Eines muss man den Muppets auf jeden Fall zugestehen: Sie lassen sich nie unterkriegen. 40 Jahre ist es schon her, dass die letzte Folge der legendären „Muppet Show“ lief, mit der Kermit der Frosch, Miss Piggy und Co. berühmt wurden, seither feierten sie immer wieder Comebacks, ob auf dem Bildschirm, im Kino oder im Internet. Und das auch noch lange nach dem viel zu frühen Tod ihres Schöpfers Jim Henson im Jahr 1990.

Seit 2004 gehören die Muppets zum Disney-Konzern, wo ihnen neben anderen Marken wie Star Wars, Marvel oder Pixar wahrlich keine Prioritätsbehandlung zuteil wird. Doch selbst dort versucht man immer wieder, passende Formate für die Chaos-Truppe mit dem Hang zum anarchischen Slapstick-Humor zu finden. Mal gelingt das besser (wie im Kinofilm „Die Muppets“), mal nicht so richtig überzeugend (in der Sitcom „The Muppets“). Im vergangenen Jahr wartete das Streamingdebüt „Und jetzt: die Muppets“ zumindest mit vielversprechenden Ansätzen auf – und Ähnliches gilt nun auch für „Muppets Haunted Mansion“.

Wenn Kermit sich als Miss Piggy verkleidet

Der Gedanke, den Muppets statt eines festen Formats hin und wieder ein für sich stehendes Special zu gönnen, ist nicht verkehrt, und Halloween als Aufhänger ist – nicht nur angesichts der vielen Monster, die in der Muppets-Welt anzutreffen sind – ungemein passend. Allein, um Kermit im Piggy-Kostüm und Piggy als Kermit zu sehen, lohnt sich das Einschalten! Eigentlicher Protagonist in „Muppets Haunted Mansion“ aber ist – auch das eine gute Idee – der angstfrei-waghalsige Exzentriker Gonzo, der gemeinsam mit der Riesengarnele Pepe Kermits Halloweenparty schwänzt und stattdessen lieber auf den Spuren eines verehrten Zauberers ein Spukhaus besucht. Dass dort nicht nur jede Menge Gespenster, sondern auch ein paar Lebenslektionen warten, versteht sich von selbst.

Die Muppets machen immer dann am meisten Spaß, wenn sie als Team auftreten - das kommt hier leider etwas zu kurz. Trotzdem wartet dieses Special mit einigen gelungen Gags für Groß und Klein auf und setzt auch sonst auf vieles, was seit Anbeginn zum Erfolgsrezept gehörte: Songs, prominente Gaststars (u. a. Taraji P. Henson, Will Arnett und John Stamos) und vor allem jede Menge Auftritte von relevanten und irrelevanten Muppets. Nostalgische Zuschauer und Zuschauerinnen von früher, die heutzutage wohl den Großteil der Fans ausmachen, kommen durchaus auf ihre Kosten. Ein richtig großer Wurf ist „Muppets Haunted Mansion“ trotzdem nicht. Das liegt zum einen am arg schlichten Plot, der 50 Minuten kaum füllt. Und zum anderen am enttäuschenden Look: dürftige Computertricks und lieblose Kulissen stehen dem sonst eher handgemacht-realistischen Charme der Muppets doch sehr im Weg.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Muppets Haunted Mansion, Animationsfilm, 50 Minuten, R: Kirk R. Thatcher, Disney+

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.