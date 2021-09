Berlin - Jetzt hat auch noch Olaf Scholz angefangen, mich zu duzen. Der SPD-Kanzlerkandidat lächelt mich von einem Plakat an und ruft: „Respekt für dich“. Dein Olaf, fehlte nur noch. Ich habe mich grad dran gewöhnt, dass Franziska Giffey mir überall Herzen hinterherwirft, um mich davon zu überzeugen, ihre Partei, die SPD, zu wählen, damit sie ins Rote Rathaus einziehen kann. Herzen symbolisieren inzwischen alles Mögliche, sie werden in den sozialen Medien ständig verteilt, es ist eine Art von Liebe, die keine Anstrengung kostet, nur einen Mausklick.

Ich kann verstehen, dass Genossen sich untereinander duzen, aber ich möchte nicht von Olaf Scholz mit „du“ angesprochen werden. Ich möchte als Wählerin von gar keinem Spitzenpolitiker geduzt werden, und das sagt auch gar nichts darüber aus, wie ich zu dem jeweiligen Politiker inhaltlich stehe, ob ich ihn für überzeugend, vertrauenswürdig oder sorgfältig erachte.

Ich kann verstehen, wie die SPD-Kampagnenmanager darauf gekommen sind, dass „Olaf“ nun alle duzen muss, das soll Jugendlichkeit und Nähe herstellen. Von wegen abgehobene Parteielite: Eigentlich sind wir doch alle Kumpels, Olaf, du und ich. Ich staune eigentlich, dass sie nicht gleich geschrieben haben: „Respekt für dich, Digga.“ Und ich stelle mir vor, wie Olaf Scholz in seinen Joggingklamotten durch den Park rennt, Gettofaust hier, Gettofaust da, und allen „Respekt für dich, Digga“ zuruft. Und es scheint zu funktionieren, Olaf Scholz steht in den Umfragen vorn, ihm fliegen sozusagen die Herzchen zu.

Wenn selbst Olaf Scholz alle duzt, dann kann man das „Sie“ eigentlich für ausgestorben erklären. Man wird heute als mittelalte Frau permanent geduzt, beim Möbelhändler, beim Kaffeeladen, bei der Personalabteilung. Die ungefähr 30 Jahre jüngere Erzieherin meines Kindes schlug beim ersten Gespräch vor: „Wollen wir uns nicht duzen?“ Ich wollte eigentlich nicht, aber man traut sich das kaum zu sagen, weil man damit alt und rückständig wirkt. Ja, klar, doch, ich bin Sabine, ich bin Ändschie. Ändschie rutschte dann aber in den folgenden Wochen doch immer wieder ein „Sie“ rein, vor allem, wenn sie mir mitteilte, dass ich die Wechselsachen vergessen hatte.

Ich weiß, ich klinge altmodisch, aber ich mag das Siezen. Es ist auch ein Missverständnis zu glauben, dass man einander nicht nahe sein kann, wenn man einander siezt. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen wie das legendäre Liebespaar Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, die sich auch im Schlafzimmer angeblich mit „Sie“ anredeten. Ich hatte einen etwas älteren Kollegen, den ich sehr geschätzt habe, mit dem ich viel diskutiert habe. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn zu duzen. Das hätte was kaputt gemacht.

In der DDR wurde man nach der Jugendweihe mit 14 von den Lehrern mit „Sie“ angesprochen, nicht von allen, aber von einigen. Und ich war damals sehr stolz darauf. Es war ein Übergangsritus, vom Kind zum Erwachsenen. „Sie“ signalisiert Erwachsensein, Autonomie, Distanz. In der DDR wurde generell viel gesiezt, auch unter Gleichaltrigen.

Ich würde sagen: An der Häufigkeit des Duzens kann man ablesen, wie egalitär eine Gesellschaft ist. In der DDR waren zwar nicht alle so gleich, wie das heute oft behauptet wird, aber die Unterschiede, was Einkommen, Vermögen, Bildung anging, waren viel geringer. Heute kommen die reichsten 10 Prozent auf 67,3 Prozent der Vermögen. Die unterste Hälfte der Bevölkerung besitzt nur 1 Prozent. Je mehr die Ungleichheit wächst, desto mehr wird geduzt, um zumindest sprachlich eine gleiche Ebene herzustellen. „Respekt für dich“ klingt besser als: „Wir wollen die Vermögenssteuer wieder einführen.“

