Berlin - Moritz Tschermak ist einer der beiden Autoren des wunderbaren Buchs „Ohne Rücksicht auf Verluste" (336 Seiten, KiWi). Wir erreichen ihn in Friedrichshain für ein Zoom-Gespräch. Tschermak erzählt im Interview detailreich aus dem Alltag der größten Boulevard-Marke des Landes.

Das war eine aufregende Woche, damit wir das alles richtig einordnen: Warum ist Julian Reichelt seit Montag nicht mehr Chefredakteur der Bild?

Wenn man sich an die Stellungnahmen des Springer-Konzerns hält, dann scheint es seit dem abgeschlossenen Compliance-Verfahren im Frühjahr dieses Jahres einen neuen Fall gegeben zu haben. Julian Reichelt hat demnach offenbar Privates und Berufliches weiterhin nicht sauber getrennt und eine Affäre mit einer Mitarbeiterin gehabt, die ihm als Chefredakteur unterstellt war. Das ist erst recht problematisch, weil es laut Springer andere Aussagen von ihm dazu gibt und er offenbar nicht die Wahrheit gesagt hat. Trotz fehlender Regeln für solche Fälle wurde aber selbst von Mathias Döpfner recht klar gesagt, dass das nicht geht.

Sie beschäftigen sich seit Jahren mit der Bild-Zeitung und bekommen sicher viel erzählt. Kam Reichelts Kündigung für Sie überraschend?

Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich bei den Vorwürfen im Frühjahr dachte: „Jetzt ist das endlich mal raus“, oder so. Die Geschichten von Machtmissbrauch gegenüber Frauen waren in diesem Ausmaß auch für uns neu. Wir wussten allerdings von problematischen Situationen in Redaktionskonferenzen, wie dort zum Beispiel mit Mitarbeitern umgegangen wurde, die eine andere Meinung hatten als Julian Reichelt. Da wurden Leute vor versammelter Mannschaft runtergemacht, andere, so erzählte man uns, sind nur noch weinend in den Verlag gefahren.

Und da beschwerte sich nie jemand?

Doch, ab und zu soll auch mal jemand gesagt haben: „Ich finde das hier nicht in Ordnung, wie das gelaufen ist.“ Aber diesen Leuten sprang dann niemand zur Seite, wenn sie vom Chef dafür zurechtgewiesen wurden. Erst im Nachhinein bekamen sie dann Dankes-Nachrichten von Kollegen. Man sagte uns: Es herrschte eine Atmosphäre der Angst.

War Reichelt bis zu dieser Woche unantastbar?

Ich finde es zumindest bemerkenswert, dass er aus dem Compliance-Verfahren einigermaßen glimpflich herausgekommen ist. Er ritt quasi nach ein paar freien Tagen mit wehenden Fahnen wieder ein und machte einfach weiter. Auch publizistisch ging er in die Vollen. Ich kann nicht in Julian Reichelts Kopf schauen, aber wenn jemand nach so einem Schuss vor den Bug seine alte Masche einfach weiterlaufen lässt, dann kann das schon dafür sprechen, dass sich jemand irgendwie unantastbar fühlt.

Es gibt ja mehrere Lesarten, warum Reichelt fallen musste. Eine besagt, dass er gehen musste, weil Springers Investment in Politico zu wichtig war und in den USA Machtmissbrauchsfälle anders gehandhabt werden?

Das ist ein Gedanke, den ich gut nachvollziehen kann. Aber auch das Compliance-Verfahren im Frühjahr hat international für Aufsehen gesorgt, schon damals wurde in den USA darüber berichtet. Und Reichelt blieb im Amt. Deswegen würde ich der These ein bisschen widersprechen.

Hat die New York Times Reichelt gestürzt?

In Amerika konnte man bereits seit März wissen, was bei Bild und Julian Reichelt los ist. Auch damals schon hatte die New York Times berichtet. Im aktuellen Artikel geht es aus meiner Sicht aber gar nicht so sehr um Reichelt, sondern allgemein um Springer und das Klima dort.

Der Spiegel erschien mit seinen Details kurz nach Verkündung von Reichelts Ende bei der Bild.

Aber der Springer-Verlag wusste bereits, dass es weitere Veröffentlichungen geben wird, ob nun bei Ippen oder beim Spiegel. Sie kannten die Anfragen. Beide Geschichten, in der New York Times und im Spiegel, hatten eine große Bedeutung: Für Reichelts Aus war aus meiner Sicht die Recherche hier in Deutschland wichtig. Für das Ansehen von Döpfner allerdings war vor allem die New-York-Times-Geschichte von Bedeutung.

Es gab ja schnell viele Bekundungen von Solidarität mit Reichelt. Hat sie das gewundert?

Ich beobachte seit langem eine Art Wagenburgmentalität gegenüber Kritik von außen. Das schafft sicher auch Zusammengehörigkeitsgefühl.

Auf Bild-TV konnte man sehen, viele Freunde und Kollegen halten zu ihm.

Ja, ich habe auch das Schniefen von Paul Ronzheimer gesehen, und natürlich wird Julian Reichelt auch Freunde sowie gute Beziehungen zu Mitarbeitern gehabt haben. Wenn ich Chef von mehreren Hundert Leuten bin, dann gibt es natürlich welche, die gute Erfahrungen mit mir gemacht haben.

Im New-York-Times-Porträt steht nach einem Treffen mit Reichelt nur, dass der Wagen schusssicher ist.

Ja, das „amored car“! Ich musste das zwei-, dreimal lesen, und dachte, ich bin vielleicht in der Zeile verrutscht. Das kam überraschend und war auch für mich neu.

Auf der anderen Seite gibt es auch viel Häme gegenüber Springer.

Ich habe zum Beispiel gelesen, dass sie jetzt mal „die eigene Medizin schlucken sollen“. Wir kritisieren im Bildblog hauptsächlich inhaltlich die Methoden der Bild und wir versuchen, es nicht zynisch zurückzuspielen. Wir mögen ihre Methoden nicht und wollen sie dann auch nicht selbst anwenden. Ich kann aber schon verstehen, dass Leute, die Julian Reichelt in der Vergangenheit auf Twitter heftig angegriffen hat, erstmal ein bisschen ... aufatmen.

Muss ich deswegen von gefälschten Scheidungsdokumenten erfahren?

Ich finde es schon wichtig, wenn ein Chefredakteur, dessen Medien damit werben: „Wir zeigen die Wahrheit“ an anderer Stelle möglicherweise Dokumentenfälschung betreibt. Die Doppelmoral ist ja auch, dass Reichelt damit argumentiert, keine Person des öffentlichen Lebens zu sein, etwas, was er in der Bild-Berichterstattung bei anderen auch nicht respektiert. Aber ich verstehe, was Sie meinen, und lasse da gerne Gegenargumente zu. Es geht zweifelsohne um sehr private Vorgänge.

Nun ist in dieser Woche viel passiert, unter anderem geriet der Verlags-Chef Mathias Döpfner unter Druck. Ist Reichelt da nur ein Bauernopfer?

Bauernopfer… damit würde man Julian Reichelt einen sehr großen Gefallen tun, schließlich ist es ja nicht so, dass er sich nichts zu Schulden kommen ließ. Das ist schon ein problematisches Verhalten gewesen. Es ist aber nicht völlig abwegig, dass es Mathias Döpfner ganz passend kam.

Um davon abzulenken, dass er in einer SMS die Bundesrepublik mit der DDR verglich?

Erstmal finde ich es bemerkenswert, dass der Vorstandsvorsitzende sich genötigt sieht, mit einem Video wie am Mittwoch Stellung zu beziehen, und versucht, diese private Nachricht mit dem DDR-Vergleich herunterzuspielen. Daher finde ich schon, dass Mathias Döpfner angeschlagen wirkt. Wie schwer er es ist, kann ich nicht einschätzen. Die DDR-Aussage ist natürlich abstrus, aber mir gar nicht so wichtig.

Sondern?

Schlimmer finde ich, dass er alle Journalistinnen und Journalisten außer Julian Reichelt in Deutschland zu Propagandanachplapperern erklärt. Das ist schon heftig, gar nicht mal so sehr in seiner Rolle als Springer-Vorsitzender, sondern in seiner Rolle als Präsident des Zeitungsverlegerverbandes. Das ist verheerend. Wirklich fatal!

Ist in diesem die Veröffentlichung von SMS zulässig?

Wenn ein elfjähriger Junge, der gerade erfahren hat, dass seine fünf Geschwister tot sind, eine verzweifelte WhatsApp-Nachricht an einen Freund schickt, dann ist das aus meiner Sicht etwas anderes als die ebenfalls private Nachricht eines Verlagsvorsitzenden und BDZV-Präsidenten, der darin alle Journalistinnen und Journalisten schlechtmacht. Also, ja, aus meiner Sicht ist die Veröffentlichung von Döpfners Nachricht zulässig, weil ein erhebliches öffentliches Interesse daran vorhanden ist.

Sie spielen auf den Fall in Solingen vor rund einem Jahr an, als Bild Nachrichten eines Kindes veröffentlichte. Aber gehörte das nicht immer zur DNA von Bild?

Ja, vielleicht. Trotzdem ist das meiner Meinung nach eine Schweinerei. Julian Reichelt konnte darin hingegen kein Problem erkennen.

Mit anderen Worten: Unter Kai Dieckmann haben Sie andere Berichte gelesen?

Naja, man darf nicht den Fehler machen, den viele bei George W. Bush gemacht haben, als Donald Trump an die Macht kam: ‚Mensch, wenn der Bush zurück wäre, das wäre toll.‘ Ich muss nur mal in unser Archiv schauen, da finde ich zum Beispiel die „Pleite-Griechen“-Kampagne. Unter Diekmann wurde auch das Privatleben völlig wehrloser Menschen ausgeschlachtet, zum Beispiel zeigte die Redaktion damals ein unverpixeltes Foto einer 13-Jährigen, die getötet wurde, und dazu ihren jüngsten Liebesbrief. Im Text ging es auch um ihr Sexualleben. Aber unter Diekmann war Bild gerade zum Schluss schon eher ein voyeuristisches, teils selbstironisches Knallblatt mit Schmuddel- und Promi-Geschichten. Es gab Titelgeschichten wie „Hier kauft Jenny Elvers Bier“. Unter Reichelt gab es eine ganz andere Ausrichtung.

Kollegen sahen in Reichelt ein Boulevard-Genie.

Das ist etwas, das ich wiederholt gehört habe über Julian Reichelt: Egal, wo er arbeitete, ob bei Park Avenue oder bei InTouch oder eben bei Bild, überall habe er hervorragende Arbeit geleistet. Wenn man ihn losgeschickt hat, habe man gewusst, der kommt mit dem zurück, was wir für dieses Produkt brauchen. Das ist offenbar ein Talent gewesen, das sagten auch Leute, die mit ihm in Auslandseinsätzen waren. Er war kein Hasardeur, der unnötig die Gefahr suchte. Und: Er hatte ein echtes Interesse daran, was vor Ort passiert.

Das klingt nach einem Kompliment?

Wir haben uns für unser Buch „Ohne Rücksicht auf Verluste“ das gesamte Bild-Œuvre von Julian Reichelt angeguckt. Dort dokumentieren wir auch einen Text, wo er in der Arktis unterwegs ist und auf wirklich herzzerreißende Weise das Wunder der Natur beschreibt: Wie sich Eisbär-Babys bei ihrer Mutter im Fell einkuscheln, wie er auf die Tiere zuläuft und die „schwarzen Augen, die wie kleine Kohlestücke sind“, vor sich sieht. Das Ganze endet im flammenden Appell an die Leserinnen und Leser: Wir müssen dieses Wunder der Natur erhalten.

Also er war ein guter Journalist?

Bei mehreren früheren Artikeln hatten wir das Gefühl, dass sie, hätte man die Boulevard-Note rausgenommen, auch woanders hätten stehen können. Reichelt hätte vermutlich auch bei seriöseren Medien Karriere machen können.

Was hat ihn verändert?

Zweieinhalb Jahre später gab es dann noch einmal einen Artikel, in dem es um Eisbären ging. Reichelt schrieb in einem Bild-Kommentar, dass in den letzten Jahren Politiker zu viele „rührselige Reden über schwitzende Eisbären“ gehalten hätten, aber viel wichtiger sei, dass wir den Diktatoren der Welt endlich die Öl-Einnahmen entziehen. Da gabs offenbar einen Wandel…

… der sich auch in der Bild-Zeitung widerspiegelte?

Julian Reichelt ist ein sehr politischer Mensch, das hat er auch in die Bild-Medien getragen. Ich glaube, mit den Fluchtbewegungen 2015 begann eine neue Politisierung der Gesellschaft und auch Bild wurde zu einem Blatt mit einer relativ klaren politischen Agenda: auf jeden Fall stark konservativ, eher für mehr Abschiebungen als für eine zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten. Das Hinzukommen von Bild-TV vor kurzem hat den Druck noch erhöht. Die Zahlen sind bisher nicht so wahnsinnig gut. Es musste noch mehr knallen, damit die Leute endlich mal ihren Senderdurchlauf starten und Bild TV finden.

Sie sehen eine Radikalisierung?

Dieser Kampf um die TV-Zuschauer hat definitiv zu einer zusätzlichen Verschärfung des Tons bei Bild geführt. Reichelt behauptete zum Beispiel, komplett ironiefrei, dass die Bundesregierung gar nicht raus möchte aus der Pandemie, sondern diesen Zustand beibehalten will. Er hat dann aber nicht irgendwelche Belege vorgelegt, dass Seehofer oder Merkel das gesagt hätte, sondern es einfach behauptet. Sowas könnte eins zu eins auf einem „Querdenker“-Plakat stehen.

Jetzt übernimmt Johannes Boie. Wird die Bild ein komplett anderes Blatt?

Ich kenne vor allem die Editorials von Johannes Boie aus der WamS. Die waren auch nicht ohne. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Julian Reichelt mit seiner Einstellung und seiner, wenn man es positiv ausdrücken will, Meinungsfreude eine ziemliche Populismus-Lücke hinterlässt, die man erst einmal füllen muss.

Aber andere im Team bleiben ja die gleichen …

Solange Mathias Döpfner an der Spitze des Verlags steht, wird sich wahrscheinlich nichts Grundsätzliches ändern in der Berichterstattung. Es gibt weiterhin Alexandra Würzbach in der Chefredaktion und Claus Strunz, der bekennender Populismusfan ist. Interessant finde ich diese kleine, aber recht mächtige Gruppe um Julian Reichelt, zu den unter anderem Paul Ronzheimer und Filipp Piatov gehören, und die Personalie Tanja May. Sie kam erst kürzlich von der Bunten und wurde gleich Unterhaltungschefin und stellvertretende Chefredakteurin. Sie bringt eigentlich den alten Promi-Boulevard mit.

So kam es ja zuerst zu der Geschichte über Helene Fischers Schwangerschaft.

Die Bild gleich in einer Größe gefahren hat, wie es selten passiert. Mit Eilmeldung und einem Countdown auf der Bild.de-Startseite. Seitdem sind mehr als ein Dutzend Artikel zu diesem Thema erschienen. Das ist etwas, was wir jüngst beobachten: dass es wieder etwas mehr in Richtung Klatschgeschichten geht. Am Mittwoch war auf der Bild-Titelseite etwa groß Tony Marshall, der nun wirklich eine spezielle Zielgruppe hat. Noch vor wenigen Tagen Lothar Matthäus und dessen fünfte Scheidung. Das hat mich überrascht.

Ist das schon die neue Bild?

Zumindest wird versucht, leichtere, buntere, lustige Geschichten zu erzählen. Denn eines war Bild unter Julian Reichelt definitiv: gänzlich humorlos.

Das Gespräch führten Sören Kittel und Tomasz Kurianowicz.

