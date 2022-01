„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig“ (1 Kor 13,4), heißt es im Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Während sich derartige Verse als Trausprüche anhaltender Beliebtheit erfreuen, scheinen die durch den Apostel hervorgehobenen Tugenden ausgerechnet der auf ihn gründenden katholischen Kirche abhandengekommen zu sein.

Im Umgang mit vom Priesteramt ausgeschlossenen Frauen, Opfern sexuellen und spirituellen Missbrauchs oder den Betroffenen der durch die christliche Mission ausgeübten Kolonialgewalt verhärtet sich allzu oft das Herz der offiziellen Vertreter:innen. Umso lauter weisen seit geraumer Zeit im Innersten der Kirche entstandene Initiativen auf etwaige Missstände hin – und fordern ein Umdenken, das nicht nur beschwichtigende Worte, sondern auch praktische Konsequenzen zeitigt. So bekannten sich jüngst – im Rahmen der Kampagne #OutInChurch – 125 Katholik:innen öffentlich zu ihrer Queerness, um so auf die anhaltende Diskriminierung von LGBTIQ+-Personen durch die katholische Kirche hinzuweisen – und gleichzeitig ihre Geschichten zu erzählen.

Louis Berger stammt wie der emeritierte Papst Benedikt XVI. aus dem südostbayerischen Landkreis Altötting, ist trotz aller Queerfeindlichkeit bekennender Katholik und schreibt für verschiedene Medien sowie auf Twitter (@iatrotheologie) über philosophisch-theologische Grenzfragen.

Katholische Queers sind vielfältig

Vom schwulen Priester über die lesbische Chorleiterin, von nicht-binären Pädagog:innen bis hin zum trans Religionslehrer: Sie alle fordern eine „Kirche ohne Angst“, die Queerness nicht mehr länger pathologisiert. Wie berechtigt diese Angst ist, zeigt ein Blick in den 1992 durch Papst Johannes Paul II. approbierten Katechismus der katholischen Kirche, der zur „Darlegung der katholischen Lehre“ dienen soll: Im Rekurs auf Gen 1,27 wird hier beispielsweise jeder Mensch dazu aufgerufen, seine „Geschlechtlichkeit“ anzuerkennen und anzunehmen. Homosexualität wird als Verstoß „gegen das natürliche Gesetz“ geahndet und die Ehe als „eheliche Liebe zwischen Mann und Frau“ definiert.

Dass Geschlechtlichkeit nicht ausschließlich biologisch, sondern auch als komplexes Zusammenspiel von Leib und Seele verfasst ist, dass die liebende Gemeinschaft auch jenseits heteronormativer Festlegungen existiert, liegt außerhalb dieses Vorstellungshorizonts. Während der Katechismus zumindest dazu aufruft, „homosexuell veranlagten“ Menschen mit „Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen“, ist die kirchliche Realität oftmals viel dunkler.

Viele Gläubige verstecken ihre Queerness und führen – manchmal über Jahrzehnte – ein kräftezehrendes Doppelleben oder müssen dafür weitreichende Konsequenzen in Kauf nehmen. Dazu zählen nicht nur offensichtliche Sanktionen wie der Verlust des Arbeitsplatzes infolge einer gleichgeschlechtlichen Eheschließung. Sondern auch für Nicht-Katholik:innen kaum sichtbare Formen der Abwertung: manchen wird verboten, ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde tätig zu sein, anderen werden die für Katholik:innen heilsnotwendigen Sakramente verweigert. Oder auch einfach die Unmöglichkeit, über das eigene Begehren beziehungsweise über eine aus Liebe bestehende Partner:innenschaft sprechen zu können. All das verstellt ein Leben im Glauben.

Die Intoleranz der Kirche hat schwere Folgen

Diese Unsichtbarkeit queeren Lebens hat einen fatalen Effekt auf junge Gläubige, die ihre Queerness gerade erst entdecken, sowie ihre Angehörigen: Warum hat Gott mich so geschaffen, wenn meine Geschlechtlichkeit, ja wenn mein Leben und Lieben von der Kirche, der ich mich doch verbunden fühle, abgelehnt oder lediglich unter der Devise „Don’t ask, don’t tell“ geduldet wird? Warum hat Gott unser Kind so geschaffen, uns eine solche „Bürde“ auferlegt?

Nicht selten sind gravierende Identitätskonflikte die Folge. Diese können bis zur Ablehnung der eigenen Kinder oder zum Suizid führen. Gott erscheint den betroffenen Menschen als absoluter Willkürherrscher, der seinen Geschöpfen vorsätzlich ihrer von ihm geschaffenen Natur widersprechende Gesetze auferlegt – oder zumindest an der vermeintlichen Devianz seiner Geschöpfe und ihrer Auflehnung gegen die von ihm geschaffene Natur Gefallen findet. Auf diese Weise verdunkelt die kirchliche Haltung zur Queerness nicht nur das tägliche Leben queerer Katholik:innen, sondern auch deren Beziehung zu Gott.

Zwischenmenschliche Liebe, die Jesus im Evangelium des Johannes als „neues Gebot“ (Joh 13,34), als Fortsetzung der göttlichen Liebe unter den Menschen ausgegeben hatte, lässt sich nicht mehr auf Gott anwenden. Viele queere Menschen verlassen aufgrund dieser Zurückweisung die katholische Kirche, verabschieden sich von Gott oder werden gar zu überzeugten Atheist:innen.

#OutInChurch beweist Mut

Anders #OutInChurch: Hier steht nicht der Austritt im Zentrum, also #OutOfChurch, vielmehr verleihen die beteiligten Personen auf diese Weise gerade ihrer Sorge um die katholische Kirche und ihrem Begehren nach einer Neuorientierung der katholischen Kirche Ausdruck. Eingedenk dieser Sorge sollten auch Außenstehende den angestoßenen Diskussionsprozess begleiten. Queeren Gläubigen ist durch gut gemeinte, aber wenig reflektierte Ratschläge meist wenig geholfen. Im Gegenteil: Imperative wie „Tritt doch einfach aus!“ oder: „Werd’ doch evangelisch!“ tragen eher zur Entmutigung bei und vernachlässigen das Bedürfnis nach Zuspruch.

Nur auf Basis verstärkter Sichtbarkeit, der deutlichen Präsenz queerer Menschen auf allen Stufen der kirchlichen Hierarchie und des Beharrens auf einer durch Gottes Liebe gerechtfertigten Existenz lässt sich die Notwendigkeit von Veränderungen überzeugend begründen. Natürlich kann es auf der individuellen Ebene nicht darum gehen, einen toxischen Zustand um jeden Preis aufrechtzuerhalten und die Austritts- oder Übertrittsoption zu sanktionieren. Allerdings besteht der Leib der Kirche – wie es sich wieder im Brief des Apostels Paulus an die Korinther nachlesen lässt – aus vielen Gliedern, die von Gott „[…] so in den Leib eingefügt [wurden], wie es seiner Absicht entsprach“ (1 Kor 12,18).

Queere Menschen gehören unauflöslich zur Kirche, erfüllen in ihr wie alle anderen Gläubigen ihren Dienst und können gar ein besonderes Geschenk sein, das die katholische Kirche durch unbekannte oder bisher unterdrückte Perspektiven bereichert. Die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland wird von ihrer Reaktion auf derartige Initiativen abhängen: Beschreitet sie einen Weg der Liebe, der die Reflexion eigener Schuld und die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts umfasst? Oder gerät sie, durch Lockrufe konservativer Splittergruppen verführt, auf Abwege der Entweltlichung, kappt jede Beziehung zum Leben queerer Menschen und beraubt sich auf diese Weise endgültig dieses Potenzials? Nicht zuletzt um als Kirche in der liebenden Anerkennung auch wieder eine glaubwürdige Vertreterin des durch Paulus hymnisch besungenen Anspruchs zu werden.

