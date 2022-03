Es ist 8:30 Uhr, ich bin mit Bartosz an der Turnhalle des kleinen polnischen Ortes Ustrzyki Dolne im Karpatenvorland verabredet. Bis zur polnisch-ukrainischen Grenze sind es über die Landstraße weniger als 10 Kilometer. Es ist der zwölfte Tag seitdem der Russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine mit seiner Armee überfallen hat. Bartosz ist 38 Jahre alt, lebt eigentlich in Wroclaw, mehr als sechs Autostunden entfernt und transportiert seit vier Tagen ununterbrochen Hilfsgüter mit seinem mal für Hobbyzwecke umgebauten Peugeot Boxer Kleintransporter in die West-Ukrainische Stadt Lwiw um auf dem Rückweg so viele geflüchtete Frauen, Kinder und alte Menschen wie möglich mit nach Polen zu nehmen. Heute soll ich Bartosz auf seiner Mission in die Ukraine begleiten.

Marcus Glahn Kartons, Kisten und Säcke statt Campingküche: Der Pole Bartosz ist eigentlich leidenschaftlicher Gleitschirmpilot und wurde in den italienischen Alpen vom Krieg überrascht.

Vor einer Woche bin ich, Fotojournalist, an der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen, ich besuchte Unterkünfte für Geflüchtete, Behelfsheime in den Grenzregionen und eilig errichtete Güterdepots für Sachspenden aus ganz Europa. Und ich habe in Echtzeit miterlebt, wie sich das sonst so beschauliche polnische Grenzgebiet verwandelt hat. Die Turnhalle von Ustrzyki Dolne etwa wurde über Nacht in ein riesiges Warenlager und Verteilzentrum für Tonnen von Spendenlieferungen. Dazu wurde der empfindliche Hallenboden, auf dem sonst Volleyball und Handball gespielt wird, provisorisch mit einem Belag ausgelegt und der Raum in Zonen für verschiedenste Güter aufgeteilt. So sortieren auf einer Seite ältere Damen Kleiderspenden, während in einer anderen Ecke tausende Konservendosen von Jugendlichen aufeinander gestapelt werden. Dazwischen eilen dutzende Helfer mit Kisten und Säcken umher und helfen einander weiter, wenn wer gerade nicht weiß, wo welches Hilfsgut abgestellt werden muss.

Bartosz, der gutes Englisch und auch etwas Deutsch spricht, erzählt mir, dass er das Gleitschirmfliegen liebt. Er war dafür gerade in den italienischen Alpen, als der Krieg ausbrach. Aber für Bartosz fühlte sich das Fliegen in den Alpen plötzlich nicht mehr richtig an, also machte er sich auf den Weg zurück nach Polen, weil er wusste, was da auf Europa und Polen zukommen wird. Um in seinem Peugeot Boxer Platz zu schaffen, baute er eilig die kleine Campingküche und die Regalablagen, die den Wagen sonst perfekt für ausgedehnte Roadtrips machen, aus, um mehr Platz für Menschen, Kisten und Säcke zu schaffen.

Pomoc dla Ukrainy: Hilfe für die Ukraine

Heute steht für Bartosz die fünfte Fahrt ins Kriegsland Ukraine an und ich sitze neben ihm auf dem Beifahrersitz. Weil ich wissen will, warum Bartosz diese gefährliche Mission auf sich nimmt, und auch weil ich wissen will wie es den Menschen drüben, wo jetzt Krieg herrscht, geht. Wir streifen durch die Halle. Ein junges Mädchen mit Warnweste teilt uns die Güter zu, die heute in die Ukraine gebracht werden sollen. Eilig werden Kisten von drei Teenagern auf einen Rollwagen verladen und zu unserem Bus gebracht, wo sie dann von Bartosz möglichst effizient in den Wagen gestapelt werden und dabei auch jede noch so kleine Spalte mit Tüten verfüllt wird. Mehlpackungen etwa passen wunderbar unter den Fahrersitz.

Marcus Glahn Polen hilft: In der Turnhalle von Ustrzyki Dolne wurde über Nacht in ein riesiges Warenlager und Verteilzentrum für Tonnen von Spendenlieferungen eingerichtet.

Um kurz nach Neun fahren wir Richtung Grenzübergang Kroscienko. Von Bartosz sehe ich nicht mehr viel, denn auch der Sitz zwischen uns ist nun Ablagefläche für Pappkartons geworden. Mein Sichtfeld nach vorn ist durch zwei in die Scheibe geklebte DIN-A4 Blätter auch eingeschränkt. Auf einem ist die Ukrainische Flagge mit den Worten „Pomoc dla Ukrainy“ – polnisch für „Hilfe für die Ukraine“ –, das andere dient als weißer Hintergrund für das rote Kreuz, welches Bartosz aus Panzertape improvisiert hat. An jeder Seite des Kleintransporters befindet sich ein solches Kreuz aus Klebeband und macht uns schon von weitem für Flugzeuge und Soldaten als Hilfsgütertransport erkenntlich. Hoffentlich.

Es geht weiter über die Landstraße Richtung Grenze. Alle paar Sekunden zieht Bartosz an seiner E-Zigarette und erzählt mir dabei vom Gleitschirmfliegen, von der Freiheit und der Gefahr der man sich in der Thermik aussetzt. Vor einigen Jahren sackte sein Schirm in einer Höhe von 300 Metern zusammen, Bartosz stürzte ungebremst in die Tiefe, erst 30 Meter vor dem Boden öffnete sich plötzlich der Schirm wieder und rettete ihm so das Leben. Bartosz überlebte schwerverletzt. Eine Titaniumplatte hält seinen Stützapparat jetzt so zusammen.

Auf der Ukrainischen Seite der Grenze herrscht Chaos

Das Handy klingelt, Bartosz' Mutter bittet ihn vorsichtig zu sein, sie habe große Angst um ihn, dieser Krieg sei doch unberechenbar. Die Straße ist verstopft. Im Zehn-Meter-Rhythmus nähern wir uns den Grenzoffizieren am Schlagbaum, werden nach Pässen und Grund der Reise gefragt. Ob wir Waffen oder militärisches Equipment geladen hätten. Bartosz verneint und erklärt mir, dass solche Lieferungen zu ernsthaften Spannungen auf internationaler Ebene führen könnten. Wir erhalten den Einreisestempel und auch die letzte Schranke öffnet sich vor uns. Wir sind jetzt in der Ukraine.

Marcus Glahn Der ukrainische Verbindungsmann Wolodymyr koordiniert die Hilfe in der Ukraine.

Auf der Ukrainischen Seite der Grenze herrscht Chaos, hunderte Menschen versuchen hier rund um die Uhr zu Fuß in die Freiheit zu fliehen. Leicht versetzt davon stehen Autos, soweit wir schauen können. Da ist es wieder das selbe Auto, was er schon gestern gesehen hat. Seit 24 Stunden hat es also höchstens einen Kilometer gewonnen und es wird noch Stunden dauern, bis auch die Menschen in ihm die Grenze passiert haben werden.

Wir fahren durch kleine Dörfer, eingeschossige Häuser stehen neben architektonisch ausgefallenen Neubauten. Kinder toben auf den Spielplätzen, ein Karussell dreht sich. Abgesehen von der Vielzahl der ukrainischen Flaggen fällt einem hier in den Orten direkt hinter der Grenze weder auf, dass dieses Land im Krieg ist, noch dass eine gigantische Migrationswelle in Richtung Westen rollt. Auf der Reise schreiben mir immer wieder Freunde aus Deutschland, ob ich brennende Häuser und Bombeneinschläge sehe. Vielen ist nicht klar, dass im Krieg nicht immer und überall Tod und totale Zerstörung herrscht, s ondern, dass in weiten Teilen der Ukraine noch nicht gekämpft wird. Aber auch in Lwiw hat sich das inzwischen geändert, nachdem am 13. März mindestens 35 Menschen bei einem russischen Luftangriff auf einem Militärflugplatz in der Nähe ums Leben kamen.

35 Menschen sterben bei einem russischen Luftangriff auf einen Flugplatz

Die Straßen sind teilweise in miesestem Zustand. Schlaglöcher so groß wie Abflussdeckel säumen den Weg. Hin und wieder gibt es frisch asphaltierte Passagen. Bartosz sagt mir, dass viel passiert sei, seit Wolodymyr Selenskyj Präsident dieses Landes ist. Auch die Infrastruktur wurde unter seiner Führung umfassend verbessert. Das Tickern unserer Warnblinkanlage ist inzwischen zum Hintergrundgeräusch geworden, wir werden es die gesamte Fahrt nicht deaktivieren, denn das Signal soll andere Verkehrsteilnehmer auf unsere besondere Mission aufmerksam machen.

Wir passieren eine ältere Dame, die in königsblauem Kleid und mit Blumen im Haar an der Strasse steht. Die Szene wirkt surreal, wenn man bedenkt, dass nur Meter hinter ihr einer der ersten improvisierten Militärcheckpoints unserer Reise auftaucht. Eine mit Sandsäcken und Autoreifen ausgebaute imposante Bushaltestelle im Sowjetstil, besetzt mit jungen Männern mit Stahlhelmen, die vollautomatische Sturmgewehre im Anschlag haben.

Zu meiner Verwunderung fahren wir einfach hupend am Checkpoint vorbei. Ich frage Bartosz ob es nicht gefährlich sei, einfach die Kontrolle zu durchbrechen. Er sagt mir, dass er bei seiner ersten Fahrt mehr als eine Stunde an diesen Checkpoints verbracht habe und es noch viele weitere auf unserer Fahrt geben werde. Bei jedem Checkpoint zu stoppen hieße, nicht im Tageslicht in Lwiw anzukommen und bedeute, dass wir nicht vor dem Morgengrauen zurück in Polen wären. Vermutlich wissen das auch die Militärposten, daher bieten sie uns vielleicht diesen Vertrauensvorschuss.

Wegweiser und Ortsschilder mit schwarzer Folie abgeklebt

Wir kommen Lwiw näher. Mir fällt auf, dass Wegweiser und Ortsschilder mit schwarzer Folie abgeklebt sind, ein Mittel zur Desinformation des Feindes. Muss der Feind erst stoppen, um den richtigen Weg zu finden, koste das Zeit und biete der ukrainischen Armee vielleicht Zeit für einen Angriff. So zumindest der Plan. Wie viele andere Ideen der Ukrainerinnen und Ukrainer ist auch dies ein einfaches und kreatives Mittel um taktische Vorsprünge gegenüber der russischen Invasoren zu gewinnen.

Wir sind im Ort Horodok angekommen. Hier wollen wir unseren Kontaktmann Wolodymyr treffen. Doch leider führt unser Navi nur an eine Tankstelle, deren Tankwart uns nur schulterzuckend zurückweist. Während Bartosz versucht besagten Wolodymyr zu erreichen, nutze ich die Gelegenheit und fotografiere unseren Bus und die brachliegende Umgebung. Was dazu führt, dass innerhalb von zwei Minuten ein hochmoderner SUV neben mir anhält und drei Herren in Uniformen in Ukrainisch auf mich einreden. Jemand muss uns und vor allem mich als Verdächtigen gemeldet haben. Ich zeige meinen Presseausweis und versuche auf Englisch zu erklären, was wir hier machen und wozu ich die Gegend fotografiere. Bartosz kommt dazu und entschärft die Situation, indem er unsere Dokumente und die Rote-Kreuz-Unterlagen vorzeigt und die Soldaten gleich noch nach dem Weg zu Wolodymyr fragt. Einer der Herren kennt unseren Kontaktmann und akkreditiert uns somit gleich vor seinen Kollegen bevor sie in einer Staubwolke davonfahren.

Als Wolodymyr an der Tankstelle vorfährt, lacht er aus seinem Autofenster, als würden wir uns seit Jahren kennen. Wir folgen ihm durch ein Neubauviertel über eine Staubpiste und parken auf dem Hof eines Hauses. Ein deutscher Schäferhund läuft uns behäbig entgegen und wir laden ab. Eine Menschenkette stapelt die Kisten und Säcke in der Garage des Hauses auf. Nur kurze Zeit für ein Portraitfoto und weiter gehts. Schließlich ist das Hauptziel unserer Mission Menschen aus Lwiw nach Polen zu bringen. Bis dahin sind es nun noch 30 Kilometer immer geradeaus. Laut Google-Maps 31 Minuten bis zum Treffpunkt. Eine für uns doch unrelevante Angabe, da der Dienst bereits wenige Tage nach dem Krieg aufgehört hat Echtzeit-Verkehrsdaten zu publizieren um keine Menschenansammlungen abzubilden und somit die Abbildung potenzieller Angriffsziele für russische Raketenangriffe zu vermeiden.

Marcus Glahn Alle packen mit an: Kurz vor Kiew werden in der Garage des Hauses Hilfsgüter zwischengelagert.

Warnblinkanlage ersetzt Martinshorn und Blaulicht

Wir fahren auf der linken Spur, unsere Warnblinkanlage ersetzt Martinshorn und Blaulicht. Bartosz sagt, Wolodymyrs Garage sei nur ein Zwischenlager für einen Weitertransport in die stark umkämpfte Ostukraine. Er selbst würde sich diese Fahrt nicht trauen. Während wir durch die Vorstadt Kholodnovidka fahren, fällt mir auf, wie alltäglich doch das Leben zumindest hier noch teilweise weitergeht. Männer waschen ihre Wagen in SB-Waschzentren, ein Friseur schneidet einem Kunden die Haare, Bolt- und Uber-Fahrer sammeln Fahrgäste ein.

Der Verkehr verlangsamt sich, auf der Zufahrtstrasse bildet sich ein langer Stau. Noch knapp sieben Kilometer bis zum Ziel sind Bartosz zu viel und er fährt kurzerhand über den Mittelstreifen um als Geisterfahrer auf der anderen Fahrspur in Richtung Lwiw schneller voran zu kommen. Am Checkpoint werden wir wieder eingefädelt, Bartosz betätigt zum Dank die Hupe. Die Männer am Maschinengewehr ziehen vorbei. Ein Blick hinter die Reifen-Barrikaden: Dort stehen Bierkisten aus deren Oberseite Lumpen herausquellen. Das sind sie also, die Molotowcocktails gefüllt mit einer Art Do-it-yourself-Napalm, von denen jetzt überall in den Medien berichtet wird. Sie sind zum Symbol des ukrainischen Widerstands geworden. Eine Art letztes Mittel gegen den übermächtigen Feind. Hier in Lwiw werden diese Benzinbomben seit einigen Tagen sogar von der „Prawda-Brauerei“ zur Verteidigung gegen Panzer industriell hergestellt. Staatliche Stellen veröffentlichten für Privatleute Bauanleitungen und Rezeptvorschläge.

Wenige Meter hinter dem Checkpoint verkaufen Babushkas Blumen auf den Gehwegen, ein Heimwerkergeschäft wirbt mit einem Sonderangebot für Akkuschrauber. Wir halten an einem Kongresshotel. In der Lobby treffe ich die 36-jährige Ivana. Sie sortiert mit anderen Freiwilligen Medikamente und Medizinprodukte. Dinge, die nach ihrer Aussage jetzt am dringendsten benötigt werden. Wir fahren mit dem Aufzug in die sechste Etage, den eigentlichen Fitnessräumen des Hotels: mit Blick auf die moderne gläserne Skyline der Stadt. Aus der Lobby schallt leise Loungemusik rüber.

Marcus Glahn Surreales Bild: Das Fitnessstudio eines Hotels in Lemberg dient als Auffanglager für hunderte Flüchtlinge aus der Ostukraine.

In völlig überfüllten Bussen oder Zügen weiter Richtung Polen

Auf dem weichen Boden liegen und sitzen Familien. Es ist angenehm warm, die Akustik des Raumes sorgt für eine sanfte Ruhe. In einem Nebenraum spielt Maxim, selbst vor einem Tag aus Kiew geflohen eine sogenannte Handpan. Ein Instrument, das man waagerecht auf dem Schoss mit den Fingerspitzen spielt. Ein sehr beruhigender meditativer Klang. Es scheint als würde es allen gefallen, dass er diese sanften Töne spielt. Ich führe ein paar kurze Gespräche mit den Menschen und Bartosz tippt auf das Handgelenk. Wir müssen zum nächsten Treffpunkt. Auf dem Weg nach unten folgt uns eine Familie, die vor wenigen Tagen hier ankam und sich ausgeruht hat. Wenn ich von Familie spreche, meine ich auch hier die Mutter und ihre Kinder. Schließlich wurde allen Männern im wehrfähigem Alter von 18-60 per Dekret die Ausreise aus der Ukraine verboten.

Marcus Glahn Mutter und Sohn: Sie sind nur mit einem Koffer vor der Front geflohen. In einem Hotel in Lemberg warten Sie auf eine Mitfahrgelegenheit nach Polen.

Marcus Glahn Geflohen vor dem Grauen des russischen Angriffs: Mutter und Tochter in einem Hotel in Lemberg. Im Hintergrund die Skyline der Stadt.

Marcus Glahn Provisorische Betten zwischen den Laufbändern: Hotel-Gym in der westukrainischen Stadt Lemberg (Lwiw).

Wir fahren weiter zum Bahnhof von Lwiw. Er ist der zentrale Knotenpunkt für alle Züge aus der Ostukraine und Kiew. Von hier aus fahren die Flüchtlinge oft in völlig überfüllten Bussen oder Zügen weiter Richtung Polen. Eine eigentlich kurze Strecke, die in diesen Zeiten jedoch Tage beanspruchen kann. Alles wirkt auch Tage nach dem Kriegsausbruch immer noch chaotisch. Soldaten warten an den Gleisen, die Bahnhofshalle ist überfüllt, davor Suppenküchen, Gulaschkanonen und Feuertonnen an denen sich Menschen aufwärmen. Zwischendurch ein Reinigungstrupp älterer Damen. Eine Gruppe Männer trägt Kistenweise Militärstiefel die Treppenstufen hinauf Richtung Gleis und verlädt sie in einen modernen Zug. Ein Abteil des Personenzugs scheint als Güterwaggon umgewidmet worden zu sein.

Ich kann nur einen kurzen Streifzug über das Gelände machen. Bartosz mahnt zur Eile, wir müssen zurück. Er hat weitere vier Kinder und eine Mutter eingeladen. Außerdem sitzt nun Alexander zwischen Bartosz und mir, er ist 56 und ist aus medizinischen Gründen vom Wehrdienst befreit, also darf er ausreisen. Das verspricht er uns jedenfalls. Er erzählt von der Tragödie, die in der Stadt Irpin vor wenigen Tagen passiert ist, den tausenden Menschen die den Fluss unter der gesprengten Autobahnbrücke passieren mussten. Bei bitterer Kälte und Schneetreiben. Es selbst komme aus der Nähe und kann das alles immer noch gar nicht fassen.

Marcus Glahn Am Bahnhof von Lemberg. Ein Mann trägt eine Kiste mit Springerstiefeln zum Zug. Ein Waggon des heillos überfüllten Zugs nach Westen dient als umfunktionierter Güterwaggon.

Alles wirkt an diesem klaren Winternachmittag so friedlich

Wir fahren in den Sonnenuntergang Richtung Westen. Abgesehen von den Checkpoints wirkt das Land an diesem klaren Winternachmittag so friedlich. An der Grenze angekommen, rast Bartosz wieder hupend im Eiltempo an den hunderten Autos mit ukrainischen Kennzeichen vorbei und hält an der Schranke. Ein Offizier fragt, wie viele Menschen an Bord seien, schreibt die Zahl auf einen Notizzettel und nimmt alle Pässe an sich. An die Scheibe der Beifahrerseite klopft gleichzeitig eine junge Grenzsoldatin und wirft mir aufgeregt Sätze auf Ukrainisch entgegen. Sie zeigt auf ein paar Menschen, die dort seit Tagen stehen und sagt in gebrochenem deutsch „Bauchschmerzen“. Bartosz lehnt sich zu mir, zwinkert mich an und wiederholt „Bauchschmerzen“. Wir laden weitere vier Kinder und ihre Mutter in das Auto, reichen die Pässe nach und passieren gegen 20 Uhr die polnische Staatsgrenze.

Bartosz setzt mich wieder ab und fährt an diesem Tag mit 12 Geflüchteten noch bis nach Wroclaw weiter – nochmal 520 Kilometer. Er übergibt die Menschen dort an eine Organisation für Geflüchtete aus der Ukraine. Am Dienstag – sollte bis dahin kein Frieden herrschen – dem 19. Tag des Krieges, wird er wieder fahren. Die Partnerschule seiner Tochter hat Hilfsgüter gesammelt. Jeder möchte ein bisschen helfen.

Marcus Glahn Gulaschkanonen und Feuertonnen gegen die Kälte: Vor dem Bahnhof von Lemberg herrscht seit Tagen Chaos.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.