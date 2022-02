Berlin - Im vergangenen Jahr saßen knapp sechs Millionen Deutsche im Kino, als Bond, James Bond starb, diesmal aber wirklich. Dabei hatte „Keine Zeit zu sterben“, dieser trotzige Haltet-alle-durch-Pandemietitel, doch das Gegenteil versprochen. Dass Bond tot ist, sorry, das wissen spätestens jetzt also auch alle anderen, die nicht im Kino waren. Die vielleicht Angst hatten vor einer Ansteckung. Die in der Pandemie verlernt haben, das Haus zu verlassen. Die jetzt streamen, bis die Kupferkabel glühen. Oder die einfach nicht daran interessiert waren, auf der Leinwand zu sehen, wie Papa Bond sein Familienglück findet und dann gleich wieder verliert und am Ende mit einer Puppe in der Hand auf den Raketeneinschlag wartet. Jedenfalls war Bond der erfolgreichste Film im deutschen Kinokrisenjahr 2021, das kaum besser war als das Kinokrisenjahr 2020, als die Besucherzahlen um etwa zwei Drittel einbrachen. Ist mit Bond auch das Kino gestorben? Schon wieder? Vielleicht muss die Frage eher lauten: Wieviele Bonusleben hat es noch?

Das nächste Kino in der Nachbarschaft ist immer das Fenster gegenüber, wo man bei offenen Vorhängen das Leben der anderen beobachten kann. Und eine auffällige Beobachtung aus der Pandemiezeit ist das abendliche Flackern an den Wohnzimmerwänden. Wo ein Beamer ist, da steht das Heimkino, herrscht freie Platzwahl, muss man sich nicht über große Menschen oder nur ausladende Frisuren ärgern, muss keine Maske tragen und keinen Impfnachweis vorzeigen. Wenn wir also über den nächsten Tod des Kinos sprechen, müssen wir bei den neuen Sehgewohnheiten beginnen, bei der neuen Bequemlichkeit, dem neuen Sicherheitsbedürfnis, nicht zu viele Menschen in geschlossenen Räumen treffen zu müssen. Oder hört das wirklich auf irgendwann?

Kinos sind Orte der Begegnung, der Popcornvorfreude und der Nachbesprechung gleich am Tresen oder später in der Teeküche, erst sie machen einen Film lebendig. Bilder bleiben länger hängen, Dialoge hallen länger nach. Von einer Veredelungsstrategie spricht die Branche. Kinos sind wunderbare Gefühlsverstärker, hier das erste Date, dort ein heimlicher Kuss. Es kommt kaum Langweile auf. Die empfinden wir einer Studie zufolge weniger im Kinosessel als auf der Fernsehcouch.

Trotzdem lassen wir uns daheim von den Streamingdiensten fesseln. Seriendarsteller sind uns vertrauter geworden als manche Freunde und Familienmitglieder, Folge für Folge, Staffel für Staffel, immer mehr, immer schneller, skip Intro. Und die Bildermacht von Netflix oder Disney, die Filme und Serien nicht nur zeigen, sondern auch selbst und an den Kinos vorbei produzieren, wird immer größer. Hybride Filmstarts sind längst keine Ausnahmen mehr.

Eine Kinoprämiere mit glänzendem Staraufgebot und rotem Teppich mag zwar für mehr Buzz sorgen. Es ist aber nicht so, dass die Häufung von Superheldenfilmen, Sequels und Prequels den sozialen Druck erhöht, unbedingt dabei zu sein. Und übrigens: Kann sogar sein, dass Bond doch nicht tot ist. Seine Leiche hat bislang niemand gesehen, auch nicht im Kino. Wenn er sich plötzlich wieder rührt, werden wir uns schütteln müssen.

Auf der anderen Seite sind die Rücklagen der Kinobetreiber geschmolzen, qualifizierte Mitarbeiter haben sich umorientiert, als es nichts zu sehen gab während der Leinwandlockdowns. Außerdem hat die Streamingkonkurrenz viele dazu veranlasst, das alte Geschäftsmodell zu überdenken. Auch Kinos bieten inzwischen die Möglichkeit, Filme online zu streamen. Und dass man online auch mit dem Publikum ins Gespräch gehen muss, ist eine andere Erkenntnis. Auf Portalen wie Cinemalaovers entstehen neue Communitys, der digitale Kinosaal ist eine real existierende Alternative. Man kann dann beides: daheim bleiben und einem kuratierten Angebot vertrauen. Nicht irgendeinem Algorithmus, der vorgibt uns besser zu kennen als wir uns selbst. Das Kino ist tot. Es lebe das Kino.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.