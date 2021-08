Berlin - Wenn zwei afghanische Brüder ihre Schwestern töten, weil der Lebenswandel der 34 Jahre alten Frau und zweifachen Mutter nicht den Moralvorstellungen der 22 und 25 Jahre alten Männer genügt, will die Linke in Berlin nicht mehr von Ehrenmord sprechen. „In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist kein Ehrenmord, das ist Femizid“, erklärte Integrationssenatorin Elke Breitenbach vor gut einer Woche dem Tagesspiegel. Später pflichtete auch der Spitzenkandidat der Linken, Klaus Lederer, seiner Parteikollegin bei. Die Linken wollen die Motivation der Täter ausblenden und derartige Taten über die Opfergruppe definieren. Doch damit geht mehr verloren, als gewonnen wird. Vor allem Präzision. Wer versucht, einen etablierten Begriff wie Ehrenmord, unter dem sich die meisten Menschen etwas vorstellen können, durch einen abstrakten, akademischen und aseptischen Terminus wie Femizid zu ersetzen, schadet am Ende der Sache selbst: solche Taten in Zukunft zu verhindern – egal wie ehrenhaft das Ansinnen der Politiker sein mag.

Zuerst erinnert der Vorfall auf unschöne Weise an die Taktik der Apologeten des Schlachtrufs „Black Lives Matter“ der gleichnamigen US-Bürgerrechtsbewegung. Als die begann, richtig Fahrt aufzunehmen, ging man unter ihren Gegnern dazu über, „All Lives Matter“, also „alle Leben zählen“, zu skandieren. Eine ebenso zutreffende wie nichtssagende Entgegnung. Denn weder hatten die Demonstranten behauptet, dass nur Schwarze Leben zählen würden, noch in Zweifel gezogen, dass alle Leben zählen. Das würde niemand tun, der ernstgenommen werden will. Die Bewegung wollte mit der konkreten Forderung, Schwarze Leben zählen zu lassen, auf das konkrete Problem hinweisen, dass Schwarze in den Vereinigten Staaten eben nicht in gleichem Maße wie weiße Menschen geschützt sind. Wenn die Linke nun bei einem Mord, dem archaische, patriarchale Frauenbilder zugrunde liegen, erklärt, man solle nicht mehr von Ehrenmord sprechen, ist es so, als würden sie rufen: „All Women Matter!“. Das stimmt, tut aber wenig zur Sache.

Rechtfertigen wir Hass, wenn wir von Hasskriminalität sprechen?

Wie ungeeignet der Femizid-Begriff in diesem Falle ist, zeigt sich auch an Breitenbachs Verweis darauf, wie häufig Partner oder Ex-Partner in Deutschland regelmäßig Frauen töten. Denn im vorliegenden Falle werden ja nicht aktuelle oder ehemalige Partner beschuldigt, sondern die Geschwister des Opfers. Laut Bundeskriminalamt sind übrigens ein Drittel der Opfer von Ehrenmorden Männer. Dabei kann es sich um homosexuelle Familienmitglieder handeln, aber auch um die echten oder vermeintlichen Liebhaber von Töchtern, Schwestern oder Cousinen, deren Tötung aus der Perspektive der Täter zur Wiederherstellung einer Familienehre vorgenommen wird. Der Ehrenmord-Begriff erfasst diese Komplexität, der Femizid-Begriff verschleiert sie. Nicht alle Femizide sind Ehrenmorde, aber auch nicht alle Ehrenmorde sind Femizide.

Nach massiver Kritik von Opferverbänden und politischen Mitbewerbern präzisierte Breitenbach ihre Einlassungen im Laufe der Woche. Sie lehne den gängigen Begriff „Ehrenmord“ ab, denn darin stecke die Rechtfertigung der Täter. „Bei Mord gibt es keine Ehre“, so die Senatorin. Das Argument lautet: Wenn in deutschen Medien der Begriff Ehrenmord verwendet wird, würden die Täter dadurch eine Art Rechtfertigung erfahren. Aber rechtfertigen wir Raub, wenn wir von Raubmorden sprechen? Rechtfertigen wir Hass, wenn wir von Hasskriminalität sprechen?

Auch Franziska Giffey will weiter von Ehrenmorden sprechen

Abgesehen von der Frage, ob die beiden jungen Afghanen von dem deutschen Wort jemals gehört haben, darf bezweifelt werden, ob das ihre Absichten hätte beeinflussen können. Ehrenmorde gab es hierzulande, bevor der Begriff existierte. Die Bezeichnung entstand erst in Reaktion auf Morde an Familienmitgliedern aus dem türkisch-arabischen Raum. Einer breiteren Berliner Öffentlichkeit ist der Fall Hatun Sürücü bekannt. Die deutsch-kurdische Frau war mit 16 Jahren mit einem Cousin zwangsverheiratet worden. Später löste sie sich aus der Beziehung und versuchte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Sie zog bei ihren Eltern aus und legte auch das Kopftuch ab. Mit drei Kopfschüssen wurde sie von einem ihrer Brüder 2005 an einer Tempelhofer Bushaltestelle hingerichtet. Die Grüne Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus vergab in diesem Jahr zum neunten Mal den Hatun-Sürücü-Preis für „Menschen und Initiativen, die sich tatkräftig und mit viel Herz für das Recht von Mädchen und jungen Frauen auf Chancengleichheit und Selbstbestimmung einsetzen“. Auch die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, will weiter von Ehrenmorden sprechen. Man kann also auch nicht behaupten, es würde sich bei der Haltung der Linken um eine gemeinsame Position des linken politischen Spektrums handeln. Die Partei ist in dieser Angelegenheit isoliert.

Man sollte auch weiter von Ehrenmord statt von Femizid reden

Am Beispiel der aktuellen Debatte zeigt sich auch ein grundsätzlicher Trend zur Abstrahierung und Akademisierung bei der Bekämpfung handfester und gravierender Probleme im privaten Umfeld. Vergangenen Herbst war die Stadt mit Plakaten der „Sicherheim“-Kampagne übersäht. Dort sah man Schauspielerinnen wie Natalia Wörner, neben denen Sätze wie „Das Virus trifft uns alle. Manche mit der ganzen Faust“ oder „Dieses Jahr hinterlässt Spuren. Bei Manchen am ganzen Körper“. Wer nicht verstand, worum es ging, war nicht allein. Hier sollte auf häusliche Gewalt und auf Anlaufstellen für misshandelte Frauen hingewiesen werden. Ein kryptischer und selbstverliebter Ansatz. Konnten Menschen mit niedrigerem Bildungsgrad und Migrationshintergrund die Botschaft verstehen? Eine einfache Botschaft hätte besser geholfen.

Und in diesem Sinne sollte auch weiter von Ehrenmord statt von Femizid geredet werden. Bei letzterem könnte man hingegen ansetzen und sich fragen: Wieso sprechen wir nicht einfach von Frauenmorden statt kryptisch von Femiziden? Dann wissen auch alle, was gemeint ist.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.