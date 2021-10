San Salvador - Mit der falsch herum aufgesetzten Baseballmütze und seinen stets lässig aufgeknöpften Maßhemden umweht ihn die Aura eines Rockstars. Nayib Bukele ist 40 und der jüngste Präsident in der Geschichte des Staates El Salvador. Und laut seinem Tweet vom 6. Juni 2019 auch „der hübscheste und coolste Präsident der weltweiten Welt“. Für die Rechten ist er dagegen ein Populist, für die Linken ein Autokrat. Aber das kümmert ihn nicht.

Nahezu ein Drittel der rund sieben Millionen Einwohner El Salvadors folgt dem Präsidenten auf Twitter, YouTube und Tiktok, wo er dauerpräsent ist, um Gesetze anzukündigen, Minister zu entlassen, seine politischen Gegner zu verhöhnen oder die neusten Bitcoin-Kurse zu kommentieren.

Statt dem Präsidenten von Honduras wegen Grenzstreitigkeiten den Krieg zu erklären, wie es in Mittelamerika eigentlich üblich ist, schlug er ihm auf Twitter vor: „Bleib ruhig und iss erst einmal ein Snickers!“

Und vor den Vereinten Nationen schoss er während seiner Ansprache ein Selfie. „Mehr Leute werden dieses Selfie sehen als meine Rede hören“, spottete er vor der Vollversammlung. Seine Unverfrorenheit kommt an. Seine Beliebtheitswerte liegen konstant bei 70 bis 80 Prozent.

Als Bukele, der libanesische Wurzeln hat, im Juni 2019 Präsident wurde, war er gerade einmal 37 Jahre alt. Und er hatte bereits eine bunte Karriere hinter sich. Mit 18 eröffnete er eine Diskothek, danach machte er in der Werbebranche Karriere. So kümmerte er sich um das Marketing der linken Guerillapartei Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Nebenbei verkaufte er Motorräder. Die Uni brach er ab.

Mit 30 Jahren beschloss er, in die Politik zu gehen. Das sei „ein Hobby für mich“, sagte Bukele seinem skeptischen Vater. Auch der hatte Abenteurerblut in den Adern, gründete mehrere Unternehmen und eröffnete die erste Moschee El Salvadors. Und setzte zehn Nachkommen in die Welt.

Als typischer Millennial verlor Bukele keine Zeit und zündete die ganz große Karriere. 2012 wurde er für die FMLN Bürgermeister von Nuevo Cuscatlán, 2015 Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador. Zwei Jahre später verließ er die FMLN im Streit und gründete seine eigene Partei, die Nuevas Ideas (Neue Ideen). Zwei weitere Jahre später war er Präsident.

Den Wahlkampf hatte er auf die junge Generation zugeschnitten, die in El Salvador die Mehrheit stellt. Ihr präsentierte er sich als Anti-Establishment-Figur jenseits von links und rechts. Dabei vermischt er typisch linke Themen wie den Ausbau von Sozialhilfe und öffentlichem Wohnungsbau mit knallhart konservativer Denke. Abtreibung und Homo-Ehe: nein! Freigabe von Marihuana: denkbar! Donald Trump: ein Idol!

„Wir haben genug vom alten korrupten Polit-Establishment“, sagen Jugendliche in einem Starbucks im Zentrum der Hauptstadt. „Und von den alten Geschichten des Bürgerkriegs wollen wir auch nichts mehr hören.“ In den 80er-Jahren hatte ein blutiger Bürgerkrieg – in dem die USA unter Ronald Reagan kräftig mitmischten – das Land verwüstet.

Danach regierte erst 20 Jahre lang die rechtskonservative ARENA. Danach wiederum durfte auch die linke FMLN an die Macht. Beide plünderten die Staatskassen, während El Salvador in Armut und Bandenkriegen versank. Angesichts der höchsten Mordraten weltweit flüchteten Millionen Salvadorianer, vor allem in die USA. Nuevas ideas – neue Ideen – braucht El Salvador tatsächlich dringend.

Im Juni dieses Jahres kündigte Bukele überraschend an, den Bitcoin als offizielle Währung zuzulassen. Inspiriert wurde er dabei von einem von kalifornischen Surfern am Strand „El Zonte“ aufgezogenen Sozialprogramm, das mit Bitcoin läuft. Innerhalb weniger Tage drückte Bukele ein entsprechendes Gesetz durch den Kongress, in dem er seit Mai eine überwältigende Mehrheit hat.

Seit September ist der Bitcoin nun – neben dem US-Dollar – offizielle Währung. Jetzt spreche die Welt nicht mehr wegen all des Elends über El Salvador. Sondern weil es das erste Land mit Bitcoin als offizieller Währung ist, kommentieren Jugendliche stolz.

Selbst die Bitcoin-Wallet ist cool

Jeder Bürger, der sich die staatliche „Chivo Wallet“ herunterlädt, bekommt vom Staat Bitcoins im Wert von 30 US-Dollar. „Chivo“ heißt „cool“. Sie soll die 70 Prozent der Bevölkerung, die kein Bankkonto haben, in den Wirtschaftskreislauf integrieren. Und die Geldtransfers der über zwei Millionen in den USA lebenden Salvadorianer in die Heimat erleichtern.

Journalisten vermuten jedoch, dass der Familienclan Bukele von den undurchsichtigen Transaktionen rund um den Bitcoin profitiert. Drei von Nayibs Brüdern sollen an Schlüsselstellen der Regierung sitzen und dort die Fäden ziehen. Angesichts solcher Berichte verliert Nayib seine Coolheit. Journalisten berichten von Einschüchterungen und Drohungen.

Mit Widerspruch kann Bukele nicht viel anfangen. Bürger, die seinen scharfen Corona-Auflagen nicht folgten, ließ er kurzfristig in Isolationscamps stecken. Im Februar 2020 marschierte er gar mit schwer bewaffneten Soldaten ins Parlament. Dieses hatte ihm die Zustimmung zu einer Budgeterhöhung verweigert, mit der er den Sicherheitsapparat ausbauen wollte. „Ich gebe ihnen eine Woche Zeit“, lautete sein Ultimatum. Die Grenze vom modernen Herrscher zum modernen Autoritarismus war überschritten.

Kritik an seiner Sicherheitspolitik ist ein rotes Tuch für ihn. So hatten Menschenrechtsorganisationen seine Entscheidung kritisiert, Mitglieder verfeindeter „Maras“ zusammen in Gefängniszellen zu stecken. Die „Maras“ sind jugendliche Gangs, die von den Armenvierteln aus das Land terrorisieren. Auf Twitter reagierte Bukele furios: „Organisationen, die schweigen, wenn sie sehen, wie die Maras Salvadorianer zerstückeln, schreien zum Himmel, weil wir ihnen ihre Privilegien nehmen.“

Bukeles harte Hand scheint zu wirken, die Verbrechensraten gehen runter und bescheren ihm Pluspunkte bei der Bevölkerung. „Früher sah ich jeden Morgen Leichen auf den Straßen, wenn ich zur Arbeit fuhr, das ist vorbei“, erzählt die Mitarbeiterin einer NGO, die in den Armutsvierteln von San Salvador arbeitet. „Die Maras sind zwar noch in den Slums, aber sie lassen einen in Ruhe.“

Wie hat Bukele das geschafft? Die regierungskritische Zeitung El Faro berichtet von heimlichen Deals der Regierung mit den Gangs. Sollen sie Bukele dafür die Wählerstimmen in von ihnen kontrollierten Gebieten sichern? Gewährt der Präsident den jugendlichen Gangmitgliedern Zugang zur Armee, die er nun von 20.000 auf 40.000 Mann aufstocken will? Wie bei so vielem liegen Bukeles Absichten auch hier im Dunkeln.

Für jeden sichtbar ist jedoch sein immer autoritäreres Auftreten. Im Mai ließ er kurzerhand ihm unliebsame Richter und Staatsanwälte entlassen. Nach der Gleichschaltung der Justiz folgte dann die Änderung der Verfassung. Nun kann er im Jahr 2024 zur Wiederwahl antreten. Seit einigen Wochen organisiert die Opposition jeden Sonntag Proteste gegen den „Diktator“. Auf Twitter macht sich Bukele darüber lustig.

Dazu änderte er seine Selbstbeschreibung auf Twitter: „Der coolste Diktator der weltweiten Welt.“ Doch es gibt erste Anzeichen, dass Bukele den Bogen überspannt. Immer häufiger wird er nun selber in sozialen Netzwerken konfrontiert. Auch Salvadorianer, die ihn unterstützen, fragen sich mittlerweile, ob er nicht längst in Arroganz und Maßlosigkeit abgerutscht ist. Er wäre nicht der Erste, den die Macht korrumpiert und abheben lässt.

„Der Kaiser von El Salvador“

Mitte Oktober änderte Bukele zum vorerst letzten Mal seine Selbstbeschreibung auf Twitter. Als römischer Kaiser war er dort zu sehen. Wird er größenwahnsinnig? Gleichzeitig berichten Medien über die Gründung der Nuevas Ideas im Nachbarland Guatemala. Bukele habe damit nichts zu tun, hieß es aus seinem Umfeld. Doch seit längerem kursieren Gerüchte, er wolle seine Partei über ganz Mittelamerika ausweiten.

Denn seit seiner Jugend träumt er von der Vereinigung Amerikas von Mexiko bis Panama. Im Jahr 2017 schrieb er auf Twitter: „Auch wenn es im Moment wie eine Utopie klingt, sollte der gesunde Menschenverstand auf die Vereinigung Mittelamerikas in einem einzigen Land hinweisen.“

Es wäre also keine Überraschung, wenn auf seinem Twitteraccount bald stände: „Der coolste Kaiser von Mittelamerika.“