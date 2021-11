Kiew - Montag dieser Woche hätte für die Redaktion der Kyiv Post, der bekanntesten englischsprachigen Zeitung der Ukraine, wie jede andere Woche beginnen sollen. Doch nur wenige Stunden nach Beginn des Tages informierte der Chefredakteur Brian Bonner seine Mitarbeiter, dass der Verleger Adnan Kivan die Entscheidung getroffen hatte, die Zeitung mit sofortiger Wirkung zu schließen. Ohne es zu wissen, hatten sie bereits die vorerst letzte Ausgabe produziert, und ab Dienstag würde der Großteil des 50-köpfigen Teams arbeitslos sein.

Schon am Montagnachmittag erklärte Kivan in einer Stellungnahme auf der Website der Zeitung, dass sie „nur für kurze Zeit“ geschlossen werde. Die Redakteure empfinden die Schließung aber als „Racheakt“ seitens Kivan wegen ihres Beharrens auf redaktioneller Unabhängigkeit. Sie sind jetzt entschlossen, dafür zu sorgen, dass ihre Arbeit als kritische Journalisten in irgendeiner Form weitergehen kann.

Das Team trifft sich nun zu stundenlangen Sitzungen, um bei zahlreichen Kaffees in Kiewer Cafés ihre nächsten Schritte zu planen – ein Prozess, der nur wenige Stunden nach der Ankündigung vom Montag begann. „Es wurde mir sehr schnell klar, dass wir sofort etwas unternehmen müssen. Ich hatte einfach keine Zeit, um zu weinen“, so Anna Myroniuk, eine Redakteurin bei der Kyiv Post, die dort seit 2019 arbeitete.

„Wir mussten sehr schnell einen Plan entwickeln, um die Kyiv Post im Rampenlicht zu halten und alle zu erreichen, die uns helfen können“, so Myroniuk. Sie und ihre Kollegen konnten so schnell reagieren, denn sie sind als junge Ukrainer mit Revolution und Krieg aufgewachsen – sie seien also für alles bereit. Jetzt glauben sie, dass Kivan die Kyiv Post nach einer Pause von zwei Monaten wieder ins Leben rufen will, aber mit einer komplett anderen Redaktion.

Elizabeth Rushton Wie geht es für die Kyiv Post weiter? Am Dienstag dieser Woche stand ihr Büro fast komplett leer.

Ziel ist, die Werte der Kyiv Post zu retten

Ihr erstes Ziel war es, Kivan davon zu überzeugen, die Zeitung zu verkaufen, oder sich die Eigentumsrechte an der Marke „Kyiv Post“ zu sichern. Am Donnerstagnachmittag teilte das Team aber mit, dass Kivan sich einen Verkauf erneut abgelehnt hat, bot aber den 50 entlassenen Mitarbeitern an, zur Kyiv Post zurückzukehren unter der neuer Leitung von Luc Chénier, der die Rolle des CEO der Zeitung übernehmen soll. Der Kanadier war bereits CEO, zwischen 2016 und 2018.

Statt „mit einem Eigentümer zusammenzuarbeiten, der sich in die redaktionelle Arbeit einmischen und unbequeme Journalisten loswerden will“, suchen die Redakteure nun mit der Kampagne #SaveKyivPost nach Investoren und Anzeigenkunden, die sie bei der Gründung eines neuen Mediums unterstützen könnten, hieß es in einer Stellungnahme. Dabei sei das Ziel, „die Werte der Kyiv Post zu retten, auch wenn wir ihre Marke nicht retten können“ – das heißt, ihre kritische Berichterstattung gegenüber mächtigen ukrainischen Oligarchen und führenden Politikern zu erhalten.

Der Chefredakteur Brian Bonner bleibt hoffnungsvoll wegen der weltweiten Resonanz, die die Schließung ausgelöst hat. „Ich bin ermutigt durch die Reaktion, die bisher organisiert und in greifbare Unterstützung umgewandelt wurde“, sagt er. „Kyiv Post“ ist seit Montag ein Trend auf Twitter in der Ukraine, und viele Botschafter haben sich zu der Schließung geäußert, darunter die deutsche Botschafterin Anka Feldhusen. Sie sei „besorgt“ darüber, schrieb sie auf Twitter. Im Oktober hatte sie der Zeitung ein Interview für eine Sonderausgabe über die deutsch-ukrainischen Beziehungen gegeben.

Bonner geht jetzt in den Ruhestand, und die Zeitung, die er seit 2008 geführt hat, wird eine „Lücke“ in der ukrainischen Medienlandschaft hinterlassen, sagt er. „Das Klima für den unabhängigen Journalismus in der Ukraine war nie gut. Die Medien befinden sich meistens in den Händen von Oligarchen mit politischen Verbindungen“, sagte er. „Nach diesem Maßstab waren wir eine Oase der Unabhängigkeit.“

Elizabeth Rushton „Keine Demokratie ohne unabhängigen Journalismus“: Der Eigentümer der Kyiv Post, Adnan Kivan, nach seinem Kauf der Zeitung in 2018.

Solche ultra-reichen Medieneigentümer wie Adnan Kivan hören oft direkt von ihren mächtigen Bekannten, wenn eine Berichterstattung einem nicht gefällt. Bonner sagt, Kivan habe nie die redaktionelle Linie diktiert. Kivan habe sich trotzdem nicht an sein Versprechen nach seinem Kauf der Zeitung gehalten, ihre redaktionelle Unabhängigkeit zu gewährleisten, so der Redakteur Oleg Suchow, der seit 2014 für die Kyiv Post arbeitete. „Schon ganz am Anfang hat er uns gesagt, jede Kritik an der Regierung sollte milde sein, wir sollten nicht zu viel sagen“, so Suchow. Er habe damit gerechnet, dass Kivan vielleicht Bonner irgendwann entlassen würde, aber nicht die ganze Redaktion.

Mischte sich Selenskij in die Arbeit der Kyiv Post ein?

Adnan Kivan hat die 1995-gegründete Wochenzeitung für 3,5 Millionen US-Dollar in 2018 gekauft. Die Geschäftsinteressen des syrischen Geschäftsmannes und ukrainischen Staatsbürgers liegen hauptsächlich in der Bauindustrie und in der Landwirtschaft, außerdem ist er Eigentümer des in Odessa ansässigen Fernsehsenders Channel 7. Vor allem deswegen wurden die Mitarbeiter der Kyiv Post sofort misstrauisch, als 2018 bekannt wurde, dass Kivan die Zeitung kaufen wollte. „Channel 7 hat nicht den besten Ruf“, so Suchow. „Jeder weiß, dass die Mitarbeiter tun, was Kivan will.“

Bonner sagt, Kivan habe ihm gegenüber abgestritten, jemals von mächtigen Politikern unter Druck gesetzt worden zu sein, was zur Schließung der Zeitung geführt haben könnte, und er nimmt ihn beim Wort. Die Redaktion der Kyiv Post vermutet aber, dass Kivan nicht nur vom Präsidialamt des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gescholten wurde, sondern auch vom derzeitigen Präsidenten Volodymyr Selenskij, der mit einem Artikel über die Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova unzufrieden war – was dazu führte, dass Venediktova mehrere Kommentare in der Kyiv Post schreiben durfte.

Elizabeth Rushton „Stirbt hier Demokratie?“ fragt sich eine Titelseite von 2020 im Büro der Kyiv Post. „JA“, meint einer der entlassenen Redakteure am Montag.

Mit dem Fall Venediktova hatte der Präsidialamt nichts zu tun, so Brian Bonner. Er verteidigt auch die Veröffentlichung der Meinungsstücke der Generalstaatsanwältin: „Wir bieten auch den Mächtigen Raum, um ihre Meinung zu äußern. Ich denke, das ist völlig normal für eine Zeitung.“ Selenskijs Pressesprecher, Serhiy Nikiforov, hat bereits bestritten, dass das Präsidialamt bei der Schließung eine Rolle gespielt hat.

Bonner beschreibt Kivans Persönlichkeit – sowie seinen Kauf und Schließung der Kyiv Post – als „stürmisch“, bleibt aber von seinem Glauben an unabhängigen Journalismus überzeugt. „Er ist Syrer, er kommt aus einem zerstörten Land, er hasst Diktatoren und Autokraten“, so Bonner. „Ich bin enttäuscht über dieses Ende, denn er hat uns finanziell stärker unterstützt als alle anderen Eigentümer. So könnten wir ein Videoteam gründen, wir haben ein Studio eröffnet, wir haben die Fotoredaktion und unser Reporterteam ausgebaut.“

Auslöser für die Schließung sei eine Ankündigung vor einem Monat gewesen, dass Kivan eine ukrainischsprachige Version der Kyiv Post mit einer separaten Redaktion etablieren wollte, so Myroniuk und Suchow. Die Chefredakteurin dieses Mediums wollte Kivan selbst aus den Reihen bei Channel 7 auswählen. Die Redaktion hat sich nachdrücklich dagegen ausgesprochen.

„Wie die meisten Geschäftsleute in der Ukraine kaufte Kivan sich unsere Zeitung ein, um seine Geschäftsinteressen zu schützen – aber anscheinend hat er irgendwann gemerkt, dass er uns nicht in dem Maße beeinflussen kann, wie er es sich das wünscht“, so Suchow. Die Redaktion der neuen ukrainischen Zeitung sollte die ursprüngliche Redaktion mit loyalen Leuten unterwandern. Das sei der Plan gewesen. „So wollte Kivan unsere redaktionelle Unabhängigkeit töten“, sagt Suchow. „Als das nicht klappte, beschloss er, die Zeitung buchstäblich zu töten.“

Nicht mal Revolution oder Krieg konnte die Kyiv Post aufhalten

Brian Bonner erklärt den Fall anders: Die Zeitung sei momentan wegen persönlicher Anliegen nicht Kivans erste Priorität. Deswegen wollte er das Projekt auf Eis legen. Warum will er die Zeitung also nicht verkaufen? „Ich glaube, er kann sich nicht von ihr trennen“, so Bonner. „Das gibt mir Hoffnung, dass er sie bald wiedereröffnet, bevor zu viel Schaden angerichtet wird. Wenn man ein Auto hat und es verkaufen will, hält man nicht an ihm fest.“

Obwohl die Schließung ohne Vorwarnung kam, sieht Anna Myroniuk darin den Endpunkt eines wochenlangen Kampfes zwischen der Redaktion und dem Verleger. „Es fühlte sich im letzten Monat wirklich so an, als würden wir jeden Tag in den Krieg ziehen, denn wir mussten um unsere journalistischen Standards kämpfen“, sagt sie.

Ihre Stimmung bleibt immer noch kämpferisch. „Die Kyiv Post hat weder während der Euromaidan-Revolution noch nach dem Ausbruch des Donbass-Krieges aufgehört zu arbeiten. Aber Adnan Kivan hat das geschafft“, sagt sie. „Das ist ein gefährlicher Präzedenzfall – und wir werden ihn nicht akzeptieren.“ Das Bestreben ihres Teams, die Werte des unabhängigen, kritischen Journalismus der Kyiv Post fortzuführen, hat gerade erst begonnen.

