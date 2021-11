Berlin - Man kennt das ja. Von Lavendel eingefasste Wege etwa – oder mit Buchs gesäumte Beete. Manchmal reicht es schon, eine einzelne Pflanzensorte an eine bestimmte Stelle zu setzen, um einen tollen Effekt zu erreichen. In den vergangenen Wochen hatte ich des Öfteren in Berlin zu tun und bin deshalb mehrmals die Tauentzienstraße entlanggelaufen. Der Mittelstreifen sah schön bepflanzt aus – ein Novum für diese Innenstadt –, deshalb habe ich extra die Straßenseite gewechselt, um mir das genauer anzuschauen.

Eine meterlange Bepflanzung aus Chinaschilf (Miscanthus), abwechselnd mit lang gezogenen Feldern, die mit Lampenputzergras (Pennisetum alopecuroides) bepflanzt sind, grenzt die Flächen zu den beiden Fahrstreifen ab. Und innerhalb dieser Blöcke gibt es – ebenfalls alternierend – kleine blühende Stauden, die anscheinend mehrmals im Jahr gewechselt werden. Nicht nur, dass dadurch die sich auf dem Mittelstreifen befindenden Parkbänke vom Autoverkehr abgeschirmt werden – die Bepflanzung bildet auch einen guten, ruhigen Hintergrund für die riesige Skulptur „Berlin“ des Künstler-Ehepaars Matschinsky-Denninghoff. Dies ist auch das beste Argument für eine Blockbepflanzung in einer einzelnen Pflanzensorte: Sie stellt Ruhe und Großzügigkeit her.

Die vier einzelnen Teile der Skulptur „Berlin“, errichtet 1987 als Symbol für eine geteilte Stadt, sind voneinander getrennt und zugleich schicksalshaft miteinander verbunden. Das Kunstwerk bestimmt die Optik des Tauentziens an dieser Stelle. Und gerade in diesen Wochen, in denen die beiden dort gesetzten Gräser weißlich blühen, ist das Gesamtbild sehr zufriedenstellend. Für Kunst einen passenden gepflanzten Hintergrund herzustellen ist ja gar nicht so einfach. Erst recht nicht, wenn das Werk, so wie diese Skulptur, weiß Gott nicht klassisch „schön“ ist.

Zu Besuch im Garten einer entfernten Cousine von Marlene Dietrich

Als sie aufgestellt wurde, war sie für mich ein Symbol hässlichen 80er-Jahre-Größenwahns in Raumschiff-Ästhetik – ungefähr so wie das ICC Berlin, auch wenn dieses noch Ende der Siebziger gebaut wurde. In den späten Neunzigern habe ich das Künstler-Ehepaar Matschinsky-Denninghoff durch einen guten Freund, den Bildhauer Hartmut Sy, persönlich kennengelernt. Zuerst waren wir im Umgang miteinander ein bisschen schüchtern, dann aber begann ich, ab und zu kleine Dinge für sie zu erledigen. Fotos von ihren Objekten zu machen zum Beispiel (ich arbeitete damals als Fotograf) oder Brigitte Matschinsky-Denninghoffs Röntgenaufnahmen zu scannen, damit sie diese künstlerisch weiterverarbeiten konnte.

Die Wohnung der beiden war schlicht gehalten, aber alles war von hoher Qualität. Sichtbar wurde der Einfluss von Henry Moore, Picasso und anderen Vertretern der Nachkriegskunst; Menschen, mit denen das Paar zusammengearbeitet hatte. Auch deshalb war ich einigermaßen beeindruckt von ihnen. Brigitte Matschinsky-Denninghoff war außerdem eine entfernte Cousine von Marlene Dietrich und erinnerte sich noch, als Kind mit dieser baden gewesen zu sein.

Imago Größere Flächen nur aus Lampenputzergras? Gute Idee, findet unser Profi.

Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff hatten ganz verschiedene Persönlichkeiten und ergänzten sich deshalb gut: sie verschmitzt und mit einer unbefangenen kreativen Seele gesegnet, er dagegen ernst, der alles durchdenkende Counterpart. Sie luden mich und Hartmut Sy auf ihren Hof in Schönfeld an der Elbe ein, wo wir ein paar Tage verbrachten. In den beiden zusammengelegten Vierseitenhöfen gab es Ateliers (eine riesige Scheune, in der Mitarbeitende an den großen Metallskulpturen werkelten), sehr geschmackvoll und minimalistisch eingerichtete Wohnquartiere für die beiden, Einliegerwohnungen für die Angestellten und so weiter.

Im Hof zum Wohnbereich tut sich ein Meer aus blutroten Rosen auf

Die Bepflanzung im Hof zum Wohnbereich bestand ausschließlich aus blutroten Rosen, die an die Mauern gesetzt worden waren. Dies hat einen unvergesslichen Eindruck auf mich gemacht. Ein Effekt, den jede Ergänzung der Rosenbepflanzung gemindert hätte und der bestimmt eine (unbewusste) Referenz an die Rosenkreuzer war, vielleicht Martin Matschinsky-Denninghoffs Auseinandersetzung mit dem Philosophen Rudolf Steiner geschuldet. Zur anderen Seite, hin zum Skulpturenpark, war die Bepflanzung fast bukolisch; mehrstämmige kleine Gehölze, unter denen Fingerhüte und andere Stauden wuchsen.

Hier erzählte Brigitte Matschinsky-Denninghoff mir bei Kaffee und Kuchen, dass ihnen Freunde und Bekannte davon abgeraten hatten, die Höfe noch im hohen Alter von über 70 Jahren zu erwerben und umzubauen. Die paar Jahre bis zu diesem Sommertag hatte sie die Anlage schon so sehr genossen, wie sie mir sagte: Die Höfe hätten ihr einen neuen Impuls für ihr Leben gegeben, der Erwerb habe sich völlig gelohnt. Alles an diesem Ort, von der Bepflanzung über die Einrichtung bis zur Kunst, verströmte eine zurückgenommene, handwerklich geprägte strenge Mid-Century-Eleganz. Im überraschenden Kontrast dazu trug Brigitte Matschinsky-Denninghoff ausgeblichene 70er-Jahre-Jeans mit aufgestickten Blumen, die ihren mädchenhaften, spielerischen Charakter unterstrichen.

Der weite Garten hinter dem Haus war in einen Skulpturenpark umgewandelt worden. Dort standen, in gebührendem Abstand voneinander, ihre großen Skulpturen und wachten über das Gelände wie mächtige Riesen. Und auch hier bot der Rasen, also eine monochrome Bepflanzung aus kurzgehaltenen Gräsern, den perfekten Untergrund für die Kunstwerke. Zwischen ihnen wuchsen Sträucher und Bäume, die als grüner Hintergrund die Ruhe und Stimmung eines englischen Landschaftsparks schufen.

Biodiversität und eine daraus resultierende lange Blühfolge ist natürlich in jedem Garten das oberste Ziel. Aber es gibt eben immer wieder Situationen, in denen sich von dieser Regel herrlich abweichen lässt. An sehr engen Stellen zwischen zwei Häusern zum Beispiel oder in einem kleinen Vorgarten. Dort ist es schöner, eine Fläche aus einer einzelnen Pflanzenart zu setzen, statt alles bunt durcheinander zu pflanzen und dadurch die klaustrophobische Enge noch zu verstärken. Und wem es gelingt, Ruhe und Frieden in seinen Garten zu bringen, dem verzeiht man auch die mangelnde Diversität.

