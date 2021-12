Die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Feministin bell hooks ist am Mittwochabend (Ortszeit) in ihrem Haus in Berea im US-Bundesstaat Kentucky gestorben. Das teilte unter anderem die Familie der als Gloria Jean Watkins geborenen Schriftstellerin in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Laut New York Times erlag hooks einem langjährigen Nierenleiden.