Mona, 35 Jahre: Liebe Frau Höfler, mein Partner und ich kennen uns nun schon seit zehn Jahren, sind verheiratet und haben zwei Kinder. Nach der Geburt unserer jüngsten Tochter vor vier Jahren hat sich unsere Beziehung deutlich verändert, was mir große Sorgen bereitet. Wir reden kaum noch über etwas anderes als über die Kinder. Überhaupt fühlt sich unsere Ehe mehr wie eine Freundschaft an. Uns macht das zunehmend unzufrieden. Was können wir tun?

Liebe Mona, Sie beschreiben ein Problem, das sicher viele Elternpaare kennen und fürchten: Das Gefühl, dass die Liebesbeziehung sich zunehmend zu einer Freundschaft entwickelt. Für manche fühlt es sich an, als würden sie in einer WG zusammenleben. Meiner Erfahrung nach gehen Menschen sehr unterschiedlich mit diesem Thema um. Ich kenne zum Beispiele Paare, die diese Zeit als Phase ihrer Partnerschaft betrachten können, in der der Fokus für einige Jahre auf den Kindern liegt, weniger in der Aufrechterhaltung der Liebesbeziehung. Andere führen erbitterte Kämpfe um scheinbar banale Dinge. Meist lässt sich bei genauerer Betrachtung feststellen, dass wenigstens eine Person sehr unglücklich mit der Situation ist.

Ich bin immer wieder sehr beeindruckt, wenn ich höre, mit welcher Hingabe sich Eltern um ihre Kinder kümmern, wie der Alltag und nahezu das ganze Leben von ihnen bestimmt ist. Häufig erlebe ich in der Praxis Eltern, die zum Teil völlig erschöpft und ausgebrannt sind und – ähnlich wie Sie es beschreiben – sich kaum noch als Liebespaar verstehen.

Dass Sie beide erkannt haben und sich auch eingestehen können, dass Sie mit der Situation nicht zufrieden sind, ist ein erster Schritt. Wichtig erscheint mir nun zu prüfen und herauszufinden, woran es liegen könnte. Wieviel Zeit räumen Sie beide eigentlich Ihrer Paarbeiziehung ein? Wann gibt es Momente, in denen Sie nur zu zweit sind und in denen auch Intimität stattfinden kann? Wenn Sie Zeit zu zweit haben, was machen Sie gerne zusammen?

Paare, die sich auch mit Kindern Zeiten einräumen, in denen sie sich miteinander verabreden, um etwas zu zweit zu unternehmen oder sich bei einer Tasse Tee, vielleicht auch bei einem Gals Wein zu unterhalten, können diese Phase ihrer Beziehung häufig besser überstehen. Es kann auch hilfreich sein, sich darauf zu einigen, während dieser Verabredungen zunächst nicht über die Kinder zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, das könnte sich holprig anfühlen, mit der Zeit wird sich das aber legen. Wenn Sie nur irgendwie können: Nehmen Sie Unterstützung an! Fragen Sie Ihre Eltern oder Freunde, ob sie hin und wieder auf die Kinder aufpassen können, um Ihnen einen freien Abend oder sogar ein freies Wochenende zu ermöglichen. Fragen Sie in der Kita oder der Schule die anderen Eltern oder Erzieherinnen nach Empfehlungen für Babysitter.

Es geht darum, sich als Paar wieder ernst zu nehmen, der Liebesbeziehung eine höhere Priorität einzuräumen. Das gemeinsame Sprechen darüber, wie Sie ihr Leben wahrnehmen und welche Bedürfnisse Sie haben, schafft ein Gefühl der Verbundenheit und Wertschätzung und stärkt Ihre Beziehung – nachhaltig.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.