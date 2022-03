Die Vorlieben des Netflix-Publikums sind facettenreich. Bevor sich die koreanische Serie „Squid Game“ vergangenes Jahr an die Spitze der internationalen Plattform-Charts metzelte, thronte dort „Bridgerton“, inklusive Schwarzer Königin von England, die mit wachsamem Blick das Balzverhalten der Londoner High Society zu Beginn des 19. Jahrhunderts beobachtet und dabei hin und wieder auch nach ihren Vorstellungen korrigierend eingreift.

Zu Beginn einer jeden Heiratssaison pflegt Ihre Hoheit eine der Debütantinnen zu ihrem „Diamanten“ zu ernennen, ein Titel, der die Auserwählte sogleich zur wertvollsten Partie des Königreichs macht. In der ersten Staffel fiel die Wahl auf Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), die sich daraufhin zwischen einem Prinzen und einem Herzog entscheiden musste. Mit dem Herzog verband sie zwar feuriges Begehren, doch hatte er sich aus Hass zu seinem Vater geschworen, seine Familie mit ihm aussterben zu lassen. Am Ende wandte sich dann aber alles zum Guten: Daphne verstand irgendwann, wie Babys entstehen, und entlockte ihrem Ehemann heimlich die nötige Zutat, um ihre wichtigste Aufgabe als Frau zu erfüllen: adligen Nachwuchs in die Welt zu setzen. Und war glückselig.

Regé-Jean Page, der den anbetungswürdigen Herzog von Hastings gab, wurde durch „Bridgerton“ zum Superstar, aktuell gilt er als Favorit für die Rolle des neuen James Bond. Entsprechend groß war die Empörung als bekannt wurde, dass er in der zweiten Staffel nicht dabei sein würde.

Die Qual der Wahl

Für neues erotisches Drama soll nun die Brautschau von Daphnes Bruder sorgen, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), seines Zeichens Vizegraf. Mit angeknackstem Herz und Ego hat er sich nach den Abenteuern der ersten Staffel nun entschlossen, der Liebe abzuschwören und sich mit einer für seinen Stand angemessen, respektablen Ehefrau zu begnügen. Das macht seine Wahl nicht unbedingt einfacher. Die eine ist ihm zu tollpatschig, die andere zu ungebildet oder nicht fesch genug anzuschauen. Aus Mangel an Alternativen schießt er sich also einfach auf den Diamanten der Königin ein: Miss Edwina Sharma (Charithra Chandran), die gerade erst aus Indien angereist ist, wohin ihre Mutter vor vielen Jahren mit einem einfachen Beamten auswanderte und dem reichen Elternhaus den Rücken kehrte (Skandal!).

Edwina ist von dem Vizegraf verzückt, ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester Kate (Simone Ashley), die mit 26 Jahren als alte Jungfer gilt. Doch der Zuschauer ahnt sofort: die leidenschaftliche Abneigung schlägt auf beiden Seiten schon bald in Liebe um, welche sich in wildem Luftzufächern beim Gedanken an das Objekt der Begierde und unzähligen, freilich im letzten Moment vereitelten, Berührungen in Zeitlupe ausdrückt. Der Funke vermag diesmal allerdings nicht recht überzuspringen und auch jenseits des Liebesdreiecks passiert wenig erwähnenswertes. Die Identität der Klatschkolumnistin Lady Whistledown, die das Geschehen als Erzählstimme kommentiert, wurde zum Ende der ersten Staffel für die Zuschauer enthüllt und nun überdenkt die Literatin, angefixt von Eloise, einer jüngeren Schwester aus dem Bridergton-Clan, die keine Lust zum Heiraten hat, ihre thematische Bandbreite in Richtung Frauenrechte auszuweiten.

Auch in anderen Geschichten hallt der Versuch leise wider, auf die Belange der prunkvoll ausstaffierten Damen in einem System der Unterdrückung aufmerksam zu machen, letztendlich bleibt aber die zentrale Frage: Kriegen sie sich, oder kriegen sie sich nicht? Die Antwort ist dann allerdings nach vielen langen Folgen ohne Witz, Tränen und Küsse (!) kaum noch von Interesse.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Bridgerton, Serie, 2 Staffeln, Netflix

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.