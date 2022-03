Detlef Fritz war 35 Jahre lang Polizist in Berlin. Seit zwölf Jahren ist der Pensionär ehrenamtliches Mitglied der Opferhilfe-Organisation Weißer Ring e.V. Der 73-Jährige betreut Menschen, die Opfer von Straftaten wurden. Bis vor kurzem leitete er die Außenstelle Neukölln. Für unser Gespräch treffen wir uns in einer friedlichen Gegend, in einer Kneipe am U-Bahnhof Britz-Süd.