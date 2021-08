Berlin - Knapp 32 Milliarden US-Dollar Börsenwert für eine Trading-App. Als der Neobroker Robinhood letzte Woche in New York sein Börsendebüt feierte, war das ein voller Erfolg. Und auch hierzulande steht die neue Generation der Broker hoch im Kurs. Mit einer Rekordbewertung von fünf Milliarden Euro in der letzten Finanzierungsrunde überholt Trade Republic das einstige Berliner Vorzeige-Fintech N26 um Längen. Immer neue Neobroker sprießen wie Pilze aus dem Boden und könnten etablierte Online-Broker wie Comdirect, ING und Maxblue dazu zwingen, ihre Preispolitik zu überdenken. Aber profitieren Privatanleger wirklich von diesem Boom? Viele Versprechen der Neobroker erweisen sich als zweischneidiges Schwert.

Die meisten Neobroker ermöglichen es ihren Kunden, Wertpapiere deutlich günstiger, wenn nicht sogar kostenlos zu handeln. Sie finanzieren sich dabei jedoch überwiegend über Rückvergütungen der Händler, an die sie ihr Handelsvolumen zur Ausführung weiterleiten. Dieses Geschäftsmodell unterliegt gerade einer Prüfung durch die europäische Finanzmarktaufsicht Esma und ist in einigen Ländern wie beispielsweise den Niederlanden verboten. Gerade wer spontan zu jeder Zeit handeln will, zahlt bei Neobrokern, ohne es zu wissen, deshalb drauf. Das liegt daran, dass Wertpapiere zu schlechteren Konditionen (höheren Spreads) gekauft werden, als wenn man die Aktien über eine klassische Börse wie Xetra kaufte. So verdient der Händler an jeder Transaktion mit. Gerade in den Abendstunden und am Wochenende, wenn andere Börsen geschlossen sind, sind die Konditionen besonders schlecht. Sonnabends traden macht sicherlich Spaß, kostet aber auch mehr. Wer zu den Kernbörsenzeiten handelt, spart bares Geld. Aus diesem Grund sollte man vor allem wochentags von 9 bis 17.30 Uhr handeln.