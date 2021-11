Berlin - Erst mal ist da die Farbe. Ein Ton, so intensiv, als könnte man in seine Tiefe greifen; als könnte man die Arme ausstrecken ins endlose Blau. Sie, die Farbe, ist das Erste, das ins Auge fällt – an diesem Sideboard genauso wie auf den alten Fotos aus der kalifornischen Villa Ray Kappes. Die azurblauen Details einer hölzernen Küchenzeile sind dort zu sehen, ein Sofa derselben Farbe, auch Kissen, ein kleiner Beistellschrank.