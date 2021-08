Albany - Andrew Cuomo gab sich größte Mühe, noch einmal wie ein Würdenträger zu wirken, als er sich am Abend des vergangenen Dienstags in seiner Dienstvilla in Albany vor die Kameras setzte. Der Hintergrund war angefüllt von einer amerikanischen Flagge und dem Staatssiegel des Staates New York. Der noch immer amtierende Gouverneur trug einen dunkelblauen Anzug und, wie es sich für einen Amtsträger in den Vereinigten Staaten gehört, eine Anstecknadel mit dem Star-Spangled Banner am Revers. Mit ernster Miene und getragener Stimme wandte er sich ein letztes Mal an sein Wahlvolk und versuchte irgendwie zu retten, was an seinem Ruf noch zu retten ist.

Das Bühnenbild glich dem Bild, das Cuomo täglich präsentierte, während er vor gerade einmal 15 Monaten furchtlos und mit harter Hand seinen Staat so erfolgreich durch die Covid-Krise steuerte. Damals stieg er praktisch über Nacht zum nationalen Polit-Superstar auf, man gab ihm den Spitznamen „Gouverneur Covid“. Cuomo war auf einmal der Anti-Trump, und Trump fürchtete Cuomo mehr als jeden anderen politischen Herausforderer.