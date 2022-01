Berlin - Zwei Männer, zwei Frauen: So wird das Label Marc Cain seit wenigen Monaten geführt. Zu tun gibt es für Sonja Balodis, neue Geschäftsführerin für die Ressorts Marketing, Produkt und Beschaffung, sowie ihre drei Kolleginnen und Kollegen genug. Das Premium-Segment, eine Art Vorstufe zum Luxus, schwächelte zuletzt - gleich mehrere Konkurrenten der Marke aus Baden-Württemberg mussten Insolvenz anmelden. Das Label Marc Cain gilt indes als deutscher Marktführer, präsentiert seine Kollektionen in Mailand und Berlin. Was muss passieren, damit das so bleibt?