Samuel, 33 Jahre: Meine Freundin und ich sind nun seit sieben Jahren zusammen. Wir haben uns schon von Beginn an hin und wieder gestritten, in den letzten Monaten nehmen die Konflikte aber deutlich zu, die Fronten scheinen verhärtet, und keiner von uns möchte nachgeben. Trennen möchten wir uns beide nicht, denn in der Regel verstehen wir uns gut und wir haben viele Gemeinsamkeiten. Haben Sie eine Idee, wie wir besser streiten können?

Hallo Samuel! Ich denke, in beinahe jeder Beziehung gibt es Konflikte. In der einen mehr und in der anderen weniger. Manche Paare streiten sich unglaublich heftig, andere argumentieren sich gegenseitig an die Wand, und es gibt Paare, die schaffen es, Dinge ruhig auszudiskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden. Was machen diese Menschen anders?

Meiner Erfahrung nach streiten sich Paare häufig nicht wirklich darum, wer den Müll rausbring oder den Geschirrspüler ausräumt, häufig gibt es ein Thema hinter dem Thema. Das können alte Verletzungen sein oder das Gefühl, nicht ausreichend wertgeschätzt zu werden. Wichtig ist es zu erfahren, was die andere Person mir eigentlich mitteilen möchte – was also steckt hinter dem Vorwurf, der mir hier entgegengebracht wird?

Ich unterscheide – und empfehle das auch Ihnen – zwischen lösbaren und unlösbaren Problemen. Wenn Sie etwa das Gefühl haben, für etwas Bestimmtes nicht ausreichend Anerkennung von Ihrer Freundin zu erhalten, dann ist das sehr wahrscheinlich ein lösbares Problem. Sind Sie hingegen verärgert darüber, dass Ihre Freundin mit Ihnen im Urlaub nicht bergsteigen möchte, weil sie Höhenangst hat und generell nicht an Sport interessiert ist, ist das wahrscheinlich ein unlösbares Problem. Diesen Unterschied zu erkennen ist wichtig, denn für das eine lässt sich ein Verhandlungsraum eröffnen und somit ein Kompromiss oder eine Lösung finden, für das andere benötigt es entweder die Akzeptanz Ihrer Unterschiedlichkeit oder, wenn das nicht gelingt, gegebenenfalls die Trennung.

Um diesen sogenannten Verhandlungsraum eröffnen zu können, benötigt es von beiden Seiten Wertschätzung, Sachlichkeit und Kompromissbereitschaft, sowie eine gewisse Flexibilität. Versuchen Sie davon auszugehen, dass Ihre Freundin Ihnen grundsätzlich wohlgesonnen ist und Sie beide eine Lösung finden möchten. Häufig beobachte ich, dass Paare einander gar nicht zuhören, sie sprechen zeitgleich, können einander also gar nicht verstehen.

Deshalb nehmen Sie sich Zeit für Ihr Anliegen, hören Sie sich gegenseitig zu und wiederholen Sie, was Sie verstanden haben, um sicherzugehen, dass es keine Missverständnisse gibt. Wenn Sie etwas verärgert, überlegen Sie genau, was diesen Ärger ausgelöst hat, was Sie sich wünschen, und sprechen Sie Ihre Freundin darauf an. Überlegen Sie gemeinsam, wann ein günstiger Zeitpunkt für dieses Gespräch sein könnte.

Viele Menschen denken, jetzt sei es wichtig, besonders sachlich zu bleiben. Dem widerspreche ich: Offenbaren Sie Ihre Gefühle. Das ermöglicht es der anderen Person, sich emotional in Ihre Perspektive hineinzuversetzen. Fragen Sie nach, versuchen Sie zu verstehen, was Ihr Gegenüber zu diesem Verhalten bewegt. So wird ein Perspektivwechsel möglich, und Sie haben beide die Chance, ein Verständnis füreinander zu schaffen. Genau dieses ist wichtig, um Lösungen und Kompromisse entwickeln zu können.

