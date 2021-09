Berlin - Selbst Joséphine de Beauharnais, höfische Influencerin Nummer eins und kurz darauf Kaiserin von Napoleons Gnaden, konnte ihnen nicht widerstehen. Zwar fand sie die handgewebten, handgestickten Shawls aus der Himalaya-Region Kashmir, die Bonaparte ihr 1798 aus Ägypten sandte, erst „abscheulich“, wie sie ihrem Sohn in einem Brief gestand. Aber immerhin: „Ihr großer Vorteil liegt in ihrer Leichtigkeit.“



Joséphine lernte schnell dazu. In Antoine-Jean Gros’ berühmtem Ganzfigur-Porträt, das heute in Nizza hängt, trägt sie – Brieflein in der Hand, besorgten Auges in die Ferne blickend (man schrieb 1809, die Trennung von Napoleon stand an) – eine Art Vestalinnen-Überkleid, das sichtlich aus einem der gern mal drei, vier Meter langen Shawls mit üppig bestickten Kanten geschneidert war. 300 bis 400 der Orienttücher soll sie besessen haben, berichtet ihre Hofdame Madame de Rémusat in ihrem Memoiren, jedes davon zu Preisen zwischen 8000 und 12.000 Francs (heute um 34.000 Euro) erworben. Joséphine trug sie um die Schultern, um beim Frühstück im Empire-Elfenkleidchen aus Musselin nicht zu frösteln, und ließ sie zu Tischwäsche oder Hundekissen für ihren Mops Fortuné umarbeiten. Um ihren neureichen Ruf musste sich die Herrin von Malmaison wirklich keine Sorgen machen.



Belvedere Wien Nicht ohne meinen Kashmir-Shawl: F. G. Waldmüllers „Die Frau des Hofbeamten Josef von Stadler“ von 1835, heute im Wiener Belvedere.

In England hatten die Offiziere der British East India Company bereits ein halbes Jahrhundert früher ihre in London wartenden Ladys mit der Kostbarkeit aus der Himalaya-Region im Grenzgebiet von Indien, Pakistan und China versorgt. Eine krude kolonialistische Dominanz-Geste, sicher. Aber auch – wie bei den Chinoiserien des Rokoko – Ausdruck des globalen Austauschs der Formen, der im reisefreudigen 19. Jahrhundert gehörig Fahrt aufnahm und in ästhetischen Phänomenen wie dem Jugendstil oder später den Psychedelic-Paisleys der Beatles-Ära ganz neue, westliche Blüten treiben sollte.



Wer Krinoline trug, konnte keinen Mantel tragen

Unzählige Damenporträts aus dem späten 18. und dem frühen 19. Jahrhundert belegen es: Das indisch gemusterte Schultertuch wurde in ganz Europa zum Zeichen von Noblesse, kultiviertem Wohlstand und einer statusstützenden Weltläufigkeit. Ob die Maler David, Ingres oder Waldmüller hießen, ob die Damen in weißer Säulenrobe à la grecque oder in seidig verrüschter Biedermeier-Kreation posierten – ein kunstvoll drapiertes Schultertuch war nie weit. Was wohl auch mit jener möbelhaften Silhouette in der Damenmode zu tun hatte, mit der das Jahrhundert der industriellen Revolution die Frauen und Töchter seiner Unternehmer-Helden beglückte: Wer eine ausladende Krinoline mit steifen Reifen unter dem Rock trug, konnte keinen normal geschnittenen Mantel darüber ziehen.

Torben Hoeke Die kostbarsten Shawls stammen aus der Himalaya-Region Kashmir. Die Weber dort arbeiteten über Monate daran, in einer Art Mosaiktechnik: Farbige Einzelmotive wurden kaum sichtbar mit der Hauptfläche (cremeweiß wie die Unterwolle der Bergziegen, aus der das Kaschmirgarn gesponnen wurde) verbunden.

Modisch signifikant ist nun auch der Ort in der Hauptstadt, an dem bis Mitte Oktober solche Originalshawls des 19. Jahrhunderts aus nächster Nähe zu bewundern sind: Andreas Murkudis, als Mode- und Möbelhändler so etwas wie der Arbiter Elegantiarum des neuen Berlin, präsentiert zwölf davon wie kostbare Gemälde in seinem Frontraum in der Potsdamer Straße 77. „Anstatt immer nur Aktuelles will ich hier auch ganz besondere Dinge zeigen, bei denen der kommerzielle Aspekt in den Hintergrund tritt“, erklärt Murkudis seinen Ausflug in die Modehistorie. „Ich will überraschen und den Blick schärfen für diese einzigartige Handwerkskunst.“

Flamme, Knospe oder Gebärmutter: Was stellt das Paisley-Motiv dar?

Neben spatenförmigen Streu-Ornamenten, die Lebensbäumchen abbilden, ist das Komma-Motiv oder „Paisley“ das häufigste Muster auf den Tüchern, die ursprünglich aus der Sammlung des renommierten Kashmir-Shawl-Experten Frank Ames stammen. Was diese quintessentiell nahöstliche Form, butha oder boteh genannt, eigentlich darstellen soll, ist ungeklärt. Kulturwissenschaftler interpretieren sie als Blüten, Zapfen oder Blattbüschel, als Flammen, Drachen oder den weiblichen Uterus. Denn eins steht fest: Der geschwänzelte Tropfen ist eines der ältesten Lebenssymbole der Welt, auf indischen Tempelsäulen ebenso zu finden wie in persischen Teppichen oder kaukasischen Stoffen. Dass das Muster heute meist Paisley heißt, hat dezidiert unromantische Gründe: Die gleichnamige Stadt in Schottland wurde − neben Edinburgh und Norwich − im 19. Jahrhundert ein Zentrum für die gehobene Massenproduktion von Kashmir-Shawls. Sie wurden maschinell gewebt und bestanden nicht mehr aus der feinen, federleichten Unterwolle der Himalaya-Bergziegen, sondern aus Mischungen von Merinowolle und Seide, an denen ausgiebig getüftelt wurde.

Torben Hoeke Fruchtbarkeitssymbol indeed: Shawl aus Pashminawolle, 160 x 340 cm, circa 1875 in Frankreich gewebt.

Was in der modernen Luxusindustrie „Demokratisierung“ oder ganz unverblümt „Downgrading“ heißt, konnte in England auf Unterstützung aus allerhöchsten Kreisen zählen: So kaufte Queen Victoria anlässlich der Taufe des Prince of Wales 1842 für sich und ihre Hofdamen auf einen Rutsch 17 Schultertücher aus Paisley-Fabrikation. Noch wichtiger: Sie verlieh auch antike indische Originale aus der Royal Collection an die dortigen Musterkopisten. Das nennt man pragmatischen Patriotismus. Angela Merkel hätte das Gleiche getan.

Bis 16. Oktober bei Andreas Murkudis 77, Potsdamer Straße 77, Mo bis Sa 11 - 18 Uhr. Einige der Shawls können erworben werden, die Preise liegen zwischen 11.000 und 23.000 Euro.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.