Berlin - Das gibt es ja manchmal im Theater, diesen unangenehmen Moment, wenn ein Mensch aus dem Publikum plötzlich die Vorführung unterbricht und den Schauspielern neunmalklug etwas zuruft. Letzten Sonntag passierte das im TAK. Da ruft jemand: „Na, Moment, was ist, wenn ich dem allem nicht so zustimme, was Sie hier sagen?“ Der Schauspieler Stefan Stern – ein Profi, der zum Ensemble des Thalia Theater in Hamburg gehört – reagierte zunächst noch gefasst: „Na, lassen Sie sich einmal darauf ein, wir kommen noch zu dem Punkt, an dem Sie mitmachen können.“