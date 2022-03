Seit dem ersten Gastro-Lockdown behaupten einige meiner Foodie-Freunde, die Ramen-Suppen von Food Technique Berlin seien die besten, die sie je gegessen hätten. Natürlich hätte ich das längst gerne selbst überprüft. Aber bis vor kurzem ist es mir partout nicht gelungen, an eine dieser angeblich so phänomenalen Suppen heranzukommen. Keine Chance, immer wenn ich sie bestellen wollte, hieß es: „Ausverkauft!“

Leider ist Food Technique Berlin auch kein Restaurant, in das man einfach so hineingehen, dort warten und irgendwann den Aufstand proben könnte. Nein, es gibt keinen Gastraum, kein Servicepersonal, keine Karte zum Bestellen.

Stattdessen gibt es ein Fenster, unter das man sich – ähnlich wie der Prinz im Märchen von Rapunzel – stellt und wartet. In einem roten Eimer werden die Ramen-Suppen aus dem zweiten Stock auf den Gehweg abgeseilt. Natürlich nur zu denen, die zuvor erfolgreich bestellt haben.

Märchenhaft klingt auch die Aufstiegsgeschichte von Food Technique Berlin. Aber der Reihe nach: Food Technique ist eine sogenannte Ghost kitchen – also eine jener Küchen, in denen nur gekocht und ausgeliefert wird, aber keine Gäste bedient werden.

In vielen asiatischen Metropolen sind diese längst als Businessmodell etabliert. Vor Corona waren Ghost kitchen bei uns eher ein Nischenphänomen. Mit den Lockdowns und dem Aufstieg der Lieferdienste sind sie auch in Berlin aus dem Boden geschossen. Wozu, fragen sich mehr und mehr Gastronomen und Gastronominnen, soll ich hohe Mieten in zentraler Lage zahlen, Service-Personal anstellen und in die Ausstattung von Gasträumen investieren, wenn der Großteil meines Geschäfts auch zukünftig aus Außer-Haus-Lieferungen besteht?

Natürlich gibt es viele Arten von Ghost kitchen. Von ehemaligen, nun in Delivery-only-Konzepte umgewandelten Restaurants über virtuelle Restaurantmarken mit einfallslosen Namen wie Little Italy, die lediglich auf Bestellplattformen wie Lieferando existieren und ihr Speiseangebot in anonymen Großküchen zubereiten, bis hin zu passionierten Privatmenschen, die ihr Essen über Social-Media-Kanäle anbieten und mit viel Liebe zu Hause am Herd zubereiten.

In letztere Kategorie fällt Food Technique Berlin. Es ist eine One-Cook-Show, der Geisterkoch heißt Christopher Selig. Foodies kennen ihn seit 2016 wegen seines Koch- und Restaurantblogs. Alles, was Selig über japanische Küche weiß, hat er sich selbst beigebracht. Schon in der Schulzeit interessierte ihn Japans Esskultur, später reiste er viel auf den japanischen Inseln herum. Selig kennt die Feinheiten der verschiedenen Sojasoßen ebenso wie die einer Tare; das ist die Würzsoße, die festlegt, um welche Art von Ramen es sich handelt.

Die Pandemie-Langeweile hat er dazu genutzt, sich auch praktisch zum Ramen-Meister fortzubilden. Das kreative Potenzial und Wissen bei Ramen ist schier endlos. Von dieser Umami-Bombe existieren unzählige Varianten. Ramen-Köche halten ihr jeweils eigenes Tare-Rezept streng geheim. In Japan gibt es eigene TV-Shows, Publikationen, Museen und Journalisten, die sich nur mit dieser Nudelsuppe beschäftigen.

Kaum jemand in Berlin hat wohl mehr herumprobiert als Selig: ob Kochtechniken, Konsistenz der Nudeln, regionale als auch japanische Zutaten von geröstetem Knoblauchöl über getrocknete Fisch- und Meeresprodukte, er tüftelt tagelang an seinen Brühen.

Anfangs vertrieb Food Tequnique seine Ramen-Kits über Instagram, die Webseite Homemeal und auf Pop-ups, seit kurzem kann man sie über den Lieferdienst Voilà bestellen, in dem auch Spitzenköche Menüs anbieten. Doch wer denkt, er könne sie mal schnell zu morgen haben, irrt. Manchmal ist das nächste freie Abholdatum erst in drei Wochen.

Statt schwerer, reichhaltiger Brühen auf Schweinebasis konzentriert sich Selig auf Ramen mit leichten, ausbalancierten Suppen. Über private Connections kam ich endlich an seine Veggie Mushroom Shoyu Ramen heran, von der es heißt, sie sei die derzeit beste fleischfreie Version in ganz Berlin.

Ich war aufgeregt, als ich unter dem Fenster seiner Wohnung nahe des Zionskirchplatzes die Komponenten für meine Ramen aus dem Eimer entgegennahm. Nach wenigen Handgriffen – Toppings auspacken, Brühe und Ei erwärmen, handgemachte Nudeln exakt 45 Sekunden lang kochen – stand die dampfende Bowl vor mir.

Auf diesen Moment hatte ich lange gewartet, und jede Minute hatte sich gelohnt: Diese dunkle, umamireiche Brühe mit ihrer Soja-Würzung, die er wohl tagelang aus Knollensellerie mit getrockneten Shiitake, Steinpilzen und Spitzmorcheln und geröstetem Gemüse angesetzt hatte, haut einen aromentechnisch schier um. Was für eine Kraft ohne jedes bisschen Fleisch! Auch die handgemachten Weizennudeln hat Selig auf ein ganz anderes Niveau gehoben, elastisch und mit Biss zugleich. Dazu gab es ein paar unorthodoxe, aber passende Toppings wie Kohlrabi-Confit, geröstete Austernpilze, Rauke, Frühlingszwiebeln und ein mariniertes, wachsweiches Ei.

Ich werde sofort Jagd auf die anderen Ramen von ihm machen. Gerade habe ich geguckt: Seine Tantan Ramen, eine aus Hühner-Schweineknochen und Miesmuscheln sowie Katsuobushi angesetzte Doppelbrühe, ist erst wieder Anfang April zu haben. Bleibt jede Menge Zeit, darauf hinzufiebern.

Preise: Ramen für 1 Person: 19,75 Euro über Bringdienst Voilà; Ramen-Set für 4 Personen: 79 Euro

Bestellen:

Vegetarische Ramen: https://getvoila.com/products/berlin-restaurant-food-technique-berlin-ramen-menu-vegetarisch;

Tantan Ramen: https://getvoila.com/products/berlin-restaurant-food-technique-berlin-ramen-menu

Kontakt: info@foodtechniqueberlin.de

