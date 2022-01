Berlin - Der Jahreswechsel ist halt im Winter, da lässt sich nichts dran ändern. Also drängt sich traditionell genau jetzt, im düsteren Dezember, alles Zukunftsdeuterische auf – jede noch so kleine Weissagung, die verspricht, dass im neuen Jahr dann echt mal endlich alles besser wird. Oder eben auch nicht.

Für Medienschaffende ist dieser kalendarische Zwang ein kleines Ärgernis. Weil so süßlich-seichte Meldungen wie die der „Pantone-Farbe des Jahres“ eigentlich das perfekte Füllmaterial wären, mit dem sich in ein paar Monaten das Sommerloch stopfen ließe wie ein alter Socken. In diesem Winter aber ist das anders. Da freut man sich ja über alles, was man schreiben, lesen, hören darf, ohne dabei über Inzidenzzahlen und Infektionsgeschehen zu stolpern. Juhu, eine neue Farbe, alles so schön bunt hier – what a time to be alive!

Nur: Das berühmteste Farbinstitut der Welt, Pantone, wäre vermutlich nicht das berühmteste Farbinstitut der Welt, wenn es sich bei seiner alljährlichen orakelhaften Wahl des neuen Trendtons nicht aufs aktuelle Weltgeschehen bezöge. Und dieses – vielleicht haben Sie davon gehört – wird nach wie vor von einer Pandemie bestimmt. Der doch recht fröhliche Ton „Pantone 17-3938 Very Peri“ also wurde durchaus im Krisenkontext als „Farbe des Jahres 2022“ auserkoren.

Er soll ein Symbol sein „für den Wandel, den wir durchmachen“, heißt es vom Institut. „Während wir aus einer intensiven Phase der Isolation herauskommen, ändern sich unsere Vorstellungen und Standards.“ Ins verlässliche, hoffnungsvolle Blau mischt sich also ein alarmierendes, aufregendes Rot – auf dass ein Ton entstehe, der „uns eine lebhafte, fröhliche Sicht auf die Welt und dynamische Präsenz zeigt, die zu mutiger Kreativität und fantasievollem Ausdruck inspiriert“. Kurzum: Lila ist die Farbe des Jahres 2022.

Wobei das jetzt natürlich recht laienhaft ausgedrückt ist – Lila, das stimmt nur so halb. Tatsächlich bezieht sich der Ton „Very Peri“, das sagt der Name schon, auf die Pflanze „Periwinkle“, das Immergrün also, das wiederum keine grünen, sondern puderblaue Blüten trägt. Zum ersten Mal in der immerhin 23 Jahre währenden Geschichte der „Farbe des Jahres“ hat Pantone zur Wahl ebendieser nicht auf die eigenen Farbfächer zurückgegriffen, sondern einen ganz neuen Ton kreiert.

Wenn es nach dem US-Unternehmen geht, das seine Trendprognosen als maßgebend für „die Produktentwicklung und Kaufentscheidungen in zahlreichen Branchen“ beschreibt – so viel Selbstsicherheit muss sein – werden Möbel, Mode, Medienseiten im kommenden Jahr in einer hellen Blaunuance mit violettem Unterton erstrahlen – im Grunde blass und doch recht kräftig, hell, leuchtend, freundlich, lebhaft und auch ein bisschen infantil.

Und trotzdem: Wer sich aktuell vornehmlich online aufhält – und das tun viele, ist ja noch Pandemie – wird auf ein Meer aus Lilatönen stoßen. Marken preisen Produkte an, die zumindest entfernt „Very Peri“ entsprechen; Vertreterinnen und Vertreter der Farbpsychologie sinnieren, was die neuen Töne für das Unterbewusstsein bedeuten; in Feuilleton-Artikeln wird die revolutionäre Kraft der Farbe hervorgehoben – von den lila Latzhosen der Frauenbewegung bis zu den lilafarbenen Kostümen von Kamala Harris, Hillary Clinton und Jill Biden bei der Inauguration des nicht mehr ganz so neuen US-Präsidenten.

Ganz der Farbe entsprechend reihen wir uns fröhlich-dynamisch ein mit einem Moodboard, das aufs neue Jahr einstimmen soll, in dem dann echt mal endlich alles besser wird. Und für’s nächste Sommerloch fällt uns schon noch was anderes ein.

