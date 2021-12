Nizza - Eigentlich sollte die Celine-Frauenkollektion für den Sommer 2022 bereits am vergangenen Dienstag gezeigt werden. Allerdings nicht live, sondern erneut in einem von Hedi Slimane, dem Kreativdirektor des Hauses, produzierten Video. Das französische Modehaus hatte im Herbst auf eine Modenschau bei der Pariser Fashion Week verzichtet, im Gegensatz zu den meisten großen Marken, die nach langer Zeit wieder physische Events veranstaltet hatten. Bis zuletzt sei alles wegen Corona unsicher gewesen und man wollte mit dem Onlinevideo auf Nummer sicher gehen, hieß es bei Celine. Vermutlich hatte Slimane aber auch schon das Konzept für den nächsten Fashion-Film in der Schublade – und wer weiß, ob der scheue Designer diese Art der Mode-Präsentation nicht eigentlich viel lieber mag als den Rummel einer echten Modenschau.

Besagtes Video hatte nun also endlich am Freitag Premiere, denn der avisierte Dienstag stand ganz im Zeichen der letzten Louis-Vuitton-Kollektion des überraschend verstorbenen Virgil Abloh. Da wollte das Haus Celine nicht dazwischenflüstern. Flüstern deswegen, weil Hedi Slimanes Persönlichkeit eben eine leise und zurückhaltende ist.

Das ist auch in seiner Mode spürbar. Dementsprechend ist die neue Frauenkollektion keine Kriegserklärung an Gängiges, die provoziert und schockiert. Nein, das ist ganz vertraute und tragbare Mode für ein Pariser Schönheitsideal, das sich im Konventionellen, Zarten und Dünnen begründet – verpackt in einem schönen Film. Während der Rest der Branche momentan sehr laut entwirft, nicht an skulpturalen Experimenten, starken Farben, All-over-Prints und riesigen Logos spart, versorgt Celine die elitären Töchter also weiterhin mit französischem Sous-entendu. Das bringt zwar keine Überraschungen mit sich, aber löbliche Kontinuität. Denn ist es nicht die Stille, die uns nach dem ganzen textilen Krach bald wieder interessieren wird? Celine hätte diesbezüglich jetzt schon einen Vorsprung.

Hedi Slimane/Celine Vorn die Französin, im Hintergrund das Hotel Le Negresco.

Wir sehen also ganz normale Lederjacken, Blazer, bauchfreie, asymmetrische Mini-Tops, gerade geschnittene, locker sitzende Jeans, Cargohosen mit Camouflage-Muster, Schluppenblusen, Bleistiftröcke und Vokuhila-Kleider (das Highlight ist ein schwarzes Bustier-Minikleid mit Schleppe). Vielleicht ist es die Unmöglichkeit eines BHs unter den Oberteilen, die den Looks ihre außergewöhnliche Sexyness gibt. Oder es sind die feinen Ketten an Hälsen und Gelenken, die Geschenke der Liebschaft sein könnten. Oder sind es doch die Pailletten, die Slimane so gerne an den Jacken, Hosen und Kleidern zeigt und die hier an der sonnigen Cote d’Azur eine glitzernde Brücke in die Nacht schlagen? Denn nachts gehen die Mädchen feiern und gucken lasziv, so wie in den eingeblendeten Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Tagsüber hingegen laufen sie durch das leergefegte Nizza, die Promenade des Anglais rauf und runter, vorbei am vor knapp einhundert Jahren eröffneten Belle-Epoque-Hotel Le Negresco. Das ist die Kulisse für das neue Modevideo von Slimane, der die französische Jugend gern an architektonischem Prunk vergangener Zeiten vorbeiflanieren lässt.

Auch wenn es ein Klischee ist: Hedi Slimane hält an der Erzählung über die schönen Pariser Frauen fest, die schmal, natürlich und ein wenig eigenwillig sind. Sie kleiden sich gern klassisch, und doch es gibt immer ein Detail, das ein Abenteuer verspricht: die einen Knopf zu weit aufgeknöpfte Bluse, einen etwas zu kurzen Rock oder die sehr spitzen High Heels zur Jeans.