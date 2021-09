Mailand - Kim Jones hat viel zu feiern. Seit ziemlich genau einem Jahr verantwortet er die Frauen- und die Couture-Linien von Fendi, ist zugleich Menswear-Designer bei Dior geblieben – zwei Megabrands unter seiner Ägide, da kann man schon mal die Champagnerkorken knallen lassen. Und nun, am Mittwoch, endlich, durfte er seine Arbeiten für Fendi auf der Mailänder Modewoche auch einem Live-Publikum präsentieren: Nach den Lockdowns hüben und drüben war es die erste klassische Modenschau, die er für das römische Traditionshaus inszenieren konnte. „And it’s a celebration“, wird er vom Rande des Laufstegs zitiert – „ja, das ist ein Fest!“

Wo aber landet jemand gedanklich, dem in diesen Zeiten der Sinn nach Party steht? In der Vergangenheit natürlich, weil das mit dem Feiern dieser Tage ja noch immer schwierig ist. Für Jones sind es die Siebziger geworden, denen er seine Fendi-Frühjahrskollektion für das kommende Jahr widmet – die Disco-Ära, New York City, viel Stoff, viel Haar, Bianca Jagger, die auf dem Schimmel im Studio 54 einreitet. Und wo wiederum landet jemand schnitttechnisch, dem egal zu welcher Zeit der Sinn nach 70er-Jahre-Sause steht? Genau, beim Kaftan.

AFP Akkurat geschnittene Hosen-Westen-Kombi, silbrige Tasche mit XXL-Logo und eine wallende Kaftan-Variante.

Der lang geschnittene, zentralasiatisch geprägte Hemd-Kleid-Hybrid war ein Schlüsselteil der modischen Siebziger – lange bevor es eine Diskussion um kulturelle Aneignung im Modekontext je gab. Jones zeigt viele Varianten und Weiterentwicklungen dieses Kleidungsstücks – bodenlang mit angeschnittenem Cape, kurz und mit Dreiviertelärmeln, knieumspielend über einer gleichfarbigen Hose getragen. Nun ist das mit dem Kaftan aber so eine Sache: Es ist schwer, ihn in die Gegenwart zu holen. Weil ihm seit den Siebzigern das ewig Dramatisch-Damenhafte anhaftet, weil er immer nach „lady of leisure“ aussieht, nach der wohlhabenden Lebedame, die im weißen Strandhaus in Miami einen Martini nach dem anderen kippt.

Fantastischer Lebensabend versus moderne Lebensrealität

Natürlich ist das ein begehrenswerter Lebensabend, den die Fendi-Kaftane verheißen: Sie sehen unheimlich luxuriös aus, wie sie aus zarten Seidenmaterialien den Körper herabfließen, in Weiß, in Rosé, in Babyblau; sie drücken eine Sehnsucht nach der Leichtigkeit der Dinge aus. Der Lebensrealität moderner Frauen aber werden sie nicht vollends gerecht. Deswegen wird Jones’ Fendi-Kollektion auch gerade da stark, wo sich Seventies-Glamour und zeitgenössischer Pragmatismus treffen.

AFP Leichter mehrfarbiger Sommerpelz, glänzende Applikationen auf weichem Leder und ein reinweißer Look.

Herrlich etwa die Hosenanzüge und Westen-Hosen-Kombis, deren Materialien sich ungewöhnlich ausbalanciert zwischen fließend und steif bewegen – sie fallen den Körper weich hinab, negieren nicht seine Konturen und wirken trotzdem fest, standhaft, geben Haltung. Ein schöner Kontrast entsteht bei jenen Teilen, wo der klaren Schnittführung ein kurvenreiches Detail gegenübersteht: Es sind die Pinselstriche des legendären Modeillustrators Antonio Lopez, die Jones als silbrige Applikationen und mehrfarbige Drucke auf akkurat geschnittene Mäntel und Jacken, auch auf die lockeren Kaftane bringt.

Auf die Zeichnungen von Antonio Lopez ist Kim Jones beim Bick in die Vergangenheit gestoßen, beim Blick in die Archive des italienischen Traditionshauses auch. Die Fendi-Erbin Silvia Venturini Fendi – Jones’ Design-Kollegin, die sich maßgeblich um die Accessoires zu seinen Modekollektionen kümmert – verziert mit den Zeichenlinien und illustrierten Gesichtern auch Pochettes und Schultertaschen. Diese kombiniert zu einem der ganz schlichten, fließend-steifen Fendi-Hosenanzüge – das ist der beste Look dieser Party!