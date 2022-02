Dieter Kosslick ist weg, die „Woche der Kritik“ gibt es noch immer. Vor acht Jahren als Entsprechung zur „Semaine de la Critique“ in Cannes gegründet, war das kleine Sonderprogramm von der Berlinale-Chefetage abgelehnt worden, eine Integration in die Festival-Logistik fand nicht statt. Inzwischen hat sich die vom „Verband der deutschen Filmkritik“ initiierte Reihe völlig unabhängig als feste Größe etabliert. Unterstützt von wechselnden Förderern, bietet sie neun Tage lang einen Mix aus Filmen und Debatten; zahlreiche Referenten und Ehrengäste reisen dazu aus aller Welt an. Es gibt einen verheißungsvollen, von Jan Soldat geschnittenen Trailer, der als rasante Split-Screen-Collage auf ein hochkarätiges Programm verweist.

Der Trailer erfüllt also seine Funktion. Er spoilert nicht, er triggert. Trailer müssen immer besser sein als das angekündigte Produkt. Aus der Nähe betrachtet, stellt sich dann Ernüchterung ein. Denn viele Filme sind, nun ja, etwas anstrengend. In „Rights of Man“ von Juan Rodrigáñez schleichen sechs Improvisateure vor einem Zirkuszelt und in den Gassen einer kastilischen Kleinstadt herum. Sie singen und tanzen. Und sie reden, reden, reden. Überhaupt, dieses ewige Gerede. „Edouard and Charles“ von Pascale Bodet sollen die reinkarnierten Künstlerfreunde Manet und Baudelaire sein, die sich plaudernd vom 19. Jahrhundert ins heutige Paris verlaufen haben. Auch der brasilianische Altmeister Júlio Bressane leitet in seiner Romanadaption „Capitu and the Chapter“ sprachliche Fluten aus dem Fin de Siècle in die Gegenwart um.

Der bessere deutschsprachige Film kommt aus Österreich

Auffällig sind auch die sich ins Unendliche verzweigenden Referenzen auf verbaler und visueller Ebene. Manche Abspänne gleichen Fußnotenapparaten von Habilitationen. Der nur 15-minütige „Stonebreakers“ von Azul Aizenberg (über einen Streik im Argentinien des Jahres 1908) bringt es auf fast hundert Filmzitate. Die kanadische Beziehungs-Revolutions-Polemik „The Dream And The Radio“ bemüht u.a. Félix Guattari, Guy Debord, Rainer Maria Rilke und Jean-Luc Godard. Und selbst die alberne Turnschuh-Fetischismus-Nummer „Venus in Nykes“ kommt nicht ohne Walter Benjamin und Gilles Deleuze aus. Mit dieser zitatenreichen Rückversicherung korrespondiert ein auffälliger Hang zum Eineindeutigen. „Notes for a Déja Vu“ (über das Massaker an mexikanischen Studenten 1968), der antineokolonialistische Essay „Nosferasta“ oder der investigative Propagandafilm „Triple Chaser“ sind Arbeiten, die Freund und Feind klar benennen, diesem Dualismus aber kaum etwas hinzuzufügen vermögen.

Doch halt! Es gibt einen Beitrag, der völlig aus diesem Rahmen fällt, der eine radikale, nie gesehene Perspektive aufmacht. Norbert Pfaffenbichler zeigt einmal mehr, dass der bessere deutschsprachige Film oft aus Österreich kommt. Sein „2551.01“ ist ein „Undergroundfilm“ im Wortsinne, eine dunkelschwarze, gleichzeitig groteske wie grausige Dystopie aus den maroden Gedärmen einer anonymen Metropole. Schon dafür lohnt die diesjährige „Woche der Kritik“. Nichts wie hin!

Woche der Kritik, 9. bis 18. Februar in der Akademie der Künste und im Hackesche Höfe Kino.

