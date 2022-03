Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Kim Kardashian. Sie verloste über ihren Instagram-Account eine Prepaid-Kreditkarte, aufgeladen mit 100.000 Dollar zur freien Verfügung, und posierte dafür neben einem riesigen Stapel aus Gucci-, Louis-Vuitton- und Prada-Taschen. Wie weltvergessen und wundprivilegiert kann man sein, um in der aktuellen Lage eine derart stumpfe Luxusschlacht zu zelebrieren? Neben der Kreditkarte konnte man auch zwei Erste-Klasse-Flüge und fünf Übernachtungen in einem Luxushotel an einem beliebig wählbaren Ort gewinnen – während gleichzeitig mehr als eine Million Menschen vor dem Krieg in der Ukraine flüchten; das ist schon ein neues Level an Zynismus. Zumal Kardashian ein paar Tage zuvor noch in pflichtschuldiger Betroffenheit „Pray for Ukraine“ gepostet hatte. In der Kombination wirkt das auf mich eher mäßig glaubwürdig.

Als Take-That-Ultra verfolgen Sie doch sicherlich auch äußerst engmaschig, was Robbie Williams so treibt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass er gerade zwei Banksy-Kunstwerke versteigern ließ?

Die schnödeste Erklärung wäre sicherlich: Robsen braucht Geld. Schließlich brachten ihm die beiden Werke zusammen umgerechnet 8,8 Millionen Euro ein, als sie bei Sotheby’s in London unter den Hammer kamen. Ich glaube eher, dass er sich einfach an den Bildern sattgesehen hat – schließlich war eines davon das berühmte „Girl with Balloon“-Motiv, das einem inzwischen lidschäftig tätowiert von so vielen Huschipuschimädchen-Unterarmen entgegenspringt, dass es geschmacklich wirklich nicht mehr weit zum Wandtattoo ist. In meiner Take-That-Fantasiewelt, die zugegebenermaßen immer ein bisschen schöner ist als die Realität, waren die Banksys für Robbies zwischenzeitlich verfeinerten Kunstgeschmack einfach nicht mehr edgy genug. Ich kann das gut nachfühlen, Mir ging es schließlich ganz ähnlich, als ich vor einiger Zeit das „Prada Marfa“-Bild aus meiner Wohnung rümpeln musste, weil ich nicht mehr ertragen konnte, es bei wirklich jeder Insta-Roomtour eines beliebigen Schrumpfinfluencers zu sehen. Dabei war das Schild für kurze Zeit wirklich einmal cool gewesen, nachdem es fester Design-Bestandteil der Van-der-Woodsen-Wohnung in „Gossip Girl“ war.

Der Schauspieler Ryan Reynolds sprach vergangene Woche sehr offen über seine psychische Verfassung: Er leide schon sein ganzes Leben lang unter Angstzuständen, sagte er in einem Interview.

Ich finde es immer gut und wichtig, wenn prominente Menschen mit viel Reichweite ganz klar und offen über solche Themen sprechen, denn nur so werden sie immer weiter normalisiert – gerade, wenn sich jemand wie Reynolds dazu äußert, der ja auch den Superhelden Green Lantern spielte, also einen starken, stabilen Typen, und es ist sehr hilfreich zu zeigen: Auch die haben es manchmal nicht leicht, weil ihre Psyche wackelt. Seine Panikattacken seien mitunter so stark, dass er das Gefühl habe, seine Persönlichkeit habe zwei Teile, sagte er und fand ziemlich plastische Worte dafür, wie es ihm zum Beispiel Backstage vor einem Auftritt bei David Letterman gegangen sei – er dachte, er werde jeden Moment sterben, erinnerte er sich: „Der Vorhang wird sich öffnen, und ich werde einfach nur eine Symphonie aus Erbrochenem sein.“ Vor der Kamera sei er dann allerdings ein anderer Mensch, fühle sich cool und souverän. Man kann nur jedem Menschen mit ähnlichen Problemen wünschen, dass er auch seinen safe place findet, an dem er sich sorglos wohlfühlen kann.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft weiß man das nicht genau, an wilden Gerüchten mangelt es gerade allerdings nicht. Angeblich wolle Fischer Deutschland verlassen und in die USA auswandern, wurde anlasslos orakelt, und zwar alleine aus dem Grund, dass sie gerade nicht unbedingt die Öffentlichkeit sucht und sich rar macht. „Plötzlich verschwunden“ sei der Schlagerstar, raunte ein Klatschportal. Nun bin ich für kühne Munkeleien zwar immer zu haben – aber wann wären Einigel-Reflexe und Einmott-Sehnsucht zu Hause bitte nachvollziehbarer gewesen als jetzt? (chs.)

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.