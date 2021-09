Berlin - Vor 26 Jahren kam Rabbiner Yehuda Teichtal aus New York nach Berlin. Sein Ziel: Licht zu bringen an einen Ort, der einst das Zentrum jüdischen Lebens in Europa war. Als Lubawitscher Botschafter wurde er vom Rabbiner Menachem Mendel Schneerson geschickt, als Teil der chassidischen Bewegung. Am Donnerstagabend konnte man die ersten großen Früchte seiner 26-jährigen Arbeit bestaunen, im jüdischen Bildungszentrum Chabad Lubawitsch in Berlin-Wilmersdorf bei der Verleihung des „Preises für den Einsatz zur Stärkung jüdischen Lebens und eines positiven Miteinanders“ an Springer-Chef Mathias Döpfner.

Gekommen waren illustre Gäste, um dem Preisträger zu gratulieren. Die Eröffnungsrede hielt Rabbiner Yehuda Teichtal und erinnerte in einer leidenschaftlichen Rede daran, warum er nach Berlin gekommen sei. „Früher war Berlin ein Zentrum des Judentums. Und wir werden alles dafür tun, damit Berlin das wieder wird.“ Sein Engagement sei lange noch nicht beendet, so Teichtal. Aktuell sammelt der Rabbiner Spenden, um den ersten Jüdischen Campus in Deutschland zu eröffnen, wo er Bildungs-, Kultur- und Sportangebote für jedes Alter anbieten will.

Das Projekt befindet sich derzeit in der letzten Phase der Umsetzung, nächstes Jahr soll der Campus eröffnet werden. Dem Rabbiner gehe es bei seiner Arbeit nicht darum, Antisemitismus zu bekämpfen, sondern eine positive Vorstellung von jüdischer Identität zu setzen. Nur in gemeinsamer gesellschaftlicher Kraftanstrengung sei das zu schaffen.

Der Preisträger reagierte überrascht

Yehuda Teichtal zeigte sich in seiner Rede aber auch besorgt und diagnostizierte einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. „Leider zeigen Antisemitismus und Hass wieder ihr hässliches Gesicht.“ Daher brauche es engagierte Menschen in Deutschland, die sich gegen Hass und Unterdrückung positionierten, mutig für Israel einstünden und für Freiheit und Anti-Diskriminierung kämpften. Als Lichtgestalt, die als mutiges Beispiel voranschreitet, bezeichnete der Rabbiner den Preisträger Mathias Döpfner. Man wolle ihm die Auszeichnung überreichen, weil er ein Mann sei, „der aufrecht steht und für die Wahrheit eintritt, auch wenn sie unpopulär ist“.

Als der Preisträger Mathias Döpfner auf die Bühne kam und lässig vors Mikrofon trat, sprach er zuvorderst seine Überraschung über die Ehrung aus. „Ich frage mich: Warum sind wir soweit gekommen, dass man für Selbstverständlichkeiten ausgezeichnet wird? Ich finde es betrüblich, dass man für selbstverständliche Dinge, wie sich etwa für das Lebensrecht des Staates Israel einzusetzen und antisemitische Taten zu verurteilen, von manchen Leuten gelobt wird und einen Preis dafür bekommt.“

Anti-Diskriminierung ist keine Einbahnstraße

Döpfner attestierte auch ein wachsendes Antisemitismus-Problem in Deutschland. „Wegen der Verfasstheit unserer Gesellschaft bin ich zutiefst beunruhigt.“ Er erinnerte daran, dass die deutsche Politik und Führungsriege sich zwar rhetorisch gegen Antisemitismus einsetzten, konkrete Taten allerdings oft nicht umgesetzt würden. „An Worten fehlt es nicht, an Taten aber schon,“ fasste Döpfner seine Beunruhigung zusammen. Antisemitische Ausschreitungen wie jüngst in Hamburg würden von vielen deutschen Medien bagatellisiert, antisemitische Verbrechen bekämen in Deutschland nicht das mediale Echo, das sie verdienten. Überhaupt stellten Rassismus und Antisemitismus in Deutschland ein ernstzunehmendes Problem dar.

Als Zuhörer musste man sich schon fragen, ob Döpfner seine in weiten Teilen fraglos richtigen Beobachtungen auch auf sich selbst – und insbesondere auch auf die Arbeit und Ausrichtung seiner Medienhäuser – anwendet. Unbestreitbar steht der Springer-Konzern für eine anti-antisemitische Leitlinie, die es in dieser Form nirgendwo sonst gibt. Doch wie glaubwürdig ist der Springer‘sche Kampf für Anti-Diskriminierung, wenn man ihn lediglich selektiv führt, anstatt für alle unterdrückten und gehassten Randgruppen einzutreten?

Döpfners Commitment muss überall gelten

Jüngst ließ sich etwa öffentlich verfolgen, wie der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, die in die Kritik geratene Journalistin Nemi El-Hassan fälschlicherweise als wissenschaftsfeindliche „Islamistin“ bezeichnete. Noch dazu als eine, die „von unseren Gebühren“ bezahlt werde. Man muss – mal ganz unabhängig davon, wie man diesen spezifischen Fall bewertet – kein Experte sein, um zu erkennen, wie hier rassistische Bilder bedient werden. Bilder, die jene anstacheln könnten, für die Migranten oder als „nicht-deutsch“ empfundene Personen in Deutschland ein Dorn im Auge sind.

In der Welt am Sonntag, etwa in Texten des WamS-Chefredakteurs Johannes Boie, wurden ähnliche Obertöne laut. Zudem wurde dem jüdischen Kulturschaffenden Max Czollek in der Welt am Sonntag jüngst seine jüdische Identität abgesprochen. Ist das alles ebenso Teil der Leitlinie des Springer-Konzerns?

Das Medienhaus hat seine hohe moralische Verantwortung für den Staat Israel und für in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden immer wieder geltend gemacht. Doch in anderen Bereichen tolerieren – nein, forcieren – Döpfners Medien unlautere Kritik und eine aggressive Spaltung der Gesellschaft, vor der Döpfner ja selbst warnt. Die Verleihung des Preises könnte für Döpfner ein Anlass sein, sinnvollen Worten jetzt Taten folgen zu lassen. Döpfners Verpflichtung auf Anti-Diskriminierung war ohne Frage programmatisch. Sie sollte eine Haltung sein, die für jeden und überall gilt.

