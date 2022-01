Berlin - Als die Alternative für Deutschland im Herbst 2017 zum ersten Mal in den Bundestag einzog, ging unter den übrigen Parteien die Angst um. Man fürchtete, dass es der AfD gelingen könnte, einen Märtyrerstatus zu erlangen und damit weitere Bürger für sich zu gewinnen. Damals war die AfD aus dem Stand zur größten Oppositionspartei geworden. Besonders unter Unions-, FDP- und Linken-Politikern, in deren Reihen es für manche Positionen der AfD inhaltliche Schnittmengen gibt, befürchteten Abgeordnete eine solche Dynamik. 73 Prozent der Deutschen sprachen sich in einer Emnid-Umfrage dafür aus, die AfD wie jede andere Partei zu behandeln. Die politische Konkurrenz wollte unbedingt den Eindruck vermeiden, sie versuche die Neuzugänge durch prozedurale Winkelzüge auszumanövrieren. Dann könnte die AfD nämlich noch größeren Zulauf erfahren. Das sollte verhindert werden.

Die erste Prüfung dieser Haltung kam mit der Wahl der Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags. In dessen Geschäftsordnung heißt es: „Jede Fraktion ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten.“ Zwar fiel der AfD-Kandidat Albrecht Glaser bei der Wahl durch. Zu radikal waren den Konkurrenten seine Aussagen zu Klimawandel und Islam. Doch noch wollte man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ein Stück weit hoffte man wohl auch, dass eine Art innenpolitischer Wandel durch Annäherung möglich sei und die Partei sich im Bundestag den Gepflogenheiten der parlamentarischen Auseinandersetzung anpassen würde.

FDP-Chef Christian Lindner sprach sich dagegen aus, der AfD den Posten grundsätzlich zu verwehren. Wörtlich sagte er der Bild am Sonntag: „Ich bin dagegen, der AfD einen Opferstatus zu geben, indem man ihr einen Vizepräsidenten verwehrt. Ich fürchte den nicht.“ Auch die damalige Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt wollte der AfD das Recht auf den Posten nicht absprechen. „Es ist vorgesehen, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten bekommt. Das finde ich richtig, egal wie betrüblich ich es finde, dass die AfD jetzt im Bundestag sitzt.“

Die AfD hat keinen nennenswerten Posten im Parlament

Doch den Posten bekam die Partei nie. Auch vier Jahre und viele Kandidaten und Kandidatinnen später kommt der Bundestag ohne AfD-Vizepräsidenten aus. Ob die damaligen Äußerungen der politischen Konkurrenz nur Lippenbekenntnisse waren oder man wirklich zu einer Einbeziehung der AfD bereit war, lässt sich nicht abschließend feststellen. Ein größeres Entgegenkommen der AfD hätte die anderen sicherlich in Zugzwang gebracht. Doch mittlerweile ist klar: Bei den politischen Mitbewerbern herrscht keine Sorge mehr, der AfD Posten zu verwehren könnte ihr zu einem Märtyrerstatus verhelfen.

Als im Oktober und Dezember letzten Jahres wieder die Vizepräsidenten gewählt wurden, hatten sich die übrigen Fraktionen bereits geeinigt, einen Posten für die AfD zu verhindern. Michael Kaufmann, fiel bei der Wahl zweimal durch. Ob das fair ist oder nicht, wird unterschiedlich beurteilt. Rechtlich zulässig ist es jedenfalls. Freigewählte Abgeordnete dürfen in Parlament und Ausschüssen wählen, wen sie möchten. Die Geschäftsordnung sticht nicht das Mandat. Im letzten Sommer bestätigte das Bundesverfassungsgericht diese Einschätzung nach Klagen der AfD.

Und im Laufe der Zeit verlor die AfD außerdem auch Ämter, die sie bereits innehatte. Stephan Brandner wurde Ende 2019 als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt, nachdem er gehässige Tweets zum Anschlag in Halle geteilt hatte. Doch anstatt einen Nachfolger zu nominieren, wählte die AfD die Empörung. Im Ergebnis führte der stellvertretende Vorsitzende, ein CDU-Mann, den Ausschuss bis zum Ende der Legislatur.

2G Plus und FFP2-Maskenpflicht

Und zu Beginn dieser Legislatur verschlechterte sich die Postensituation der rechten Partei abermals. Weder im Innen- noch im Gesundheitsausschuss oder im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit wurden AfD-Kandidaten als Vorsitzende gewählt – obgleich ihnen die Posten nach der Geschäftsführung zustehen.

Vergangene Woche erreichten Reaktionen auf das widerborstige und kompromisslose Verhalten vieler AfD-Abgeordneter einen neuen Höhepunkt. Da traten die neuen 2G-Plus-Regeln im Bundestag in Kraft. Nach der neuen Regelung dürfen – wie auch in der Gastronomie der meisten Bundesländer – nur noch Geimpfte oder Genesene mit einem zusätzlichen Test in den Plenarsaal und in die Ausschusssäle. Wer bereits eine Booster-Impfung bekommen hat, braucht keinen Test. Sind Abgeordnete weder geimpft noch genesen, können sie die Sitzungen von nun an nur noch von der Tribüne aus verfolgen – aber auch dort nur noch, wenn sie einen aktuellen negativen Test vorlegen. Außerdem gilt ab jetzt eine FFP2-Maskenpflicht im Bundestag.

Eine ganze Reihe von AfD-Politikern ist weder geimpft noch genesen. Bisher konnten sie mit Test im Plenum Platz nehmen und auch am Pult sprechen. Wieder empörte sich die Fraktion. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer, Bernd Baumann, sagte: „In einer freiheitlichen Demokratie muss es rote Linien geben. Im Bundestag werden sie heute einmal mehr überschritten.“ Die Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla nannten die Neuregelung rechtlich fragwürdig. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es über die Maßnahme: „Sie schränkt die Abgeordneten, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, in unzulässiger Weise in der Ausübung ihres Mandates ein.“

AFP/Tobias Schwarz Karsten Hilse (AfD) muss im Bundestag von der Tribüne aus sprechen.

AfD als Speerspitze der Impfgegner

Alle Fraktionen außer der AfD hatten für die neuen Corona-Vorgaben gestimmt. Die AfD-Abgeordneten hielten dagegen zu Beginn der ersten Sitzung unter den neuen Regeln Plakate mit der Aufschrift „Freiheit statt Spaltung“ hoch. Daraufhin rief Bundestagspräsidentin Bärbel Bas von der SPD die Fraktion zur Ordnung. Dies sei eine politische Aktion, die nicht geduldet werde. Sie drohte den AfD-Abgeordneten, sie des Saales zu verweisen, und sie behalte sich ein Ordnungsgeld vor. Daraufhin nahm die AfD-Fraktion die Plakate wieder herunter. Wobei sich an diesem Beispiel auch sehen lässt, dass die AfD nicht immer schlechter als andere Fraktionen behandelt wird. Als die Linken 2010 mit ähnlichen Plakaten, auf denen die Namen von Opfern eines Raketenangriffs der Bundeswehr in Kunduz standen, protestierten, verwies der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert sie alle umgehend des Plenums.

Schon länger versucht die AfD, sich mit ihrer entschlossenen Haltung gegen Impfzwänge (durch Vorder- oder Hintertür) an die Spitze der Impfskeptiker und ihrer bürgerlichen Sympathisanten zu stellen. Theoretisch könnte das eine gewinnbringende Strategie sein. Der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Robert Haldenwang erklärte nach Erkenntnissen der Welt kürzlich in interner Runde, dass es sich beim „überwiegenden Teil“ der Teilnehmer der sogenannten Spaziergänge um „normale Bürger“ handle.

Doch die Strategie der Empörung und dem Eintreten für Gruppierungen, die auch radikale Querdenker und teilweise Rechtextreme einschließen, geht für die AfD immer weniger auf. Die Erwartung, dass die Bevölkerung der Partei in großen Teilen beispringt, dass eine substanzielle Zahl bürgerlicher Wähler ins Lager der Rechten wechseln würde, wenn man sich nur oft genug – ob berechtigt oder nicht-, als Opfer unfairer Vorgänge zeigen könnte, erfüllt sich nicht. Im Gegenteil. Die Partei verharrt trotz weitverbreiteter Impfskepsis und vielerorts unbeliebter Corona-Maßnahmen bei Umfragewerten um die zehn Prozent.

Politische Gegner sprechen AfD Existenzrecht ab

Derweil zweifeln die politischen Mitbewerber das Existenzrecht der Partei immer offener an. „Die AfD ist inzwischen – insbesondere in Sachsen – in einer Weise radikalisiert, dass sie eine sehr ernste Gefahr für die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist“, erklärte der ehemalige Ostbeauftragte und CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz in dieser Woche. Seiner Ansicht nach sei es „höchste Zeit für ein Verbotsverfahren“. Dass die CDU sich mit einem Verbot gleichsam ihres größten Konkurrenten im Osten entledigen würde, regt immer weniger Menschen außerhalb der AfD auf.

Am Donnerstag sprach der AfD-Abgeordnete Karsten Hilse aufgrund der 2G-Plus-Maßnahmen von der Tribüne. Seine Immunität wurde diese Woche aufgehoben, weil gegen ihn strafrechtlich ermittelt wird. Es soll vor einem Jahr am Rande einer Demonstration gegen staatliche Corona-Maßnahmen Widerstand gegen die Polizei geleistet haben. Auf die Abgeordneten der anderen Fraktionen gezwungenermaßen hinabblickend sagte Hilse: „Irgendwann werden Sie alle sich verantworten müssen für die Verarmung und Verelendung großer Teile des deutschen Volkes, für die Zehntausenden Toten bei einem Blackout und durch die Gentherapie-Schäden, für die Ebnung des Weges in den Totalitarismus und vor allem für die geschundenen Kinderseelen aufgrund ihrer menschenverachtenden Corona-Politik.“

Doch dass die AfD damit noch etwas zu tun haben würde, daran scheint auch er nicht mehr zu glauben. Nach kurzer Pause fügte er hinzu „… nicht vor einem weltlichen Gericht vielleicht, aber spätestens dann, wenn Sie vor unserem Schöpfer stehen.“

