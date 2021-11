Berlin - Seit 30 Jahren ermitteln die Münchener Kommissare Batic und Leitmayr (Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl) nun schon zusammen. Aber einen so merkwürdigen Fall haben sie noch nicht erlebt. Marina, eine junge Geigerin (Jara Bihler), kommt aufs Revier und gesteht den Mord an ihrer Freundin und Konkurrentin Lucy (Dorothée Neff) – weiß aber nicht, ob sie die Tat tatsächlich begangen oder nur geträumt hat. Die Ermittler finden auf dem Dach des Kulturzentrums Gasteig tatsächlich Blutspuren der vermissten Lucy, allerdings an einer anderen Stelle als von Marina angegeben.

Der Violinistin, die gerade bei einem renommierten Orchester vorspielt, fällt die Trennung zwischen Traum und Realität gerade besonders schwer: Sie nimmt in einem Schlaflabor an einer Versuchsreihe teil, in der getestet wird, ob das luzide Träumen zur Leistungssteigerung beitragen kann. Für alle Zuschauer, die sich in diesem Metier nicht so auskennen, liefert der „Tatort“ eine seiner typischen Erklär-Szenen. So erläutert die ehrgeizige Traumforscherin (Katrin Röver) den skeptischen Kommissaren, wie die luziden, gesteuerten Tagträume ablaufen und wie Musikvirtuosen oder Spitzensportler davon profitieren können.

Der Horror der klassischen Musikausbildung

Das Spiel mit mörderischen Tagträumen und blutigen Albträumen könnte eigentlich zügig ins Thriller-Genre führen. Doch der Regisseur Boris Kunz widersteht der Versuchung, setzt nicht auf Verzerrungen oder Überhöhungen, sondern inszeniert die Traumsequenzen als normale, fast kühle Szenen. Der Krimi mit dem verkitschenden Titel „Dreams“ seziert den Konkurrenzkampf unter klassischen Musikern und legt den Druck auf junge Künstler offen. So war der verschwundenen Lucy als Kind von ihrer ehrgeizigen Mutter beigebracht worden, ein Monster zwacke ihre Finger ab, wenn sie nicht emsig genüg übe. Die ergrauten Kommissare stehen dem Treiben distanziert und leicht spöttisch gegenüber, nur der Assistent Kalli zeigt größeren Eifer.

Dabei sind Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec jenseits des „Tatorts“ als passionierte Musiker mit Bands unterwegs. Hier aber unternimmt die klassische Musik die Kommentierung: Wie fließend die realen Konzertaufnahmen des Münchener Rundfunkorchesters in den Filmscore von David Reichelt übergehen, das ist nicht nur geschickt, sondern fast schon traumhaft.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Tatort: Dreams, So, 7. 11., 20.15 Uhr, ARD

