Noa Ha ist interdisziplinäre Stadtforscherin. Aus einer rassismuskritischen und dekolonialen Perspektive befasst sie sich mit Prozessen und Strukturen in europäischen Städten, die aus kolonialen Verhältnissen hervorgehen. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht Berlin.

Berliner Zeitung am Wochenende: Liebe Frau Ha, was hat der Kolonialismus mit der Gegenwart Berlins zu tun?

Noa Ha: Das Narrativ der europäischen Stadt knüpft an koloniale Narrative an. 1989 ging der Kalte Krieg zu Ende, die globale Weltordnung wurde fundamental infrage gestellt. Es bestand damals eine historische Gelegenheit, die Welt neu zu erfinden. Das haben wir in Berlin ja gespürt. Dann aber kam das Jahr 1992, in dem weltweit die sogenannte Entdeckung Amerikas durch Christopher Kolumbus vor 500 Jahren gefeiert wurde, diese koloniale Erzählung von den Entdeckern, die das Christentum in die Welt getragen haben und außereuropäische Länder „entdeckten“. Und dass Berlin mit dem Humboldt-Forum an die Humboldt-Brüder anknüpft, ist ein Teil der 1992 in Gang gesetzten Entwicklung, diese kolonialen Narrative in den Mittelpunkt unserer Geschichtserzählung zu stellen.

Aber es war doch von Anfang an klar, dass in das rekonstruierte Berliner Stadtschloss die Ethnologischen Sammlungen einziehen würden, oder?

Ja, anfangs gab es auch die charmante Idee, dass das Humboldt-Forum eine riesengroße Bibliothek mitten in der Stadt wird. Doch das war schnell vom Tisch. Und dann entstand die Idee, man müsse das militaristische Preußen-Erbe mit den ethnologischen Sammlungen konterkarieren, mit der Absicht, einen Ort für den Dialog mit den Kulturen der Welt zu etablieren. Das konnte man damals nur so denken, weil Deutschland sich seiner Kolonialgeschichte nicht bewusst war. Aber in den letzten zehn Jahren hat sich das dramatisch geändert.

privat Zur Person Noa Ha lehrte und forschte an Universitäten in Berlin und Dresden, und hatte am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung für ein Jahr die kommissarische wissenschaftliche Geschäftsführung inne. Derzeit unterrichtet sie an der Kunsthochschule Weißensee zusammen mit Bonaventure Ndikung und Nasan Tur im MA Spatial Strategies. Sie ist Mitherausgeberin des Bands „Decolonize the City!“ (Unrast, 2017).

Warum hat es so lange gedauert?

Wir haben uns lange mit dem Erbe des Nationalsozialismus befasst, das ja kaum zu fassen ist. Da hat Deutschland als Nation auch eine Schuld eingestanden. Und das hat Auswirkungen auf den Umgang mit der Kolonialvergangenheit. In Deutschland ist viel deutlicher spürbar als in Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden, dass wir uns mit einer Unrechtsgeschichte befassen müssen. In den anderen westeuropäischen Ländern hat man viel länger ein Narrativ eingeübt, dass man als Kolonialmacht etwas Gutes in die kolonisierten Länder gebracht hat – Stichwort „Zivilisierungsmission“. Die Kritik an der kolonialen Vergangenheit ist dort weitaus spannungsreicher als in Deutschland, weil die koloniale Überlegenheit im Alltag präsenter ist.

Was die Namensgeber des Humboldt-Forums angeht: Monika Grütters lobte bei einer Gelegenheit die Neugier und den Entdeckergeist der Brüder. Aber steckt darin nicht auch ein kolonialer Geist?

Die Humboldt-Brüder stehen für eine moderne Gesellschaft, die neugierig ist und sich auf die Vernunft bezieht. Aber das aufgeklärte Subjekt ist auch intrinsisch mit dem Kolonialismus und der Ausbeutung anderer Teile der Welt verbunden. Es gibt die unschuldige Aufklärung nicht. Die Aufklärung stellte das Subjekt Europas über andere Weltgesellschaften. Und wir müssen uns fragen, was man mit diesem Widerspruch macht. Er ist kaum aufzulösen. Es gibt so viele aktuelle Beispiele, man muss nur nach Afghanistan gucken. Der Westen glaubte, dieses Land demokratisieren zu können, und ist an seine Grenzen gestoßen. Wenn wir anfangen, die Aufklärung in diesem Wechselverhältnis zu sehen, wirft das Fragen auf. Was ist richtig, und was falsch? Was sind unsere moralischen Grundwerte? Der Berliner Antisemitismus-Beauftragte hat in einer Studie festgestellt, dass jemand wie Martin Luther, der deutsche Religions- und Kulturgeschichte geschrieben hat, ein Antisemit war und daher sein Name in Berliner Straßennamen nicht mehr geehrt werden soll. Wir möchten, dass der Antisemitismus verschwindet. Und zugleich sind wir damit konfrontiert, dass unser europäisches Bewusstsein und die europäische Kulturgeschichte dazu beitragen, Rassismus und Antisemitismus zu produzieren.

Der Zwiespalt, den Sie beschrieben haben, steckt im Humboldt-Forum ja drin. Was soll man Ihrer Meinung nach damit machen?

Abtragen.

Sie meinen abreißen?

Ja, aber ich sage nicht abreißen, sondern abtragen. Weil ich mir das als demokratischen Prozess vorstelle, der darauf beruht, dass sich eine Mehrheit dazu bildet, die dieses Gebäude in der Mitte von Berlin abtragen will und sich auf eine neue Architektur und einen neuen Städtebauprozess einlassen will.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Humboldt-Forum abgetragen wird.

Ja, aber vielleicht in der nächsten Generation. Ich lasse mir den Optimismus nicht nehmen. Das Humboldt-Forum steht ja nicht in Reinickendorf, sondern mitten in der Stadt, an dem Ort, an dem wir unsere nationale Repräsentation erzeugen. Es war ein ganz großer Fehler, dieses Gebäude zu errichten – mit dieser Form und diesem Inhalt. Aber weil wir aufbauen und abtragen können, würde ich sagen, dass man das auch wieder abtragen kann.

Was soll Ihrer Meinung nach stattdessen dorthin?

Darauf habe ich noch keine gute Antwort. Den Palast der Republik wieder aufzubauen, kann es nicht sein, weil man dann wieder alte Gebäude neu errichten würde. Auch ist auf Dauer eine Freifläche städtebaulich keine gute Idee, denn sie ist riesengroß. Es wäre interessant, über einen nicht bebauten Zeitraum nachzudenken. Ich weiß gar nicht, ob es uns binnen einer Generation gelingt, eine neue Vorstellung davon zu entwickeln, was an diesem historisch kontaminierten Ort gebaut werden soll. Das nach 1989 schnell zu entscheiden, war ein Fehler.

In welchem Zusammenhang ist diese Entscheidung denn gefallen?

Das Planungswerk Innenstadt hat sehr schnell die Voraussetzungen für eine Stadt geschaffen, die aussehen sollte wie das Berlin vor dem Nationalsozialismus, vor der DDR. Wie eine Stadt Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie das alte Berlin, das in einer Zeit existierte, die auch eine Hoch-Zeit des Kolonialismus war. Auch andere Gebäude Unter den Linden sind in klassizistischer Manier wiedererrichtet worden. Das ist nicht nur ein städtebaulicher, es ist auch ein politischer Fehler, weil wir damit Kräfte im Land befördern, die diesen Blick auf die Vergangenheit für sich beanspruchen: neokonservative, autoritäre Rechte wie die AfD, die wir jetzt in den Parlamenten sehen. Dabei sollen wir uns als demokratische Gesellschaft fragen, was für eine Zukunft wir wollen, und was unsere repräsentationspolitischen Vorlagen dafür sind. Dafür haben wir im Moment kein gutes Repertoire.

Wie kam es zu dieser Art der Vergangenheitsbeschwörung?

Berlin hat die Frage des Kolonialismus nach dem Mauerfall nicht zum Thema gemacht. Jedoch ist die Idee der Metropolenwerdung eine europäische Idee und Stadtgeschichte. Denn der Reichtum der Metropolen ist ja direkt mit den Kolonien verbunden: Man hat die Reichtümer von dort nach Europa gebracht. Diese Auslassung ist das, was ich mit der Reproduktion kolonialer Narrative meine. Neben dem Humboldt-Forum gehört auch ein anderes großes städtebauliches Projekt da hinein: der Potsdamer Platz, mit seinen Anknüpfungen etwa an Marlene Dietrich und die moderne Großstadt. Damals war Berlin aber auch in den Kolonien unterwegs, es gab hier sogenannte Völkerschauen und andere Importe des „Exotischen“ aus den Kolonien. Und auch die Straßennamen wie im Afrikanischen Viertel in Wedding sollten damals darüber unterrichten, dass man Territorien außerhalb Europas besaß.

Reproduziert Berlin koloniale Narrative noch in anderer Hinsicht?

Zum Beispiel auch damit, wie Migration in der Stadt verhandelt wird. Weil Berlin geteilt war, funktioniert es als europäische Stadt anders als etwa Paris. Nach dem Mauerfall waren migrantische Nachbarschaften, die oft auch als problematisch definiert werden und die sich in West-Berlin am Rand befunden hatten, plötzlich in der Stadtmitte. Kreuzberg zum Beispiel oder Neukölln. In London, Paris, Amsterdam sind die sozialen Peripherien auch räumlich an der Peripherie. Das „Soziale Stadt“-Programm in Berlin hat dazu beigetragen, dass die Problematisierung sozialer Gruppen nicht nur entlang der Gruppen selbst verläuft, sondern Nachbarschaften markiert werden. Und diese Markierung von Gebieten als problematisch und migrantisch ist eine Etablierung kolonialer Verhältnisse in Europa. Denn wir reden ja nicht über Nachbarschaften, in denen viele Engländer oder Franzosen leben. Mit „Migranten“ sind Menschen von außerhalb Europas gemeint.

Wobei in Berlin, anders als in London oder Paris, in diesen sogenannten problematischen Nachbarschaften ja keine Nachfahren von Menschen aus ehemaligen deutschen Kolonien leben.

Es leben tatsächlich im Vergleich weniger Nachfahren von Menschen aus ehemaligen Kolonien in Deutschland. Aber die Vorstellung, dass man Menschen als temporäre Arbeitskräfte ins Land bringt – Gastarbeiter in der BRD, Vertragsarbeiter in der DDR – ist in die koloniale Erzählung bzw. Geschichte einzubetten; genau wie die Tatsache, dass das Staatsbürgerschaftsrecht lange dafür gesorgt hat, dass diese Menschen nicht Deutsche werden konnten. Das hat sich erst Anfang 2000 geändert. Wir diskutieren aber bis heute darüber, wer zu Deutschland gehört und wer nicht.

Die neue Berliner Regierungskoalition hat erklärt, einen zentralen Gedenkort schaffen zu wollen. Halten Sie das für sinnvoll?

Ja und nein. Es gibt inzwischen mit der „Dekoloniale“ ein großes erinnerungspolitisches Projekt in der Stadt. Und wir haben es explizit dezentral angelegt. Es wandert jetzt durch die Bezirke, auch um die Allgegenwärtigkeit der Vermächtnisse des Kolonialismus aufzuzeigen. Jetzt, da es dieses Projekt gibt, haben sich die Voraussetzungen für ein Gespräch über einen zentralen Gedenkort geändert. Ich würde sagen, wir brauchen nicht nur einen zentralen Gedenkort für Berlin, sondern mehrere, auch in anderen deutschen Städten, und weitere nationale Gedenkorte in Europa. Denn wir haben tatsächlich eine Erinnerungslücke, etwa, was den Versklavungshandel angeht. Und was die Erinnerung an die Opfer des Kolonialismus angeht, die ich für einen solche Gedenkort für zentral halte. Dafür gibt es in Europa sehr wenige Orte, es gibt keine gemeinsame Erinnerungskultur. Ich würde den Berliner Gedenkort in der europaweiten Perspektive diskutieren wollen.

Es gibt eine Reihe von Initiativen in Berlin, die sich mit der Aufarbeitung von Kolonialismus beschäftigen, Berlin Postkolonial zum Beispiel. Dort engagieren sich Nachfahren von Menschen aus ehemaligen Kolonien, und oft wird kritisiert, sie hätten keine historische Fachkompetenz. Was halten Sie von diesem Einwand?

Meiner Meinung nach haben die Nachfahren von Kolonisierten ein Recht auf ihre Perspektive, ob sie nun Historiker sind oder nicht. Ich finde es wichtig, auch laienhistorisches Wissen ernst zu nehmen und dieses Wissen Teil einer pluralen Stadtgesellschaftsgeschichte werden zu lassen. Denn auch die Geschichtswissenschaft muss sich fragen lassen, wessen Geschichte sie erzählt – und die Repräsentation von Geschichte im städtischen Raum ist vor allem eine politische Frage.

Wie also kann man Berlin dekolonisieren?

Ich könnte zurückfragen, ob man das von Europa aus überhaupt kann. Ob das nicht vom globalen Süden ausgehen müsste. Aber ja, man kann sich damit befassen, wie Bismarck in Berlin ausgestellt wird, was wir über die Afrika-Kongo-Konferenz in Berlin wissen, ob der öffentliche Raum etwas darüber erzählt, oder was wir gegen Rassismus als Erbe des Kolonialismus tun können. Ein Handlungsfeld sind auch die Museen. Kommen da nur Touristen hin oder auch die migrantische Nachbarschaft aus dem Wedding? Vielleicht könnten Schüler*innen im Humboldt-Forum mal einen Ausstellungsraum kuratieren und ihren Lebensalltag darstellen, der möglicherweise sehr international ist. Es gibt viele Akteure in der Stadt, die eine globale Perspektive in Bezug auf Berlin entwickeln können, auch wenn sie (noch) keine Experten in den Museen sind. Der Prozess der Dekolonisierung ist unangenehm, kompliziert und nicht von heute auf morgen zu schaffen. Es wäre gut, ihn als Demokratisierungsprozess zu begreifen, an dem sich viele beteiligen. Die zivilgesellschaftliche Organisierung wird in Berlin sehr prominent gehört, etwa Berlin Postkolonial. In Frankreich und den Niederlanden werden die Stimmen der Betroffenen viel stärker an den Rand gedrängt. Berlin ist so eine vielfältige, lebendige, widerständige Stadt, von der man unglaublich viel lernen kann.

