung, aus dem männlichen Monster einen gequälten Saubermann zu machen, ist in der Popkultur mittlerweile sehr beliebt, auch bei „Buffy – Im Bann der Dämonen“, „Vampire Diaries“ oder den Twilight-Filmen standen solche Figuren im Zentrum. Diese modernen Vampirmänner verzehrten sich aber immerhin noch romantisch und sexuell, zusätzlich zum politischen fehlt in „Morbius“ aber auch dieses Motiv. Zwar wird dem Wissenschaftler schließlich sein Gegenpart in Form von Milo gegenübergestellt, der es partout nicht einsehen will, dass er seine neuen Fähigkeiten (die beiden können auch schweben, beherrschen die Echoortung und sind insgesamt superstark) nicht zum Dauermorden nutzen soll, doch auch bei ihm geht der Ausdruck seiner neuen Leidenschaften kaum über Fauchen und Tanzen vor dem Spiegel hinaus.

Warum der anfangs so liebe Milo ohne Not derart unmoralisch agiert, behalten die Filmemacher für sich, generell nehmen sie es mit der Logik nicht so genau. Dass Dr. Bancroft für eine Krankenschwester gehalten wird, inszeniert man als große Ungerechtigkeit; mehr als in perfektem Makeup Morbius im Labor bei der Arbeit zuzuschauen, manchmal Stichworte zu geben, und sich schließlich bedrohen zu lassen, um in dem öden CGI-Gewurschtel etwas Dringlichkeit zu erzeugen, wird ihrer Figur dann aber doch nicht zugestanden. So bleibt „Morbius“ am Ende blutleer, leider anders, als es sich für eine gute Vampirgeschichte gehört.

Wertung: Einer von fünf Punkten

Morbius, Spielfilm, 2022, 112 Minuten, Regie: Daniel Espinosa, im Kino

