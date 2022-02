1995 stahl ein Handwerker ein selbstgedrehtes Videotape von Pamela Anderson und Tommy Lee, das das Pärchen bei Flitterwochen-Sex zeigt und stellte es ins Netz – damals noch digitales Neuland mit einer überschaubaren Anzahl von rund 30 Millionen Nutzern weltweit. Was dem Leak folgte, war der erste handfeste Internet-Sexskandal überhaupt. Allein im ersten Jahr soll sich „Pamela's Hardcore Sex Video“ für 77 Millionen Dollar verkauft haben, eine Klage der Baywatch-Darstellerin vor Gericht scheiterte. Nun hat der Sender Disney Plus eine Miniserie aus dem Fall gemacht und leider alle Chancen vertan, mit „Pam & Tommy“ mit der Konkurrenz Netflix und HBO gleichzuziehen, was gute und mutig erzählte Storys betrifft.