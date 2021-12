Ja, Baby, ich glaub, ohne dich komm ich nicht klar, ein Schritt zurück, ich komm nicht hinterher, it’s Friday again, then Saturday, Sunday, what? I get drunk, wake up, I’m wasted still, harte Bässe, schwarze Fenster, gleicher Puls, 120 bpm, unsre Herzen im Beat gefangen, meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach, when your brain goes numb, you can call that mental freeze, back and forth, back and forth with the bullshit, oh, oh, oh, why me? You just need a better life than this, good for you, you’re doing great out there without me, baby.

Was soll das? Berechtigte Frage.

Man sollte sie vielleicht in eine Sammelmail packen und an die Musikerinnen und Musiker schicken, denn es sind ihre Zeilen, ihre Songs, aus denen wir hier zitieren. Von Kasimir1441 und Badmómzjay, die mit „Ohne dich“ den meistgehörten Song im Pandemiedeutschland des Jahres 2021 rausgehauen haben, über die Nummer drei The Kid LAROI und Justin Bieber („Stay“) bis Nummer sechs Masked Wolf („Astronaut In The Ocean“) und Olivia Rodrigo mit „good 4 you“ auf Platz zehn. Da steckt viel Liebe drin und noch mehr Schmerz, dazwischen immer der Rausch. Ins Cc kommen alle Hörer, die wieder nüchtern sind.

Traditionell Anfang Dezember stellt der Marktführer Spotify seine Top-Jahreslisten vor, etwa die „Most Streamed Artists Globally“, wo der Latin-Rap-Trap-Reggaeton-Beau Benito Antonio Martínez Ocasio aus Puerto Rico alias Bad Bunny mit 9,1 Milliarden Aufrufen vor Taylor Swift vorne liegt. Von der amerikanischen Tränendrüsensouffleuse stammt die vielleicht schönste Liebesschmerzzeile dieses Jahres: „There’ll be happiness after you, but there was happiness because of you, both of these things can be true.“

Diese Super-duper-Listen haben meist drei Reaktionen zur Folge. Entweder die Leute fühlen sich bestätigt in ihrem mittelmäßigen Mainstreamgeschmack oder sie sind wegen desselbigen beleidigt oder aber sie fühlen sich alt, weil sie mit Bugs und nicht mit Bad Bunny aufgewachsen sind. Und dann gehen sich alle wieder gegenseitig auf die Nerven und posten selbst in den zehn Jahre alten Junggesellenabschieds-Chat ihre persönlichen Jahresrückblicke, „Spotify Wrapped“ genannt. Dazu vielleicht ein Tweet des Autors und Podcastproduzenten Khesrau Behroz: „Wenn Lieferando und Wolt machen würden, was Spotify macht mit Wrapped, das würde mich wirklich interessieren und uns maximal peinlich blamieren.“

Der meistgehörte Podcast auf Spotify war leider nicht Behroz’ „Cui Bono: WTF happend to Ken Jebsen?“, sondern wieder „Gemischtes Hack“, dahinter wieder „Fest und Flauschig“. Die Idee, zwei über Leib und Leben labernde Männer ans Mikrofon zu setzen, funktioniert also immer noch am besten.

Was Spotify kann, das kann YouTube natürlich schon lange, und bevor das Ganze hier in einem zu jugendfeindlichen Rant ausklingt, kommt jetzt ein Lob auf, richtig, die Jugend. Denn drüben bei YouTube haben sie auch alles zusammengezählt und das „Most Trending Video“ des Jahres ist, tataa, Rezos „Zerstörung Teil 1: Inkompetenz“, sechs Millionen Mal wurde es gesehen. Die CDU wird sich erinnern. Auf knapp drei Millionen und Platz vier kam die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Mai Nguyen-Kim mit „So endet Corona“. Ausgangsfrage im Januar 2020, als das Video durch die Decke ging: „Wann können wir uns wieder in knallvollen Bars in den Armen liegen und laut singen?“ Ist also noch aktuell. Mehr Hoffnung geht nicht, Baby!

