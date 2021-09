Essen - „Essen: Mysteriöse Fotos sorgen für Furore! Anwohner werden nervös, als sie DAS am Himmel sehen“ titelte Der Westen vergangene Woche, ein Medium, das von seinem Besitzer, der Funke Mediengruppe, als „Reichweiten-Portal“ bezeichnet wird. Nachrichtenwert darf man hier also höchstens bedingt erwarten, doch tatsächlich waren ein paar Essener in der Nacht zum Freitag in Aufruhr, als sie hellblaue Lichter am Himmel entdeckten. Auslöser dafür waren entgegen so mancher Vermutungen weder Ufos noch Satelliten von Elon Musk, sondern es war: Kunst. Dazu später mehr.