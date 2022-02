Berlin - Der brasilianische Film „Três tigres tristes“ (Drei traurige Tiger) spielt drei Jahre in der Zukunft. Die Welt durchläuft die siebte oder achte Pandemie-Welle, alle tragen Masken, und nur wer genau hinsieht, bemerkt kleine Veränderungen für den Alltag in São Paulo: Es gilt ein allgemeines Kussverbot für den öffentlichen Raum, alle haben ein Spray dabei, mit dem sie sich permanent ins Gesicht, auf die Hände und manchmal auch in den Mund sprühen – außerdem vergessen die Menschen im Film ständig Dinge. Sie erkennen Freunde nicht mehr oder müssen an Selbstverständlichkeiten erinnert werden. Das sei die Spätfolge der mysteriösen Krankheit, die sich gerade weltweit ausbreite, heißt es nur. Manche seien daran gestorben. Doch aktuell, das sagen sich die Menschen in „Três tigres tristes“ oft, sei man immerhin in der „goldenen Phase“ der Pandemie.

Es wird in diesem Film, der in dieser Woche auf der Berlinale lief, nie erklärt, was diese „goldene Phase“ einer Pandemie sein soll. Aber die Tage rund um dieses Filmfestival könnten wieder einmal entscheidend sein für die reale Pandemiezeit, die wir gerade erleben. Vor zwei Jahren fand das Filmfestival als letztes großes Kulturereignis dieser Stadt statt. Die Besucher sprachen damals von einer Krankheit aus Wuhan. Am Montag nach dem Festival wurde das Virus erstmals in Berlin nachgewiesen.

Jetzt, zwei Jahre später, findet die Berlinale erstmals wieder in Präsenz statt, und überall stehen Testcenter. Bis zum Redaktionsschluss, so die Berlinale auf Anfrage der Berliner Zeitung am Wochenende, wurden rund 11.000 Tests bei Besuchern durchgeführt – nur 128 waren positiv. „Mit 1,5 Prozent ist der Anteil der positiven Tests niedriger als der Berliner Durchschnitt“, sagt Paula Zachert von der Akkreditierungsstelle. Von Superspreader-Events sei ihr nichts bekannt. Und: „Alle halten sich an die Maskenpflicht.“

Die Krankenhäuser seien weit von einer Überbelastung entfernt

Jetzt, wo der Wettbewerb zu Ende geht, sieht es so aus, als betrete die Stadt wie vor zwei Jahren wieder eine neue Phase in der Pandemie. Früher als im vergangenen Winter beginnen Politik und Gesellschaft von einer Öffnung zu sprechen: Am 4. März dürfen Clubs wieder öffnen (mit 2G+), in Restaurants soll nur noch 3G gelten, Großereignisse mit bis zu 25.000 Teilnehmern sollen im Freien wieder möglich sein, mit 6000 Teilnehmern auch in Innenräumen. Ab 20. März dann sollen sämtliche Kontaktbeschränkungen inklusive der Homeoffice-Pflicht fallen. Niemand möchte es Freedom Day nennen, weil solche Schlagworte spätestens mit Boris Johnsons wildem Öffnungskurs verbraucht worden sind. Aber bis auf die Maskenpflicht wird das Leben wohl bald zur Normalität zurückkehren, wie es bis zur Berlinale 2020 in Berlin stattfand.

Für den Epidemiologen und Virologen Klaus Stöhr wurde es höchste Zeit, dass diese Veränderungen endlich eintreten. „Die Lockerungen der Maßnahmen sind richtig“, sagt er der Berliner Zeitung am Wochenende, „aber sie gehen nicht weit genug, und sie kommen spät.“ Hätte die Politik situationsbezogen und evidenzbasierend reagiert, wären die Öffnungen früher und umfangreicher möglich gewesen. Er bezieht sich mit dieser Einschätzung vor allem auf die Auslastung der Krankenhäuser. „Weil die Infektion die Voraussetzung für das Ende der Pandemie ist, geht es ja letztlich nicht darum, jede Infektion zu verhindern, sondern Infektionen zu verzögern, bis Impfstoff da ist, und das Gesundheitssystem nicht zu überbelasten.“ Die Krankenhäuser seien aktuell weit von einer Überbelastung entfernt.

Karl Lauterbach bleibt skeptisch

Für Berlin im Speziellen gilt das nicht. Die Berliner Kliniken haben nach eigener Aussage bei der intensivmedizinischen Versorgung nicht mehr viel Spielraum: Die Ampel für Berlin steht mit Blick auf die Intensivstationen aktuell auf Orange, bei der Hospitalisierungs-7-Tage-Inzidenz auf Rot. Am Freitag waren nur noch 123 Intensivbetten in der Stadt verfügbar – über 1000 Betten sind bereits mit Patienten belegt, wie eine Übersicht des DIVI-Intensivregisters zeigt. Jedes Krankenhaus hat dadurch im Schnitt kaum mehr als drei leere Betten. Nicht alle werden wegen Covid-19 behandelt, aber allein im Vivantes-Konzern stieg der Bedarf an intensivmedizinischer Betreuung der Corona-Erkrankten zuletzt. Am 2. Februar behandelte man noch 23 Patienten intensivmedizinisch, am Dienstag bereits 33.

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte noch am Sonntag bei Anne Will gesagt: „Es bleibt dabei: Die Überlastung des Gesundheitssystems bleibt unser Maßstab.“ Gleichzeitig wurde bekannt, dass eine flächendeckende Überbelastung der Krankenhäuser in Deutschland nie drohte. Aber die Überlastung war bei einigen Hospitälern so stark, dass sie Patienten mit Hubschraubern verlegen mussten. Um die aktuelle Auslastung in Berlin zu ermitteln, hat die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende sämtliche Berliner Krankenhäuser angeschrieben.

Tendenzen seien spekulativ

Das Ergebnis: Keines der Krankenhäuser ist derzeit überlastet oder steht kurz vor einer Überlastung. Von 1249 Covid-19-Patienten in Berlin liegen derzeit 180 auf einer Intensivstation. Allerdings teilen einige Krankenhäuser ihre Covid-19-Patienten in zwei Kategorien. „Wir werden aktuell durch zwei Patientengruppen herausgefordert“, heißt es aus den Vivantes-Kliniken. „Einerseits Patient:innen, die wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung behandelt werden sowie andererseits Patient:innen, bei denen das routinemäßige Screening – beispielsweise bei einer Operation – einen positiven Corona-Test ergibt.“ Letztere Gruppe wachse zunehmend. Bis Mitte der Woche lag ihr Anteil bei rund 50 Prozent aller Covid-19-Patienten. In den Berliner Vivantes-Kliniken werden 36 Menschen wegen Corona intensivmedizinisch betreut.

Die Helios-Kliniken ergänzen, dass sie nicht unterscheiden zwischen „mit“ oder „wegen“ Corona eingelieferten Menschen. Laut Sprecherin Ines Balkow sei gemäß Infektionsschutzgesetz „jede Hospitalisierung mit Bezug auf Covid-19 meldepflichtig“. Eine Tendenz aus den Einlieferungen abzulesen, hält sie für spekulativ, nennt aber die Zahl der Covid-19-Patienten „konstant mit leicht sinkender Tendenz“. In den Vivantes-Kliniken hingegen werden seit Jahresbeginn steigende Covid-19-Patientenzahlen festgestellt.

Lauterbach: „Wir sind noch nicht in sicheren Gewässern“

Dazu passt, was die DRK-Kliniken unserer Zeitung mitteilen: „Wir haben in den letzten Wochen einen deutlichen Anstieg von Corona-Patienten insbesondere auf den peripheren Stationen erlebt“, sagt Pressesprecherin Corinna Schwetasch. „Und wir haben unsere Kapazitäten an allen Standorten entsprechend stark ausgeweitet.“ Auf einem „sehr hohen Versorgungsniveau“ sei die Situation seit gut einer Woche relativ stabil. „Aufgrund des weiterhin deutlichen Infektionsgeschehens sehen wir derzeit keine Entspannung oder erwarten diese kurzfristig.“ Erschwerend komme hinzu, dass auch zahlreiche Mitarbeitende aufgrund von Corona-Infektionen ausfallen oder wegen eingeschränkter Kita-Öffnungszeiten nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Das klingt nicht direkt nach einem passenden Zeitpunkt für Öffnungen, wie sie gerade überall in Europa vorgenommen werden.

Gesundheitsminister Lauterbach ist jedenfalls weit entfernt davon, Entwarnung zu geben. Am Donnerstag sagte er auf einer Pressekonferenz, dass die beschlossenen Lockerungen das Maximum dessen seien, was wir uns derzeit leisten können. „Wir sind noch nicht in sicheren Gewässern.“ Es sei möglich, mit einer guten Gesamtbilanz ins Frühjahr zu kommen. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Fallzahlen wieder steigen, und dann verlängert sich die Welle nicht nur, sondern steigt wieder an.“

Die Angst sei nicht verhältnismäßig, sagt Klaus Stöhr

Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr ist auch trotz dieser Zahlen weiterhin für eine schnellere und umfassendere Aufhebung der Maßnahmen. Er ist sich sicher: „Es werden sich alle mit diesem Virus infizieren.“ Nachdem alle ein Impfangebot hatten und die Gefahr, das Gesundheitssystem zu überlasten, sicher gebannt ist, könne es doch in dieser Phase der Pandemie nicht mehr darum gehen, jede Infektion zu verhindern. „Es wurde ein Impfangebot gemacht mit einem wirksamen Impfstoff, der viele Erkrankungen verhindert hat, und deshalb können wir eineinhalb Jahre später nicht die gleichen Maßnahmen anwenden wie zu Beginn der Pandemie.“ Für den einzelnen Menschen sei das gesundheitliche Ergebnis der Infektion jetzt oder in einem Jahr prinzipiell sowieso dasselbe: „Warum die unvermeidliche Infektion bei stabilem Gesundheitswesen immer weiter nach hinten schieben und damit das vorhersagbare Pandemieende immer weiter hinauszögern?“

Stöhr hat selbst lange in der Schweiz und den USA gelebt und für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gearbeitet. Er war dort unter anderem Leiter des Globalen Influenza- Programms und SARS-Forschungskoordinator. In den letzten Monaten hat er auf Twitter und in Fernsehinterviews immer wieder auf sich aufmerksam gemacht, mit Kritik an den zögerlichen Maßnahmen der Regierung. In Deutschland sei man deshalb extrem vorsichtig, wird er zitiert, weil man in den letzten zwei Jahren Angst „über das eigentlich verhältnismäßige Maß hinaus“ geschürt habe.

Auch im Interview mit der Berliner Zeitung am Wochenende spricht er von einer sehr „deutschen Angst“, die von der schlechten Krisenkommunikation herrühre. „Man habe entweder ausgeblendet oder sich nicht getraut, den Menschen klar zu sagen, dass die natürliche Immunisierung unausweichlich ist. Das war am Pandemieanfang bereits genauso sicher wie die Tatsache, dass Impfstoffe nie die Infektion verhindern können, sie aber potenziell dramatisch abmildern können. Eine „Durchseuchung“ ist also weder gewollt noch eine Präferenz, sondern der Schlusspunkt des Naturereignisses Pandemie. Durch die Impfung sei der Schaden geringer ausgefallen als bei allen anderen Pandemien. „Aber der endemische Zustand kommt nicht durch die Impfung, sondern durch die vom Virus initiierte natürliche Immunität.“ Und die setzt eben voraus, dass sich eine große Gruppe infiziert. Die Angst, die die Anhänger der Zero-Covid-Fraktion – von denen ja immer noch einige in Beratungsgremien für die Bundesregierung sitzen – geschürt haben, stecke noch tief und sei unverhältnismäßig.

„Kultur der Angst“ in den Schulen

Wie groß diese Angst ist, bekam in dieser Woche Karin Prien (CDU) zu spüren. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin hatte in einem Tweet den Unmut vieler Zero-Covid-Anhänger auf sich gezogen. Sie schrieb: „Bitte differenzieren: Kinder sterben. Das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19.“ In einem Interview relativierte sie anschließend, dass sie keineswegs eine Durchseuchung an Schulen wolle. Man setze weiterhin auf „strikte Hygiene-Maßnahmen, auf Testpflicht, auf Masken“. Trotzdem wurde sie in den sozialen Medien dermaßen bedrängt – zum Beispiel mit Rücktrittsforderungen unter dem Hashtag #Prienruecktritt, dass sie ihren Twitter-Account schließlich abschaltete.

Einer, der diesen Hashtag auch benutzte, ist Tobias Westphal, Schulsprecher des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums in Lichtenberg. Er hatte Mitte dieser Woche ein Treffen mit Karin Prien. Er kam enttäuscht zurück. Prien behaupte weiterhin, sagt er der Berliner Zeitung am Wochenende, dass Covid-19 eine für alle jungen Menschen ohne Vorerkrankung ziemlich harmlose Krankheit sei. „Das ist ein Narrativ, das wir überhaupt nicht teilen.“ Unter den Schülerinnen und Schüler in seinem Gymnasium herrsche eine Kultur der Angst: „Anders als Frau Prien sagt, kommt diese aber nicht von Teststrategien oder Sicherheitsmaßnahmen“, die Kinder und Jugendlichen sorgen sich vielmehr vor einer Ansteckung. Deshalb fordert er weiter die Aufhebung der Präsenzpflicht für die Schulen und hat dafür vor einer Woche eine Petition übergeben.

Der Sommer wird eine „goldene Phase“ sein

Dass diese Übergabe ausgerechnet in eine Zeit fällt, in der das Land bereits über Öffnungen berät und sie in dieser Woche auch beschließt, dürfte die Erfolgschancen der Aktion erheblich schmälern – zumal es sogar aus den Reihen der Berliner Schulsprecher Gegner dieser Aktion gab.

Ist es also Zeit, die Zero-Covid-Idee zu verabschieden, jenen Ansatz, mit dem die olympischen Winterspiele in Peking gerade generalstabsmäßig unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wurden? Virologe Stöhr gibt eine vorsichtige Prognose für die nächsten Monate ab: „Wie hoch die nächste Winterwelle wird“, sagt er, „hängt davon ab, wie viele Menschen sich bis dahin die natürliche Immunität geholt haben. Das muss durch jetzt geplante Studien im Sommer untersucht werden“. Zunächst aber, da ist er sich sicher, werden die Infektionen nach dem Frühjahr ins Bodenlose fallen. Ob das allerdings schon das Ende der Pandemie bedeutet, hängt von uns allen ab. Auf jeden Fall wäre es eine „goldene Phase“.

