Berlin - Seit einer Woche erscheint immer freitags der Food-Podcast „Teller Stories“, der in Co-Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und von Radioeins vom RBB produziert wird. Unsere langjährige Food-Kritikerin Tina Hüttl und der Radiomoderator Johannes Paetzold berichten darin über die Berliner Gastronomie, über neue Food-Trends und über Genuss. Im Interview erzählen Sie von ihrem neuen Projekt und schauen gleichzeitig in die Glaskugel: Wie wird sich Berlin kulinarisch entwickeln?

Berlins Gastronomieszene entwickelt sich immer weiter. Warum braucht die Hauptstadt jetzt Ihren Podcast „Teller Stories“?

JOHANNES PAETZOLD: Es gibt sehr, sehr wenige gute deutschsprachige Food-Podcasts. Das hat mich erstaunt, obwohl die Themen Genuss, Ernährung und Nachhaltigkeit doch immer präsenter werden. Food is the new pop culture!

TINA HÜTTL: Ende der 90er-Jahre gab es gefühlt nur Chili con Carne bei Kerzenschein in Berlin. Das Essen war unterirdisch. Heute schauen alle auf Berlin! Berlins Gastronomie hat eine unglaubliche Anziehungskraft entwickelt international und bundesweit. Wir wollen abbilden, was hier passiert und welche coolen neuen Köche und Gastronomen hierherkommen.

Die englische Küche galt ja mal als ähnlich schlecht oder sogar noch schlechter als die deutsche. Heute hat sich das total gewandelt in London. Steht das Berlin auch bevor?

PAETZOLD: Absolut, London war in den Achtzigern eine kulinarische Wüste. Ich bin da Vegetarier geworden zwischenzeitlich. Heute ist das total anders.

HÜTTL: Von den Engländern können wir uns auch die journalistische Betrachtung von Essen und Gastronomie abschauen. Hier reden keine Aktivisten über Essen, sondern zwei Journalisten. Wir wollen nicht nur labern, sondern auch inhaltlich Substanz bieten.

Und wird jede Woche ein Restaurant getestet, Tina? Ist das dann quasi „Tina testet“ live?

HÜTTL: Das ist der Kern des Podcasts. Wir haben zwei feste Rubriken: meine Restaurantkritik ähnlich wie in der Zeitung, nur noch viel erzählerischer, und die Kolumne „Paetzold platziert“ die sich schon auf Radioeins etabliert hat. Man soll was lernen und zugleich Ausgehtipps und Service bekommen.

Und was hat Berlin kulinarisch noch nicht? Was braucht die Hauptstadt noch?

PAETZOLD: Die neue Gastronomie ist ja meistens international in Berlin. Ich komme aus Franken und würde mir wirklich mehr gute bürgerliche Küche wünschen, auch wenn der Trend entweder zu Fine Dining oder zu Tiefkühl- und Convenience-Küche geht.

HÜTTL: Alle haben ja während der Lockdowns gekocht. Wir haben die Hausmannskost zu Hause neu entdeckt. Jetzt dürfen wir wieder raus und haben Lust auf gehobene Küche. Diese Erlebnisse sind gerade präsent, darüber wollen wir berichten. Wir entdecken gerade die Produzenten. Das ist ein wichtiger Schritt zum Beispiel.

Gibt es bei Ihnen im Podcast auch Verrisse?

HÜTTL: Wenn das Restaurant keine Ambitionen hat, dann brauchen wir nicht zu kritisch zu sein. Da hat niemand etwas von. Aber wenn ein Restaurant sich hier auf dem Berliner Markt feiern lässt und einen riesigen Anspruch hat, dann ist es wichtig, kompetent zu kritisieren. Das wollen wir machen, aber ohne moralischen Zeigefinger.

Der Podcast ist online abrufbar.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.