Berlin - Morgen wird gewählt. Es geht um jede Stimme. Da kommen schlechte Schlagzeilen gar nicht gut. Die Bild-Zeitung titelt: „SPD-Chefin Esken kanzelt Rentner (77) ab“. Was war passiert? Ein Berliner Rentner, der von einer schmalen Rente lebt, ärgert sich über die Pläne der SPD, die Miete zu deckeln und ein Teil der CO2-Umlage auf Vermieter umzulegen. Sein Name: Conny. Conny war jahrelang selbst ein Genosse wie er sagt, er sei jedoch aus Frust über die Koalition mit der Linkspartei aus der SPD ausgetreten. Seitdem ärgert er sich, dass Kleinvermieter von der SPD so schlecht behandelt werden. „Hallo Frau Esken“, schreibt er bei Twitter. „Ich habe als Rentner 980 Euro Rente, dazu eine Wohnung in Berlin, die ich für 540 Euro an Senatsangestellte vermiete – ich brauche die rund 1500 Euro zum Leben!“ Doch vieles an der Geschichte passt nicht recht zusammen.

Ein Mietenmoratorium begrenzt den Anstieg der Miete auf die Höhe der Inflation - das müsste auch weiterhin zum Leben reichen. Der CO2-Preis lässt sich mindern, indem Sie in Wärmedämmung und klimafreundliche Heizung investieren. Dafür gibt es Förderung und günstige Kredite. — Saskia Esken (@EskenSaskia) September 21, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Esken antwortet etwas ungeschickt. „Das Mietenmoratorium begrenzt den Anstieg der Miete auf die Höhe der Inflation – das müsste auch weiterhin zum Leben reichen“, schreibt Esken.

Die Bild will mit dem Berliner Rentner gesprochen haben. Im breiten Berlinerisch soll er seine desperate Lage erläutert haben, die Identität des Rentners ist der Bild nach eigenen Angaben bekannt. Der Focus und das alternative Medienportal Tichys Einblick griffen den Vorgang auf. Doch wer ist Rentner Conny überhaupt? Und warum passt seine Kleinvermieter-Geschichte so gut in den aktuellen Wahlkampf, bei dem die Immobilienwirtschaft immer wieder auf den privaten Kleinvermieter verweist, wenn es darum geht, den Mietmarkt zu regulieren?

Gegenüber der Bild gibt sich Conny bescheiden. Bevor der Berliner Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde, sollen seine Mieter ihm sogar angeboten haben, auf die Mietdifferenz zu Vertragsmiete zu verzichten und die volle Miete zu zahlen. Dies habe Conny aber abgelehnt. In seinen Tweets klingt die Geschichte jedoch etwas anders und weit aus weniger harmonisch.

Werde meinen beiden beim Senat tätigen Mietern, die bis gestern p.M. 180 € trotz ihrer dicken Gehälter gespart haben, nun die Miete bis zur zulässigen Oberkante erhöhen, sicher ist sicher, wer weiß was kommt!. Die können sich ja bei @kaddinsky Frau Schmidtberger beraten lassen! — Conny (@Berliner271156) April 15, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Vieles passt bei Rentner Conny nicht zusammen: Sein Alter gibt er ständig anders an. Mal ist er 71, mal 73, die Bild-Zeitung gibt sein Alter mit 77 an. „Ich will doch mit 77 Jahren keine Schulden mehr machen“, zitiert sie ihn.

Mach ich auch, 71 Jahre alter Kleinvermieter ! https://t.co/i7nzY9ZmRl — Conny (@Berliner271156) October 29, 2020 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ihr seid derartige Heulsusen. Man kann jeden Dauerauftrag online ändern, ich bin 73 und kann das obwohl ich nur einen einfachen Schulabschluss und ne Maurerausbildung habe.



Ihr nutzt jeden Mist um Vermieter doof dastehen zu lassen, wer hetzt euch so auf, keinen Kopp zum Denken? — Conny (@Berliner271156) December 23, 2020 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auch bei der Höhe der Miete ist sich Conny anscheinend selbst nicht so sicher. Conny gibt die Miethöhe mal mit 9,80 Euro pro Quadratmeter an, mal sind 8,90 Euro oder auch knapp 11 Euro. Connys Mieter sollen beim Senat in höherer Position arbeiten und verdienen mal knapp 7000, mal 7500 oder auch bis zu 8000 Euro netto. Connys Angaben zum Wohnort sind ähnlich verwirrend. Mal wohnt er in Kreuzberg, mal in Friedrichshain und dann gibt es seinen Wohnort mit Charlottenburg an. Sowohl sein Bruder als auch sein Vater sollen im Stasi-Knast gesessen haben. Der Todeszeitpunkt des Bruders ist allerdings ungewiss, entweder er ist vor 18 Monaten oder 25 Jahren verstorben, so genau kann sich Conny anscheinend nicht erinnern. Jeder vermeintliche Schicksalsschlag Connys dient jedenfalls als Argumentverstärker gegen den Berliner Senat und die Regulierung des Mietmarktes.

Wirklich zynisch @die_gennburg , daher auch hier, ihre Mutter war in der SED-Kreisleitung, mein Bruder im Stasi-Knast! Vor 18 Monaten verstorben! https://t.co/rHcpahy5Hp — Conny (@Berliner271156) October 4, 2020 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Mein Bruder saß im Stasi-Knast, verpfiffen vom SED – Parteisekretär! Er hatte Westzeitungen verteilt. An ihn denke ich, er starb heute vor 25 Jahren! An euch denke ich auch, es ist schwer Rachegelüste zu unterdrücken🤮 — Conny (@Berliner271156) May 9, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Internetaffinität des Rentners ist überaus beachtlich. Seit August 2020 ist er erst auf Twitter aktiv, trotzdem hat er schon über 1700 Tweets verfasst oder andere Tweets geteilt. Die meiste Zeit teilt Conny seitdem die Tweets des Unternehmensberaters Andreas Schreiner. Dabei fällt auf, dass sich die Zeichensetzung und die Verwendung von Emoticons der beiden erstaunlich oft ähneln. Schreiner betreibt einen Blog, in dem er sich gegen die Mietenpolitik des Berliner Senats richtet. Schreiner twittert viel und teilt viele Interessen mit Rentner Conny und Conny teilt Schreiners Beiträge. Conny ist der linke Senat ein Dorn im Auge. Eine legitime Position. Bei Conny stellt man sich jedoch unwillkürlich die Frage, hat ein 77-Jähriger wirklich die Zeit und Energie, um den ganzen Tag um die Wette zu twittern? Rentner Conny freut sich jedenfalls über die Aufmerksamkeit.

Mit klopft das Herz bis zum Hals, danke an alle, die mich hier unterstützen. Ich wollte niemand schaden, aber warum Frau @EskenSaskia genau wie die @GrueneFraktionB in Berlin mit Mietendeckel so auf unsereins einkloppen, nur weil man fürs Alter was tut, keine Ahnung! https://t.co/sQzV86jkrH — Conny (@Berliner271156) September 25, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.