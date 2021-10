Berlin - Wer mich kennt, weiß: Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu der eigentlichen Tätigkeit des Zwiebelpflanzen-Setzens. Mir fällt es einfach schwer, so lange am Boden herumzukriechen oder – schlimmer noch – ewig in dieser gebückten Haltung zu verbleiben, die meine Rückenprobleme des vergangenen Sommers bestimmt noch verstärkt.

Gerade komme ich von draußen, wo ich ein Stück im Garten neu bepflanzt und (da es die richtige Zeit ist) Zwiebeln gleich mit dazugesetzt habe. Dabei konnte ich feststellen, dass es wesentlich einfacher ist, alle Zwiebeln auf dem Boden zu verteilen und sie erst danach einzupflanzen, als jede Pflanzengruppe getrennt voneinander zu setzen. Da mein Kniekissen, das ich für solche Gartenarbeiten benutze, irgendwo verloren gegangen ist, habe ich mir flugs eines vom Sofa drinnen geholt, auf dem ich dann diese lästige Arbeit erledigen konnte.

Jetzt bin ich froh, am Schreibtisch zu sitzen und mich wieder dem ABC der Zwiebelpflanzen zu widmen – nachdem ich mir ein neues wasserundurchlässiges Kniekissen bestellt habe, um mich nicht weiter dem Unmut meines Partners auszusetzen, der nicht gerade beglückt darüber ist, dass sich unsere Sofakissen plötzlich im Garten wiederfinden.

H wie Hasenglöckchen

Nachdem also vergangene Woche die Buchstaben A bis G dran waren, lande ich nun beim H. Dort sind es vor allem die „Bluebells“, also die Hasenglöckchen, die mich reizen. Puristen sollten bei den in England heimischen Atlantischen Hasenglöckchen (Hyacinthoides non scripta) bleiben, alle anderen können auch bei den Spanischen Hasenglöckchen (Hyacinthoides hispanica) beherzt zugreifen. Die englischen duften stärker und die Blüten befinden sich alle auf einer Seite des Stängels; die spanischen sind größer und die Blüten stehen in alle Richtungen ab. Die Sorten mischen sich gerne, weswegen die reinen englischen Bestände am Wildstandort gefährdet sind.

I wie Iris

Ein absolutes Muss beim Buchstaben I ist für mich die Netzblatt-Iris (Iridodyctium reticulata). Sie blüht so früh im Februar oder März, dass ihr reines, intensives Blau einen großen konkurrenzfreien Eindruck macht. Meistens ist bei der Blüte der Netzblatt-Iris der Frühling nicht weit! Es gibt auch helle Sorten, die sich besonders gut vor einer dunklen Wand machen: Ein Klassiker ist die Netz-Iris „Katharine Hodgin“ (Iridodyctium „Katharine Hodgin“); weißlich-hellblau mit gelb geäderten Hängeblättern.

M wie Muscari

Ebenso gemustert in verschiedenen Blautönen sind mehrere Sorten der Traubenhyazinthe – der Muscari, bei der ich lande, nachdem ich ein paar Buchstaben wegen mangelnder schöner Zwiebelpflanzen übersprungen habe. Muscari „Ocean Magic“ bewegt sich farblich von Weiß bis – wie der Name schon sagt – Ozeanblau. Die berühmte Sorte Muscari „Valerie Finnis“ ist indes durchgehend hellblau gefärbt, während sich die Muscari aucheri „Blue Magic“ in einem dunklen Blau zeigt. Am besten alle bestellen!

N wie Narzissen

Beim Buchstaben N geht mein altes Vorlieben-Dilemma wieder los: Obwohl ich – besonders unter Obstbäumen – gelbe Narzissen (Narcissus) unvergleichlich fröhlich finde, fällt es mir schwer, sie zu bestellen. Dabei habe ich einige Sorten (besonders kleinwüchsige wie Narcissus „Tête à Tête“) in meinem Garten und genieße ihre Farbe in jedem Frühling. Trotzdem fällt es mir nicht leicht, sie auszusuchen. Zu sehr liebe ich die weißen Sorten – allen voran die meist mehrere Blüten aufweisende Engelstränen-Narzisse (Narcissus „Thalia“). Sie steht überall in meinen Beeten (gestern habe ich wieder 150 davon gesetzt) und ich hoffe, dass sie bald genauso spektakulär aussehen wie im Garten des englischen Landschaftsgestalters Tom Stuart-Smith. Bei ihm hatten die Engelstränen-Narzissen 30 Jahre lang Zeit, um zu verwildern.

Außerdem mag ich noch Narcissus poeticus „Actaea“, vielleicht die beste unter den Dichter-Narzissen, mit einem unverwechselbaren roten Ring in der Mitte: Die Wildblüten werden massenhaft zur Parfumherstellung gesammelt und enthalten die hochgiftigen Alkaloide mit den dennoch schönen Namen „Narcissin“ und „Narcipoetin“. Die Dichter-Narzissen sind eher zurückhaltend, deswegen sollte man sie entweder in Massen setzen oder nur dort, wo ein dezenter Effekt gewünscht ist.

Imago Der Bulgarische Lauch, der eigentlich gar kein Lauch ist, hat blass lilafarbene Blüten.

Bei dem Bulgarischen Lauch (der gar kein Lauch ist) mit dem komplizierten Namen Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum halte ich mich allerdings ganz und gar nicht zurück: Unvergleichliche Blüten in wunderschönen blassen Farben zeichnen ihn aus. Wer seine Schönheit komplett würdigen möchte, sollte ihn in eine Vase ins Haus bringen – erst da fällt seine Größe und Schönheit so richtig ins Auge.

Neben all den prächtigen Blüten, die im Garten im Vordergrund stehen, gibt es auch solche, die erst auf den zweiten Blick wirken, die sozusagen einen Hintergrund bilden. Sie sind umso wichtiger, denn sie können im Garten die Spannung halten. Wenn man all die üblichen Blüten bewundert hat, muss es ja auch unabhängig von ihnen noch etwas zu entdecken geben.

O wie Ornithogalum nutas

Und dazu gehört zum Beispiel der Nickende Milchstern, also Ornithogalum nutans, auf den ich beim Buchstaben O stoße. Sehr schön wirkt er besonders zum Verwildern unter Sträuchern und Bäumen. Ähnlich ist es auch beim Buchstaben P, bei der Puschkinie (Puschkinia scilloides): Sie weist taubenblaue Streifen auf, die besonders aus der Nähe sehr schön aussehen. Ich werde sie in diesem Herbst bei einem Bauherren, dessen 30.000 Quadratmeter großes Grundstück (eine Halbinsel) ich seit einem Jahr plane und bei dem ich jetzt in der Ausführungsphase bin, oberhalb einer Trockenmauer in Massen an einen Hang setzen. Die Variante Puschkinia libanotica wird etwas größer als die reine Art; von ihr gibt es auch noch die reinweiße Puschkinia var. libanotica alba.

S wie Scilla

Das Q und das R übersprungen, lande ich beim S – und da bleibe ich natürlich bei den Scilla, den Blausternen, hängen. Die reine Art in einem strahlenden Mittelblau hat eine unglaubliche Fernwirkung. Natürlicherweise kommen die Blausterne in bodenfeuchten Laubmischwäldern vor und sind streng geschützt – man darf sie also nicht pflücken, nicht einmal für den obligatorischen Handstrauß! Eigentlich sollte man nicht einmal an ihnen riechen, denn davon bekommt man – nach alter Überlieferung – Sommersprossen. Aber die sind ja jetzt modern, also keine Angst.

T wie Tulpe

Das T ist für mich der letzte Buchstabe, weil danach kaum noch interessante Zwiebeln kommen. Wer sich nun allerdings das ganze ABC hindurch auf die Tulpen gefreut hat, wird jetzt leider bitterlich enttäuscht. Zu umfangreich sind die Sorten, als dass ich sie hier in meiner Kolumne knapp behandeln kann. Ich will aber die Gelegenheit nutzen, um mich darüber zu beklagen, dass mein absoluter Liebling unter ihnen seit fast zwei Jahren kaum noch erhältlich ist: die Tulipa „La Belle Epoque“ mit ihrer unvergleichlich subtilen Schönheit. Ich weiß nicht, was los ist, aber fast nirgendwo gibt es diese Zwiebelpflanze noch.

Einen einzigen Versand habe ich gefunden, bei dem man allerdings nur zehn Stück pro Kundin oder Kunde kaufen kann. Aber was sind schon zehn Zwiebeln? Besser als nichts wahrscheinlich. Und so werde ich hoffentlich im kommenden Frühling vor diesen zauberhaften Blüten sitzen und mir wie in meinen jungen Jahren vorstellen, wie es wohl wäre, als Insekt in dieser schönen Blüte zu verweilen: In einem weichen Kissen aus kaffeecremefarbenen Apricot-Blättern, in einem Farbenmeer aus Beige und Rosé, hoffend, dass mir dieses Vergnügen noch lange erhalten bleibt und dass die „La Belle Epoque“ aus ihrem Verkaufs-Dornröschenschlaf erwacht.

