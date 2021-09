Berlin - Man kann den aktuellen Hype um True-Crime-Formate geschmacklos finden (so wie es die Autorin tut), aber man muss zugeben: Er bringt Menschen zusammen. Die Faszination für grausige Verbrechen, besonders wenn sie ungelöst bleiben, überwindet soziokulturelle Grenzen, so auch in dieser Serie. „All’s Not OK in Oklahoma“ heißt der Podcast, den hier alle Helden lieben: Charles (Steve Martin), ein gescheiterter Schauspieler, Oliver (Martin Short), ein gescheiterter Broadway-Regisseur, und Mable (Selena Gomez), die vermutlich auch irgendwie gescheitert ist, verbringt sie doch ihr Leben allein. Sie alle leben in dem vornehmen New Yorker Apartment-Komplex „Arconia“.

