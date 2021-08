Berlin - Sie ist eine Schauspielerin. Nicht sehr bekannt, aber zumindest so bekannt, dass ich sie damals googeln konnte. Sie spielte in Fernsehfilmen und in Krimiserien, war auch zu Gast in Talkshows. Sie beeindruckte mich. Durch ihre blondgelockte Positivität und durch ihre unerschütterliche Selbstsicherheit.

Wir trafen uns auf einer Dating-Plattform. Anderen erzählte sie allerdings, wir hätten uns auf der Straße getroffen und einander „erkannt“. Wie in den Filmen eben. Ich beließ es dabei, schließlich klang es wirklich besser, als sich allein zu Hause durch Profile zu klicken. Das erste Mal in Fleisch und Blut bekamen wir uns in einer Tanzkneipe in Kreuzberg zu sehen. Sie sah sehr gut aus und strahlte mich gleich begeistert an.



Unsere Affäre begann voller Euphorie. Innerhalb von zwei Tagen waren wir offiziell hochverliebt, nach drei Tagen traf ich schon ihre Schwester, der sie mich mit einem über die Straße gerufenen „Das ist er! Ist er nicht toll?!“ vorstellte.



Wir waren damals beide Ende 30 und überschütteten einander mit Komplimenten wie 14-Jährige. Sie ging damit besonders eifrig voran. Sie lobte immer wieder meinen Intellekt und meine „erotische Ausstrahlung“. Mein Ego begann zu leuchten wie die Sonne am Himmel. Nach fünf Tagen sprach sie viel zu lange Sprachnachrichten auf die Mailbox ihres Vaters, in denen sie mich anpries, als wäre ich das mit Abstand wertvollste Stück in der Auslage dieser Welt. Von mir bekam er nur ein gesäuseltes „Halloooo, vielen Dank, dass Sie eine so tolle Tochter in die Welt gebracht haabeeen!“ zu hören. Auch ich rief meine Mutter an und erklärte: „Mama, ich bin verliebt!“



Mir ist das heute peinlich. Ich bin wirklich nicht generell ein Dummkopf, sondern ich war verliebt und war darum ein Dummkopf. Die romantische Liebe wurde früher als Geisteskrankheit angesehen. Genau aus diesen Gründen: Man verliert den Abstand zu sich, die Vernunft setzt aus.



Damals fühlte es sich sehr richtig an. Genau das musste Liebe sein! Man schaut einander an, und alles passt. Nach vielen hoffnungsvollen, aber bitter missglückten Versuchen ist er nun endlich da: der Deckel zu meinem Topf. Eine Liebe, die im Himmel beschlossen wurde. Meine Seelenverwandte! Diesmal aber wirklich!



Ich verlor in der ersten Woche mehrere Kilo, weil wir ständig in der Sonne unterwegs waren. Wir knutschten und lachten die ganze Zeit. Uns reichten buchstäblich Luft und Liebe zum Leben. Ein weiteres Zeichen dafür, dass wir von himmlischen Kräften füreinander gemacht waren, war der Sex. Je öfter wir es taten, desto besser. Wir strebten hohe Zahlen an und klopften uns für jedes weitere Mal auf die Schultern. Nach einer Woche begannen wir von Kindern zu sprechen und vom Heiraten, obwohl uns das „eigentlich gar nicht wichtig“ war. Wir wüssten auch so, wie sehr wir uns liebten.



Das ist generell ein zentraler Aspekt des Mythos der Liebe: dieses Überwinden sozialer und kultureller Grenzen. Die Liebe heilt angeblich alles. Sie lässt uns gegenseitig in unsere Herzen schauen, egal wie reich oder arm, wie gebildet oder proletenhaft wir vorher waren. Mit ihr fühlte ich mich in eine höhere soziale Schicht hinaufgehoben.



Sie nannte Namen berühmter Schauspieler und Regisseure. Mit dem einen habe sie schon zusammengearbeitet, mit der anderen schon zu Abend gegessen. Als wir am neunten Abend unserer Affäre in einem Club tanzen gingen, war das zuerst auch ein Fest: Alle schauten sie an, diese schöne Schauspielerin mit den wehenden Haaren, und sie gehörte zu mir. Klar schmeichelte mir das. Aber für sie gehörte dazu auch, dass sie Hüfte an Hüfte mit anderen Männern tanzte. Es sei ja klar, dass sie zu mir gehöre, was sei ich da eifersüchtig?



Ja, was war ich da eifersüchtig? War ich aber eben doch. Es kam zum ersten Streit. Der war so heftig, wie es die ganze Affäre gewesen war. Wir brüllten uns betrunken auf dem Heimweg an, ich warf ihr vor, mich verunsichern zu wollen und doch nicht wirklich zu lieben. Sie nannte mich einen Spinner und warf empört die Arme in den Himmel. Waren unsere Gefühle doch nicht so stark? Die ersten Zweifel kamen auf.



Erst Liebesschwüre, dann Kälte

Wir fuhren ein paar Tage später in ein Hotel außerhalb von Berlin. Sie bezahlte, ich hätte es mir nie leisten können. „Wir müssen da hin“, sagte sie, alleine die Bettwäsche mit der „genau richtigen Fadendichte“ müsse ich unbedingt erleben. Es gab Kaviar und Sekt zum Frühstück, Massagen auf dem Zimmer, sportliche Sexleistungen und Entspannung im Whirlpool. Aber es half nichts: Die Reinheit unserer Liebe war beschmutzt. Von Kindern und einer glücklichen Zukunft im Alter war nicht mehr die Rede, es stand nur noch im Raum.

Auf der Heimfahrt in ihrem Auto sprach sie davon, wie sehr sie Angst habe, im Alter arm zu werden. Als alte Frau Flaschen zu sammeln war für sie eine Horrorvorstellung. Eine Angst, die ich damals nicht nachvollziehen konnte.



Am nächsten Tag stand sie morgens ohne ihr ewiges Lachen auf. Sie erklärte noch vor dem Frühstück, unsere Beziehung habe nicht genug Substanz für solche Konflikte. Im darauf entbrennenden Streit erklärte sie, dass sie Sorge habe, ob sie mit jemandem wie mir glücklich werden könne. Ich sei ja sehr talentiert, aber arm, und sie könne niemals arm sein. Wütend fuhr ich nach Hause. Das war wohl der Moment, in dem diese große Liebe endete.



Ich beschloss, dass ich diese Art des Verliebtseins nie wieder erleben möchte. Offenbar überwindet Liebe doch keine Grenzen, offenbar war ich doch nicht wie Jack, der in die erste Klasse der Titanic vorgelassen wird.



Sie wollte mich danach nicht mehr sehen. Meine Verletztheit und auch meine Empörung waren groß. So sehr, dass ich mir erlaubte, ihr Textnachrichten zu schicken, wahrscheinlich waren es 50 oder mehr. Sie beantwortete keine einzige und mir ist es heute natürlich unangenehm. Besonders kränkte mich der Widerspruch zwischen ihren schnell geleisteten, heißen Liebesschwüren und der Leichtigkeit, mit der sie mich stehen ließ.



Ihr Verhalten entsprach zumindest zu Anfang recht genau dem Drehbuch der romantischen Liebe, nur etwas überspitzt. Demnach sind besonders starke Gefühle ein Indikator dafür, dass man zusammenpasst und für immer zusammengehört. Die Liebe sollte als größte Macht alles hinwegfegen: Klassenunterschiede, kulturelle Unterschiede oder Unterschiede in der Biografie. Die „geliebte“ Person oder die Liebe selbst ist eine Art Heilsbringer, der einen erlöst.



Ich führe heute dank dieser Enttäuschung eine bessere Liebesbeziehung. Ich blicke nüchterner auf die Frage, wie und warum ich mein Leben mit einem anderen Menschen teilen möchte. Gegenseitiger Respekt ist wichtiger als Faszination und ein krasser Hormonrausch. Ich strebe keine Verschmelzung mehr an, sondern Partnerschaft. Einen Garten, den wir gemeinsam pflegen und der gedeiht, statt eines Drogenkicks.



Wir hatten danach nie mehr Kontakt. Nur aus einer Zeitschrift im Wartezimmer beim Arzt bekam ich mit, dass sie eine Zeit lang mit einem anderen Schauspieler zusammen war.



