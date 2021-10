Berlin - Southend-on-Sea hat alles, was man von einer britischen Küstenstadt erwartet. Im Sommer strömen Menschen aus der Grafschaft Essex, die an London grenzt, zum Strand und zu den Attraktionen am Meer. Für diejenigen, die das Meer ohne den Lärm von Spielautomaten und Zuckerwattemaschinen mögen, bieten Viertel wie Leigh-on-Sea mit ihren ruhigen Cafés und Segelbooten entlang der Strandpromenade etwas Ruhe. Genau hier wurde am vergangenen Freitag der britische Abgeordnete Sir David Amess bei einer Sprechstunde in seinem Wahlkreis erstochen.

Das Verbrechen hat Großbritannien erschüttert. Der 69-jährige Amess saß seit 1983 im Parlament als Abgeordneter der regierenden Conservative Party und war zum Zeitpunkt seines Todes einer der dienstältesten Abgeordneten. Ab 1997 vertrat er den Wahlkreis Southend West, wo Einwohner am vergangen Wochenende von einem Mann sprachen, der nicht in die Politik ging, um die Parteikarriereleiter bis zu einem Ministerposten zu erklimmen, sondern um sich für seine Gemeinschaft einzusetzen. Eine Anwohnerin, die Blumen zum Tatort brachte, dankte ihm dafür, dass er ihr Vertrauen in die Politik wiederhergestellt hatte.

Angriff auf die britische Demokratie

Amess, der seine Frau und fünf Kinder hinterlässt, gehörte dem euroskeptischen Flügel der Konservativen und war ein engagierter Kämpfer für den Tierschutz. Außerdem setzte er sich lange Zeit dafür ein, dass Southend zur Großstadt erklärt wurde. Nach seinem Tod wird dieses Ziel ihm zu Ehren endlich verwirklicht, verkündete Boris Johnson.

Führende Politiker in Großbritannien und im Ausland haben den Mord als einen Angriff auf die britische Demokratie verurteilt. Nach dem Mord an der Abgeordneten Jo Cox im Juni 2016, eine Woche vor dem Brexit-Referendum, wurde nun innerhalb von etwas mehr als fünf Jahren ein zweiter amtierender britischer Abgeordneter ermordet. Seit dem Höhepunkt der Gewalt im Nordirlandkonflikt sind im Großbritannien noch nie so viele demokratische Vertreter tödlich angegriffen worden. Zwischen 1979 und 1990 wurden vier Abgeordnete von der Irisch-Republikanischen Armee ermordet.

Auch hier handelt es sich um einen terroristischen Vorfall, gab die Polizei in Essex nur wenige Stunden nach dem Mord bekannt und übergab den Fall an die Polizei für Terrorismusbekämpfung in London. Am Donnerstag wurde der 25-jährige Ali Harbi Ali, ein britischer Staatsbürger, des Mordes und der Vorbereitung von Terroranschlägen beschuldigt. Ali war 2014 an „Prevent“, das britische Programm für Jugendlichen, die als radikalisierungsgefährdet gelten, verwiesen worden. Letztlich war er aber für MI5, den britischen Sicherheitsdienst, keine Person von Interesse.

4,5 Millionen Pfund pro Jahr für Schutz der Abgeordneten

Jetzt dreht sich die Debatte um die Wirksamkeit des Programmes, das nicht zur Teilnahme verpflichtet. Warum also sollten die britischen Steuerzahler weiterhin 40 Millionen Pfund pro Jahr für die Finanzierung eines Freiwilligenprogramms aufwenden? Einige sind der Meinung, dass die Teilnahmebedingungen verschärft werden müssen.

Es wird auch gefragt, was noch getan werden kann, um Abgeordnete zu schützen. David Amess starb, als er der britischen Tradition nachkam, freitags Sprechstunden im Wahlkreis abzuhalten. Eine Tradition, die, wie er 2020 in seiner Autobiografie schrieb, durch die Ängste nach dem Anschlag auf Jo Cox „ziemlich verdorben“ worden war.

Nach der sozialen Spaltung und Polarisierung, die durch den Brexit und die Pandemie-Restriktionen verursacht wurden, berichten viele Parlamentarier und ihre Mitarbeiter von einer alarmierenden Zunahme von Beschimpfungen und Drohungen, sowohl online als auch im wirklichen Leben. Diesem Trend wurde mit einem enormen Anstieg der Sicherheitsausgaben begegnet: Bereits in den zwei Jahren nach der Ermordung von Jo Cox stiegen die Ausgaben des Parlaments für den Schutz der Abgeordneten von rund 170.500 Pfund auf 4,5 Millionen Pfund pro Jahr. Aber leider reichte selbst das nicht aus, um David Amess zu schützen.

