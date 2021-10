Berlin - Kaum eine Branche hat Corona so hart getroffen wie die Musikindustrie. Längst verdienen Künstlerinnen und Künstler ihren Lebensunterhalt vorrangig mit Auftritten anstatt mit Datenträgern, für viele bedeutete das Ende der Livekonzerte den Anfang der Grundsicherung. Die Musik wanderte aus den Hallen, Clubs und Kneipen in die privaten Räume der Republik, und diese betritt nun Olli Schulz, selbst Singer-Songwriter, wenn auch wohl mehr Menschen bekannt als Jan Böhmermanns Podcast-Partner bei „Fest und Flauschig“.

In seiner dreiteiligen Doku „Sound of Germany“ trifft er Menschen, deren Leben von Musik bestimmt ist. Zum Beispiel Rinet, die nach dem Tod ihres Lebensgefährten vor 23 Jahren Lkw-Fahrerin wurde und den Verlust auf einsamen Fahrten mit Metal verarbeitete. Oder Hannes aus Tübingen, Sänger der Punkrock-Band KGB, der nach 38 Jahren im besetzten Haus mit 20 Mitbewohnern aus Angst vor Ansteckung in sein geerbtes Elternhaus zog, Symbol für die Bürgerlichkeit, gegen die er sein Leben lang ansang.

Melancholisch und schön

In einem niedersächsischen Jugendzentrum trifft Schulz junge HipHopper, die über Krieg und Rassismus rappen, in Chemnitz spricht er mit Ralf, einem Alleinunterhalter, der erklärt, wieso er die AfD wählt. In Hamburg erzählt der obdachlose Tobias von seinem Alltag auf der Straße mit Kopfhörern im Ohr, einem Seemann im Altersheim kommen die Tränen, als er Freddy Quinn zitiert. Auch bei dem einen oder anderen Promi schaut der Moderator vorbei, besucht zum Beispiel den Schlager-Onkel Guildo Horn oder Klaus Meine von den Scorpions, der den Verlust der Hoffnung auf eine friedlichere Welt beklagt, die „Wind of Change“ 1991 inspirierte.

Musik hat das Leben all dieser Menschen erträglicher gemacht. Die Absicht, diese Kraft zu feiern und für die Zukunft zu beschwören, ist Schulz und den Filmemachern anzumerken, und doch zieht sich am Ende als roter Faden eher eine tiefe Traurigkeit durch die Geschichten, der Eindruck, dass früher alles besser war. Vielleicht liegt es an der Auswahl der Interviewpartner. Vielleicht klingt so gerade auch einfach der Sound of Germany.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Die Dokumentation „Sound of Germany“ hat drei Folgen und ist auf der Mediathek der ARD abrufbar.

