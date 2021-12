Ein Mann wird zur Guillotine gekarrt. Ringsum das sensationslüsterne Volk, wie stets in aufgeheizter Laune. Doch der Scharfrichter wittert, dass etwas in der Luft liegt. „Die Leute gefallen mir heute nicht. Sie sind so anders, so still“, raunt er seinem Assistenten zu. Und in der Tat: Wenig später kippt die Stimmung. Der Delinquent richtet eine aufrüttelnde Rede an die Umstehenden, das Schafott wird gestürmt und der Gefangene befreit. Anschließend bricht eine handfeste Revolte aus, von der die Regierung hinweggefegt und der König ins Exil getrieben wird.