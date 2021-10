Berlin - Stellen Sie sich vor, Sie hätten vergessen, wer Sie sind. Sie wüssten nicht, wann und wo, nicht einmal, mit welchem Geschlecht Sie geboren wurden. Nicht, wie klug, gesund und reich Sie sind, ob Sie eine Familie haben oder Freunde. Sie wüssten lediglich, dass Sie ein Mensch sind. Und stellen Sie sich weiter vor, nicht nur Ihnen ginge es so, sondern auch 99 weiteren Menschen, die sich mit Ihnen unter einem Schleier des Nichtwissens versammelt hätten. Stellen Sie sich vor, Sie alle wären ausgewählt, Regeln für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu formulieren. Ohne Kenntnis des geltenden Rechts – und eben ohne zu wissen, ob Sie in dieser Gesellschaft zu den Starken oder den Schwachen gehören würden.

Welche allgemeingültigen Regeln würden Sie uns geben?

Muss Richard Schuh sterben?

Am 18. Februar 1949 läutete um 6 Uhr morgens außerplanmäßig das Armsünderglöckchen des Tübinger Rathauses. Zwölf Vertreter der Stadtgemeinde standen im Innenhof des Gefängnisses in der Doblerstraße 18, außerdem der Oberstaatsanwalt, ein Pfarrer, der Scharfrichter und einige weitere Personen. Vor ihnen war ein Mann bäuchlings auf der Bank der Guillotine festgebunden, den Kopf durch das Loch im Halsbrett gestreckt.

Der Mann war der 28-jährige Richard Schuh. Er hatte im Zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe gedient und sich danach mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Als er Ende Januar 1948 auf dem Heimweg vom Stuttgarter Arbeitsamt war, nahm ihn ein Lastwagenfahrer mit. Schuh erschoss ihn mit seiner alten Wehrmachtspistole und montierte die neuen Reifen des Lasters ab, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

Er wurde schnell gefasst. Das Landgericht Tübingen verurteilte ihn am 14. Mai 1948 wegen Mordes zum Tode. Zwar erkannte das Gericht an, dass Schuh „infolge des langen Krieges und der unseligen, verwirrten Nachkriegsverhältnisse den Respekt vor dem Menschenleben und die Achtung vor den Gesetzen verloren und durch seinen vieljährigen Kriegsdienst mehr eine Erziehung zu Gewalt und Unrecht als eine solche zu Ordnung und Moral genossen“ habe. Aber das falle nicht zu seinen Gunsten ins Gewicht, denn „dieses Schicksal teilt er mit Unzähligen“. Als Sühne für die Schwere seiner Schuld erscheine deshalb nur die Todesstrafe angemessen.

CDU gegen SPD

Seine Revision zum Oberlandesgericht scheiterte. Es blieb nur ein Gnadengesuch, das die Landesregierung in einer Kabinettssitzung am 15. Oktober 1948 diskutierte. Landesjustizminister Carlo Schmid fehlte in der Sitzung. Vielleicht hätte der SPD-Politiker die Entscheidung in eine andere Richtung gelenkt: Wenige Monate zuvor hatte er noch den damaligen Regierungschef der CDU, Lorenz Bock, davon überzeugt, andere zum Tode Verurteilte zu begnadigen. Die Todesstrafe sei nicht mehr zeitgemäß, hatte er argumentiert, sie degradiere die menschliche Gesellschaft.

Aber Bock war zwei Monate zuvor verstorben, als Staatspräsident folgte ihm Gebhard Müller, der später Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden sollte. Müller, wie sein Vorgänger CDU-Mitglied, war von der Notwendigkeit der Todesstrafe überzeugt. Er lehnte das Gnadengesuch ab.

Für die Vollstreckung des Urteils war jedoch Schmids Justizministerium zuständig. Es ließ sich damit Zeit. Vielleicht, weil Schmid zur selben Zeit in Bonn im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz ausarbeitete. Er hatte schon an den Vorberatungen in Herrenchiemsee teilgenommen und dort für ein Ende der Todesstrafe geworben. In Bonn beantragte am 18. Januar 1949 aber nicht er, sondern Hans-Christoph Seebohm, ein Verbot der Todesstrafe in das Grundgesetz aufzunehmen.

Seebohm war Mitglied der nationalkonservativen Deutschen Partei. Manche mutmaßten, er wolle mit seinem Vorstoß Naziverbrecher vor dem Tode bewahren. Der Antrag wurde abgelehnt. Am 10. Februar, acht Tage vor Richard Schuhs geplanter Hinrichtung, diskutierte der Hauptausschuss des Parlamentarischen Rats das Thema erneut. Carlo Schmid leitete die Sitzung.

Eine Zeit der Barbarei und tiefsten Erniedrigung des Menschentums

Über 16.000 Menschen, so schätzt man heute, wurden während der Zeit des Nationalsozialismus aufgrund von Strafgerichtsurteilen hingerichtet. Zum Vergleich: In den fünfzig Jahren zuvor wurden nur etwa 400 Todesurteile vollstreckt, zuletzt so gut wie gar keine mehr. Allein der bayerische Scharfrichter Johann Reichhart vollstreckte dann zwischen 1940 und 1945 über 2800 Todesstrafen, darunter am 22. Februar 1943 an den Mitgliedern der Weißen Rose Hans und Sophie Scholl.

Hinzu kamen Abertausende Hinrichtungen nach dem Militärstrafrecht – und Millionen von Menschen, die in Konzentrationslagern und von Einsatzgruppen zu Tode geschunden oder ermordet wurden.

Vor diesem Hintergrund beantragte der SPD-Abgeordnete Friedrich Wilhelm Wagner in der Sitzung des Hauptausschusses erneut das Verbot der Todesstrafe. Eine Zeit der schwersten Barbarei und der tiefsten Erniedrigung des Menschentums liege hinter ihnen, trug er vor. Ihm scheine der Beweis unerlässlich zu sein, dass das deutsche Volk das Recht auf Leben „so hoch schätzt, dass der Staat nicht das Recht haben soll, das Leben – das er nicht gegeben hat – zu nehmen“. Der Hauptausschuss fasste an diesem Tag jedoch keinen Beschluss.

1987 schaffte auch die DDR die Todesstrafe ab

Richard Schuh bekam von alldem vermutlich nichts mit. Am Tag vor seiner Hinrichtung wurde er unter einem Vorwand aus der Landesstrafanstalt Rottenburg nach Tübingen gebracht. Erst um 15 Uhr eröffnete ihm der Oberstaatsanwalt, dass er am nächsten Morgen sterben würde. Er „erschrak in starkem Maße“, heißt es im Protokoll. Die ganze Nacht machte er kein Auge zu, sondern verfasste, betreut von einem Seelsorger, sechs Abschiedsbriefe. Einer ging an seine Tochter Renate. Er legte ihm eine Tafel Schokolade, eine Packung Kekse und eine mit Gebäck bei.

Bald darauf läuteten die Glocken. Richard Schuh war beherrscht und gab keinen Laut von sich, bevor das vierzig Kilogramm schwere Fallbeil seinen Kopf vom Hals trennte. Der Pfarrer sprach noch ein Gebet. Der Leichnam wurde dem Anatomischen Institut der Universität überlassen.

Richard Schuh war der letzte Mensch, den die westdeutsche Justiz hinrichtete. Die Idee, einen Antrag zu stellen, sein Verfahren wieder aufzugreifen, hatte ihm der Oberstaatsanwalt in der Nacht vor seinem Tod ausgeredet. Dieser Antrag hätte ihm vielleicht das Leben gerettet. Denn nur drei Monate später, am 24. Mai 1949, trat mit dem Grundgesetz auch einer seiner wichtigsten Artikel in Kraft. Er trägt die Nummer 102 und ist nur vier Worte lang: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“ Nach Jahrtausenden gegenteiliger Rechtspraxis eine Errungenschaft, die man nicht hoch genug schätzen konnte und kann.

Trotzdem kam es auf deutschem Boden noch zu weiteren Hinrichtungen, nämlich von NS-Kriegsverbrechern durch die Alliierten, denn dafür gab es eigene Statute. Und auch in der DDR wurde die Todesstrafe weiter verhängt und mindestens 166 Mal vollstreckt, zuletzt gegen Werner Teske wegen angeblicher Spionage und versuchter Fahnenflucht am 26. Juni 1981. Am 17. Juli 1987 schaffte auch der Staatsrat der DDR die Todesstrafe ab. Nach der Wiedervereinigung galt Artikel 102 des Grundgesetzes für ganz Deutschland.

Alle Initiativen zur Wiedereinführung der Todesstrafe scheiterten

Die Geschichte der Todesstrafe zeigt, wie das Recht sich wandelt. Und welcher Impulse es dafür bedarf. Dass es einerseits ein Spiegel seiner Zeit ist, andererseits aber auch beharrlich sein kann: Schon 1764 hatte der italienische Gelehrte Cesare Beccaria in seinem Buch „Von den Verbrechen und von den Strafen“ die Abschaffung der Todesstrafe gefordert, mit ganz ähnlichen Argumenten wie spätere Gegner dieser schärfsten aller Strafen. Andererseits hielten selbst im Herbst 1948 noch 74 Prozent der Deutschen die Todesstrafe für richtig. Schon kurze Zeit nach Inkrafttreten des Grundgesetzes – und danach immer wieder – wurde deshalb die Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert. In den fünfziger Jahren gab es dazu fünf Gesetzesinitiativen.

Auch in den sechziger Jahren sprachen sich prominente Politiker wie der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer und der damalige Bundesjustizminister Richard Jaeger dafür aus. Erst Ende der sechziger Jahre drehte sich die Stimmung (1973 befürworteten sie nur noch 30 Prozent) – bis der Terror der RAF die Bundesrepublik erschütterte (1977: 45–50 Prozent Zustimmung).

Als die RAF am 5. September 1977 den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer entführte und die Freilassung elf inhaftierter RAF-Mitglieder verlangte, lagen die Nerven blank. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann – immerhin der bedeutendste Staatsanwalt des Landes – schlug in dieser Stimmung vor, Artikel 102 abzuändern und die Erschießung der Häftlinge zu erlauben, die von der RAF freigepresst werden sollten.

Alle Initiativen zur Wiedereinführung der Todesstrafe scheiterten. Dafür bot das Grundgesetz eine ganz besondere Gewähr: Die Verfassung lässt sich nämlich nur ändern, wenn zwei Drittel der Mitglieder des Bundestags und des Bundesrats zustimmen. So schützt sie die Begünstigten vor Stimmungsschwankungen der Mehrheit. Bis heute, obwohl sich im Jahr 2016 nur noch 17 Prozent der Deutschen die Todesstrafe zurückwünschten.

Denn ihre Geschichte ist nicht zu Ende: Laut dem „Cornell Center on the Death Penalty Worldwide“ wird die Todesstrafe noch in 35 Ländern vollstreckt. In weiteren 48 Ländern steht sie noch im Gesetz, wurde aber in den letzten zehn Jahren nicht mehr angewendet. In diese Staaten dürfen deutsche Behörden niemanden abschieben oder ausliefern, sofern der Zielstaat nicht zusichert, dass gegen die Betroffenen die Todesstrafe nicht verhängt oder nicht vollstreckt werden wird.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Unser gutes Recht“ von Bijan Moini. Es ist im September 2021 bei Hoffmann und Campe erschienen.

