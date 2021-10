Berlin - Die Medienwelt beschäftigt sich, mal wieder, mit sich selbst. Die Bild-Zeitung und mit ihr der Axel-Springer-Verlag erleben ihren GAU: Ihr Platzhirsch, der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, stolperte nun doch über bereits im März erstmals veröffentlichte Vorwürfe. Es geht um Machtmissbrauch, eine explosive Vermischung von Beruf- und Privatleben, das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen. Reichelt wurde daraufhin von seinen Aufgaben entbunden.

Dass Medienbetriebe ein grundsätzliches Problem mit hierarchischen Strukturen haben, die Missbrauch von Macht und Belästigung begünstigen, unter Umständen auch fördern, ist dabei kaum überraschend. Interessierten – oder vielen Frauen – war die Alltäglichkeit eines krankenden System also schon lange vor den Recherchen von New York Times, Ippen und Spiegel bewusst. Denn die Branche hat über Jahrzehnte nahezu perfekte Bedingungen für möglichen Machtmissbrauch geschaffen. Wenn man über Missbrauch schreibt, denken die allermeisten aber an sexualisierte Gewalt, viele an vermeintlich harmlose Witze, die auch früher nie lustig waren. Vergessen werden dabei oft die alltäglichen Abhängigkeiten, die in diesen Kräfteverhältnissen entstehen.

Nährboden für missbräuchliches Verhalten im Journalismus – ähnlich wie in der Film- oder Theaterbranche – sind eben genau diese ausgeprägten Ungleichverhältnisse, eine oft streng hierarchisch organisierte Arbeitsweise, ein hoher Grad an Prekarisierung besonders bei Berufseinsteigerinnen und damit einhergehend extreme Abhängigkeitsverhältnisse.

Acht Chefinnen – 100+ Chefs

Man könnte an dieser Stelle – mal wieder – Zahlen und Studien zitieren. Man könnte schreiben, dass es zu wenige Frauen in Führungspositionen gibt, und auch kritisieren, dass von über 100 Chefredaktionen in Regionalzeitungen nur acht mit Journalistinnen besetzt sind. Man könnte die extreme Lohnlücke erwähnen, Redakteurinnen verdienen knapp 25 Prozent weniger als ihre Kollegen. Oder sagen, dass der Job für Frauen auch in der Außenwahrnehmung, nun ja, schwieriger ist. Journalistinnen sind außergewöhnlich häufig von geschlechtsbasierter Gewalt im Netz betroffen, fast die Hälfte von ihnen unterzieht sich deshalb einer Selbstzensur bei der eigenen Arbeit. Aber all diese Zahlen werden gebetsmühlenartig Jahr für Jahr wieder veröffentlicht. Sie sind nicht neu. Wer will, weiß Bescheid über die extreme Ungleichheit in der Branche.

Es ist zwar aller Ehren wert, dass Journalisten ihre Kolleginnen jetzt fragen, wie sie mit alldem denn umgehen. Es ist eine verständliche Reaktion auf die nun veröffentlichten Vorwürfe im Springer-Konzern, zeigt immer auch einen persönlichen Fortschritt. Die entscheidende Frage ist doch aber: Warum werden diese Fragen erst jetzt gestellt? Sich empört und darauf aufmerksam gemacht haben Frauen schon lange. Warum fällt Männern, in diesem Fall Journalisten, nicht selbst auf, dass ihre Kollegen in Redaktionskonferenzen sprechen dürfen, Kolleginnen aber selten ausreden können? Die sonst so wichtige Faktensicherheit der Pressevertreter ist hier ausgesprochen lückenhaft, denn auch der Redeanteil in Teams wird wissenschaftlich untersucht. Die alljährliche Erkenntnis: Je mehr Männer in der Runde, desto ausgeprägter das Schweigen der Damen. Oder übersetzt: Das Arbeitsklima, das Männer aufrechterhalten, regt Frauen nicht zum engagierten Debattieren ein. Auch darauf haben Berufsverbände und Journalistinnen regelmäßig aufmerksam gemacht.

Ungleichgewicht übt immer auch wirtschaftlichen Druck aus

Im Journalismus ist man (oder doch Mann?) erfolgreich, wenn man – neben all der Handwerkskunst –Geschichten veröffentlichen kann. Abhängig ist man dabei immer von einigen wenigen, die bestimmen, welche Seiten für welche Themen freigeräumt werden. Anders kann es kaum funktionieren. Problematisch ist aber, die Statistik beweist es, dass diese Entscheider größtenteils Männer sind. Frauen und Berufsanfängerinnen sitzen am kürzeren Hebel, sind angewiesen auf die Gunst der Boys. Wen es da ernsthaft wundert, dass gerade diese Frauen von missbräuchlichem Verhalten oder toxischen Männerrunden nichts ausplaudern, die Klappe halten, damit sie am Ende ihre Geschichten erzählen können, der versteht die Problematik dieser hierarchisch organisierten Welt nicht. Versteht das Missverhältnis in der Machtverteilung nicht. Versteht nicht, dass dieses Ungleichgewicht immer auch wirtschaftlichen Druck ausübt.

Auch Verlage sollten deshalb nun die Chance nutzen, sich selbst einer mitunter unangenehmen Prüfung zu unterziehen. Kontrollieren, wie es um den eigenen Frauenmachtanteil bestellt ist. Sich dann auch fragen, warum er nicht annähernd bei 50 Prozent liegt. Der journalistische Nachwuchs ist mehrheitlich weiblich, wie viele haben die Chance, in Führungspositionen aufzusteigen? Warum gibt es so viele rein männliche Teams, obwohl wissenschaftlich bewiesen ist, dass gemischte Gruppen effektiver und kreativer arbeiten. Gerade für die Medienbranche ein wichtiger Faktor, im Übrigen auch wirtschaftlich. Warum gibt es so wenige Gleichstellungsbeauftragte in deutschen Medienhäusern, die aktiv daran arbeiten, die strukturellen Ungleichheiten zu beseitigen?

Die wichtigste Frage ist nun aber, ob die Medienwelt die Vorwürfe über Reichelt bedenklich findet, weil sie bedenklich sind. Oder weil sie bei Bild und Springer stattgefunden haben. Wenn diese Frage nicht klar beantwortet werden kann, wird sich am System nichts Grundlegendes verändern. Die nächste Geschichte kommt bestimmt.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.