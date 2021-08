Berlin - Vor zehn Jahren wollte ich trauern. Meine Oma war gestorben. Die Tage vor ihrem Tod hatten an mir gezehrt, abwartend im Krankenzimmer, zusammen mit der Familie in ihrem Haus, wo wir sonst an Familienfeiern und Weihnachten zusammen waren. Dennoch wollte die Trauer nicht richtig aus mir heraus. Sie schien einen Katalysator zu brauchen. Ich fand ihn in der Musik, in einem Requiem.

„Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“, einer der zentralen Sätze des Requiems von Johannes Brahms, der Texte aus der Lutherbibel wählte, nicht, wie üblich, aus der lateinischen Liturgie der katholischen Kirche. Meine Oma war eine sehr religiöse Person. Ich komme aus einer Orgelbaufamilie, bin christlich sozialisiert, aber nicht gläubig. Ich glaube, ich war es nie. Dennoch war es dieses Requiem von Brahms, das meiner Trauer endlich Ausdruck geben konnte. Brauchen wir das heute vielleicht mehr denn je? In einer Zeit, in der es so viel zu betrauern gibt: persönliche und gesellschaftliche Katastrophen, das Klima, die vielen Toten der Pandemie.